Minissérie de suspense policial do Prime Video ideal para ver hoje

Estamos na quinta-feira e, mesmo em meio à rotina e ao trabalho, sempre aparece aquela vontade de encontrar uma boa série para assistir no tempo livre. Para quem quer aproveitar algumas horas no sofá e fugir do tédio, o Prime Video tem uma produção de suspense que pode entrar na programação ainda hoje.

Trata-se de Clarice, série lançada em 2021 que retoma uma das personagens mais conhecidas do cinema e aposta em uma nova história policial. São 13 episódios de aproximadamente 40 minutos, formato que permite acompanhar alguns capítulos por dia e avançar na trama ao longo da semana.

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A produção passou despercebida por boa parte do público quando chegou à televisão aberta nos Estados Unidos, em meio ao auge da pandemia. O desempenho não foi suficiente para garantir uma segunda temporada, e a série acabou cancelada após apenas um ano.



Agora disponível no streaming, a produção pode ser uma descoberta interessante para quem gosta de suspense, investigações criminais e personagens atormentados pelo próprio passado.

Para quem procura algo para ocupar o tempo livre durante a semana, a série oferece uma maratona gradual, com episódios que podem ser distribuídos em diferentes dias.

Uma nova história para Clarice Starling

A trama acompanha Clarice Starling em 1993, um ano depois dos acontecimentos de O Silêncio dos Inocentes. Interpretada por Rebecca Breeds, a agente do FBI retorna ao trabalho enquanto tenta lidar com as consequências psicológicas do confronto com Buffalo Bill.

Dessa vez, Clarice passa a investigar assassinos em série e predadores sexuais, ao mesmo tempo em que enfrenta os jogos políticos de Washington e a resistência de colegas que se incomodam com sua fama.

Rebecca Breeds como Clarice Starling - Foto: Divulgação

A série também amplia o universo apresentado no filme de 1991. Personagens como a senadora Ruth Martin e sua filha Catherine, que Clarice salvou no final de O Silêncio dos Inocentes, aparecem novamente, agora interpretadas por outros atores.



O que aconteceu depois do filme?

Um dos pontos de partida da série está justamente nas consequências deixadas pelo caso de Buffalo Bill. A experiência vivida por Clarice não ficou para trás quando ela encerrou aquela investigação e, na nova produção, os traumas continuam interferindo em sua vida profissional e pessoal.

A personagem tem visões e sensações relacionadas ao que enfrentou no passado. Mesmo assim, seu talento como agente continua sendo uma de suas principais características, algo que ganha ainda mais importância quando ela chega a um novo departamento.

Ali, Clarice precisa mostrar novamente sua capacidade enquanto enfrenta colegas que não estão dispostos a facilitar sua adaptação. A investigação de crimes e os conflitos internos passam a caminhar juntos durante a temporada.

Uma série policial com casos da semana

Criada por Alex Kurtzman e Jenny Lumet e produzida pela CBS Studios, Clarice segue uma estrutura conhecida entre as séries policiais. Além da investigação principal, a produção apresenta diferentes “casos da semana”, acompanhando crimes e investigações paralelas.

A narrativa também envolve crimes contra mulheres e uma trama que vai além da figura de um único assassino. Clarice precisa lidar com uma rede envolvendo homens poderosos, autoridades e suspeitas de corrupção, tornando sua busca pelas respostas cada vez mais complicada.

Ao lado da protagonista está Esquivel (Lucaa de Oliveira), um agente que também enfrenta dificuldades dentro da equipe. A dinâmica entre os personagens ajuda a desenvolver a investigação enquanto a série aborda os obstáculos encontrados por Clarice em seu novo ambiente profissional.

A ausência de Hannibal Lecter

Quem conhece o universo de O Silêncio dos Inocentes pode estranhar uma das principais diferenças da série: Hannibal Lecter não aparece na história. A produção não pode sequer mencionar o personagem, em razão de questões relacionadas aos direitos autorais.

A ausência, porém, faz com que a série concentre sua atenção na própria Clarice e em suas relações com os demais personagens. Entre elas está a convivência com Paul Krendler, vivido por Michael Cudlitz, que também fazia parte do filme original.

A relação entre os dois acaba se tornando um dos elementos de maior destaque da produção. Ao longo da história, Clarice conquista gradualmente o respeito de seu chefe por meio de seu trabalho e de sua capacidade de solucionar os casos.

A direção também se destaca por apresentar uma estética com aparência próxima à do cinema. Apesar disso, a série não aposta no mesmo nível de ousadia visual de Hannibal, produção criada por Bryan Fuller que também explorou o universo dos personagens de Thomas Harris.

Uma maratona possível durante a semana

Com 13 episódios de aproximadamente 40 minutos, Clarice tem pouco mais de oito horas de duração total. Isso permite uma experiência diferente de uma maratona feita de uma só vez: o espectador pode assistir a alguns episódios por dia e avançar na investigação sem comprometer toda a programação da semana.

A série também mantém os arcos principais em movimento enquanto apresenta investigações individuais. Dessa forma, quem gosta de histórias policiais pode encontrar diferentes mistérios ao longo dos episódios, enquanto acompanha a evolução da protagonista.

Mesmo tendo sido cancelada, a temporada conta com um encerramento considerado eficiente, sem deixar pontas soltas. Isso facilita a experiência para quem pretende começar a produção mesmo sabendo que não haverá continuação.

Vale a pena?

Sim. Para fãs de suspense, investigações criminais e, principalmente, de O Silêncio dos Inocentes, Clarice merece uma nova chance. A série apresenta uma versão diferente da personagem e aproveita os acontecimentos do filme como ponto de partida para explorar seus traumas, sua carreira e novos casos.

Para quem gosta de tramas com investigações e reviravoltas e quer aproveitar o tempo livre durante a semana, os 13 episódios tornam a série uma opção interessante para revisitar. É uma produção que não teve a continuidade esperada, mas ainda pode surpreender quem decidir conhecê-la agora.