Série escondida na Netflix com 8 episódios pode salvar sua noite

Em meio à correria da semana, encontrar uma produção capaz de prender a atenção sem exigir vários dias de maratona pode ser uma boa maneira de aproveitar o tempo livre. Para quem quer fugir do tédio e procura uma série de suspense curta e envolvente na Netflix, Clickbait pode ser uma opção para salvar a noite.

Lançada em 2021, a minissérie acabou ficando esquecida com o passar dos anos, apesar de reunir uma trama de investigação, desaparecimento, crimes e segredos ligados às redes sociais.

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Com oito episódios de aproximadamente 45 minutos, a produção soma pouco mais de seis horas de duração, permitindo concluir a história ao longo da semana.

A série acompanha diferentes pontos de vista durante a investigação de um crime e coloca em dúvida a verdadeira identidade de um homem aparentemente comum. A cada episódio, novas informações modificam a percepção sobre o caso e seus personagens.



Uma história que começa com um desaparecimento

Em Clickbait, Nick Brewer, interpretado por Adrian Grenier, é um fisioterapeuta que aparenta ter uma vida tranquila ao lado da esposa e dos filhos na Califórnia. Essa imagem muda completamente quando ele é sequestrado e aparece em um vídeo publicado na internet.

Nas imagens, Nick segura placas que parecem indicar que ele cometeu crimes graves. A última mensagem deixada no vídeo estabelece uma contagem regressiva: “Chegando aos 5 milhões de visualizações, eu morro”.

A partir daí, a família precisa descobrir quem realmente era Nick. A dúvida central passa pela possibilidade de ele ser o marido e pai amável que todos conheciam ou alguém que escondia uma vida completamente diferente.

A investigação também levanta questões sobre a maneira como as redes sociais podem transformar impulsos perigosos em consequências reais, além de explorar a diferença entre as identidades que construímos na internet e aquelas que apresentamos fora dela.

Cada episódio muda o ponto de vista da história

Uma das características de Clickbait é justamente a mudança de perspectiva ao longo da temporada. Em vez de acompanhar apenas uma investigação tradicional, a série dedica episódios a diferentes personagens envolvidos no caso.

Pia, irmã de Nick, parte em busca de respostas. Sophie, esposa dele, tenta manter a família unida enquanto a exposição pública do desaparecimento aumenta. Já o detetive Roshan conduz a investigação em meio à pressão causada pela repercussão do caso.

Cena de Clickbait - Foto: Divulgação

Um repórter chamado Ben também aparece entre os personagens que ganham espaço durante a narrativa. Essa estrutura faz com que cada nova perspectiva acrescente informações ao mistério e altere a compreensão do espectador sobre o que aconteceu com Nick.



Suspense usa as redes sociais como parte do mistério

A trama aproveita o ambiente digital não apenas como cenário, mas como um dos elementos que impulsionam os acontecimentos. O desaparecimento de Nick rapidamente se transforma em um caso acompanhado por milhares de pessoas.

A produção explora, nesse contexto, como a tecnologia e as redes sociais podem ampliar comportamentos e consequências, criando uma reação em cadeia a partir de um acontecimento criminoso.

Ao mesmo tempo, a investigação passa a revelar que existem diferentes versões dos personagens. O que eles mostram para outras pessoas nem sempre corresponde ao que fazem ou sentem longe das câmeras.

Minissérie tem elenco conhecido

O elenco reúne Adrian Grenier, Zoe Kazan, Betty Gabriel e Phoenix Raei nos papéis centrais, além de outros nomes. Betty Gabriel interpreta Sophie, esposa de Nick, enquanto Zoe Kazan vive Pia. Phoenix Raei assume o papel do detetive Roshan Amir.

A produção foi criada por Tony Ayres e Christian White, com White também responsável pelo roteiro. Brad Anderson e Emma Freeman dirigiram os episódios, enquanto David Heyman e Tom Winchester atuaram como produtores-executivos.

Uma série curta para encaixar na semana

Com oito episódios e duração média de 45 minutos, Clickbait tem uma vantagem para quem procura algo que possa ser terminado rapidamente. São pouco mais de seis horas de maratona, o suficiente para distribuir os episódios durante alguns dias ou acompanhar a história de uma vez.

A estrutura também favorece quem gosta de séries que apresentam novas informações constantemente. O mistério central é construído a partir de diferentes personagens e pequenas descobertas, mantendo a investigação em movimento.

A produção, porém, não é livre de problemas. Parte das críticas aponta que a série levanta questões interessantes sobre internet, identidade e crimes, mas nem sempre consegue desenvolvê-las com a mesma profundidade.

Algumas reviravoltas também podem parecer exageradas, enquanto determinados arcos acabam resolvidos de maneira rápida diante da quantidade de histórias apresentadas durante os oito episódios.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de suspense, mistério e tramas curtas e envolventes.

Clickbait não é necessariamente uma produção que ficou marcada entre os grandes títulos da Netflix, mas justamente por ter sido lançada em 2021 e acabar esquecida, pode ser uma alternativa interessante para revisitar ao longo desta semana.

A minissérie combina investigação, desaparecimento, segredos familiares e redes sociais em uma história que procura manter o espectador em dúvida sobre quem está dizendo a verdade.

Para quem quer aproveitar algumas horas livres, fugir do tédio e começar uma produção sem assumir uma maratona interminável, os oito episódios de Clickbait podem ser suficientes para ocupar algumas noites no sofá, ou até render uma única sessão de pouco mais de seis horas.