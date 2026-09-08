Com 4 episódios, série criminal da Netflix é ideal para terça (08/09)

Depois do feriado, a rotina volta a apertar, mas ainda há espaço para uma história capaz de prender a atenção até o último episódio.

Nesta terça-feira, 8, a Netflix oferece uma opção especialmente interessante para quem procura uma produção criminal curta, intensa e cheia de mistérios: Inside Man, minissérie criada por Steven Moffat que reúne Stanley Tucci e David Tennant em uma trama marcada por segredos, dilemas morais e conexões inesperadas.

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Lançada em 2022, a produção tem apenas quatro episódios de aproximadamente uma hora cada, o que permite concluir a história em uma única sessão.

Com uma narrativa que aproxima personagens aparentemente sem qualquer relação, a minissérie aposta no suspense e nas reviravoltas para manter o espectador envolvido até o desfecho.



Quatro episódios para uma maratona rápida

A duração enxuta é um dos principais atrativos de Inside Man. Ao todo, são quatro episódios de cerca de uma hora, totalizando menos de quatro horas de conteúdo.

A estrutura atende especialmente quem quer começar uma série durante o tempo livre e chegar ao final ainda no mesmo dia. Em vez de exigir vários dias de acompanhamento, a produção concentra uma trama complexa em poucos capítulos.

Criada por Steven Moffat, conhecido também por trabalhos como Doctor Who e Sherlock, a minissérie britânica constrói sua história a partir de quatro personagens que vivem situações distintas, mas acabam envolvidos em acontecimentos que podem se aproximar de um crime.

Um prisioneiro e um vigário no centro do mistério

Um dos protagonistas é Jefferson Grieff, interpretado por Stanley Tucci. Condenado à morte nos Estados Unidos, o personagem é um brilhante criminologista que, mesmo preso, passa a solucionar casos difíceis durante o período de confinamento.

Um desses mistérios surge quando uma jornalista britânica procura ajuda para descobrir o que aconteceu com uma amiga desaparecida. A investigação faz com que Grieff se envolva em uma história que vai muito além do caso inicialmente apresentado.

Do outro lado da narrativa está Harry Watling, vivido por David Tennant. Vigário e pai de família, ele mora em uma pequena cidade inglesa e é visto como um homem respeitado pela comunidade.

A imagem de sujeito exemplar, porém, começa a ruir quando Harry toma decisões questionáveis para proteger um segredo familiar. A partir dessas escolhas, a trama passa a revelar gradualmente as conexões entre os personagens.

Mistério, tensão e dilemas morais

Além do núcleo formado pelo prisioneiro e pelo vigário, a produção acompanha uma jornalista que viaja de trem pela Inglaterra enquanto procura uma história para cobrir. Em outra frente, um vigário encontra uma professora particular de matemática em uma estação.

Esses encontros e situações aparentemente independentes vão ganhando novos significados conforme a narrativa avança. O resultado é uma história construída sobre mistérios, tensão e decisões capazes de alterar o rumo dos personagens.

A presença de Stanley Tucci e David Tennant também é um dos destaques da produção. Os dois atores dividem o protagonismo em uma história que utiliza o elenco para explorar diferentes dilemas e perspectivas.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas cheias de crime, suspense, mistério e reviravoltas, mas não quer começar uma série longa. Com apenas quatro episódios, Inside Man entrega uma experiência direta ao ponto e pode ser uma alternativa para preencher uma noite livre durante a semana.

Além disso, Inside Man registra 65% de aprovação da crítica no site especializado Rotten Tomatoes.

A combinação de elenco conhecido, narrativa criminal e formato enxuto faz da produção uma escolha interessante para quem procura uma história curta, intensa e com mistérios para acompanhar até o fim.