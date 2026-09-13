Filme de suspense da Netflix com 92 minutos vai salvar seu dia (13/09)

O domingo chegou e, mesmo com o final de semana chegando ao fim, ainda dá para aproveitar algumas horas de descanso antes da volta à rotina. Para quem quer ficar no sofá e encontrar um filme capaz de prender a atenção sem ocupar a noite inteira, a Netflix tem uma opção de apenas 92 minutos.

Trata-se de Sorte de Quem?, suspense lançado em 2022 que acabou sendo esquecido na plataforma e teve uma recepção apenas mediana da crítica. O longa, porém, combina invasão domiciliar, conflitos conjugais, desigualdade e uma disputa por controle que vai muito além do perigo apresentado inicialmente.

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Com uma história concentrada em poucos personagens e praticamente toda ambientada em uma única propriedade, o filme constrói a tensão de maneira gradual. O resultado é uma produção curta para quem quer fugir do tédio e aproveitar o domingo com uma trama que mistura suspense e drama.



Se a ideia é preencher o tempo livre com algo envolvente, Sorte de Quem? pode salvar o dia justamente por não exigir uma longa maratona. Em pouco mais de uma hora e meia, o filme coloca seus personagens em uma situação cada vez mais complicada e deixa espaço para conflitos que estavam escondidos antes mesmo da invasão.

Uma invasão muda completamente a situação

Dirigido por Charlie McDowell, o longa acompanha um homem identificado apenas como Ninguém, interpretado por Jason Segel, que invade a propriedade de um poderoso empresário do setor de tecnologia.

O plano muda quando o milionário, vivido por Jesse Plemons, chega inesperadamente ao local acompanhado da esposa, interpretada por Lily Collins. O que poderia ser apenas uma invasão frustrada rapidamente se transforma em um confronto entre três pessoas com interesses e problemas diferentes.

O criminoso mantém o casal sob ameaça, mas a situação também faz antigos ressentimentos e conflitos conjugais aparecerem. Conforme o confinamento avança, as relações entre os personagens ficam cada vez mais tensas.

Suspense também fala sobre dinheiro e poder

A produção aproveita a invasão para abordar questões relacionadas à concentração de riqueza e aos impactos da tecnologia no mercado de trabalho. O empresário construiu sua fortuna a partir de um algoritmo capaz de identificar funcionários considerados dispensáveis, permitindo que empresas eliminem postos de trabalho em nome da eficiência.

Esse contexto ajuda a tornar o conflito mais complexo. Embora o invasor represente a ameaça imediata, o empresário demonstra uma postura fria em diferentes situações, inclusive na relação com a própria esposa, cujo casamento já estava desgastado.

A dinâmica entre os três personagens é justamente o que sustenta boa parte do suspense. Conforme informações são reveladas, a invasão deixa de ser apenas uma situação de sobrevivência e passa a expor problemas que já estavam presentes naquela casa.

Três personagens carregam a história

O elenco coloca os protagonistas em papéis diferentes de trabalhos pelos quais ficaram conhecidos. Jason Segel interpreta uma figura imprevisível e ameaçadora, distante do perfil cômico associado a parte de sua carreira.

Lily Collins vive uma mulher dividida entre a vida confortável que construiu e a insatisfação com o próprio relacionamento. Já Jesse Plemons assume um personagem marcado pela arrogância e pela necessidade de manter o controle sobre as pessoas e as situações ao seu redor.

Com poucos personagens e uma narrativa concentrada em um único espaço, o filme aposta no elenco para desenvolver a tensão. A duração enxuta também contribui para uma experiência mais direta, sem exigir muitas horas diante da tela.

Uma opção curta para o domingo

Sorte de Quem? tem apenas 92 minutos e pode ser assistido de uma vez, tornando-se uma alternativa para quem não quer começar uma série longa ou passar horas escolhendo entre diferentes títulos do catálogo.

Lançado em 2022, o filme acabou ficando menos lembrado na plataforma. A recepção crítica também não foi especialmente positiva, com 59% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Ainda assim, a combinação de suspense, drama e comentário social pode despertar o interesse de quem procura uma história rápida e cheia de tensão.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de suspenses envolventes, histórias de invasão domiciliar e tramas que começam de uma maneira e ganham outras camadas conforme os personagens são colocados sob pressão.

Sorte de Quem? não precisa ser tratado como um grande clássico do gênero, mas pode funcionar muito bem para quem quer aproveitar o domingo sem comprometer várias horas.

Com 92 minutos, três protagonistas e uma situação que se torna cada vez mais tensa, o filme é uma escolha prática para fugir do tédio e terminar a sessão ainda no mesmo dia.