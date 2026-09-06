Hoje na Netflix: filme incrível passou despercebido e merece atenção

Neste domingo, 6, encontrar uma produção que combine emoção e tranquilidade pode ser a escolha ideal para aproveitar algumas horas de descanso.

Disponível na Netflix, Dias Perfeitos é um filme que passou despercebido por parte do público, mas conquistou reconhecimento internacional ao transformar uma rotina aparentemente comum em uma história delicada, contemplativa e cheia de significado.

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Dirigido por Wim Wenders, o longa foi lançado em 2023 e recebeu o troféu de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes pela atuação de Koji Yakusho. A produção também foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Internacional e atualmente registra 96% de aprovação da crítica e 93% do público no Rotten Tomatoes.

Mesmo com uma proposta distante de grandes acontecimentos, o filme encontrou repercussão justamente pela maneira como observa os pequenos momentos do cotidiano. A produção também foi realizada em apenas 17 dias e está disponível tanto na Netflix quanto no Mubi.



Um protagonista que encontra beleza na rotina

A história acompanha Hirayama (Koji Yakusho), um homem solitário que trabalha limpando banheiros públicos em Tóquio. Seus dias seguem uma estrutura bastante definida, marcada por hábitos simples e atividades que parecem dar sentido à sua existência.

Ele escuta fitas cassete, lê livros usados durante a noite e utiliza uma câmera analógica para fotografar a natureza. Em casa, vive com poucos móveis e mantém pequenas plantas que resgatou do centro movimentado da cidade.

Para Hirayama, atividades como comer ramen ou ouvir sua coleção de fitas antigas podem ser suficientes para tornar um dia satisfatório. Em vez de buscar constantemente mais prestígio ou bens materiais, ele demonstra estar confortável com aquilo que considera importante.

Essa estabilidade, porém, começa a ser alterada quando pessoas de seu passado reaparecem inesperadamente.

O passado interrompe a tranquilidade

Apesar de apresentar uma vida aparentemente pacífica, Dias Perfeitos não transforma a rotina do protagonista em uma fórmula para uma existência sem problemas. Conforme antigos conhecidos e familiares voltam a fazer parte de seus dias, Hirayama precisa lidar com sentimentos que estavam adormecidos.

A narrativa acompanha esses momentos sem recorrer a grandes explicações ou excessos melodramáticos. O diretor Wim Wenders e o co-roteirista Takuma Takasaki preferem trabalhar com silêncios, gestos e situações cotidianas para revelar gradualmente quem é aquele homem.

Essa escolha faz com que a atuação de Yakusho tenha um papel fundamental. O protagonista fala pouco, mas expressa grande parte de suas emoções por meio de olhares, movimentos e pequenas mudanças em seu comportamento.

Um drama que não romantiza a simplicidade

A serenidade do filme não significa ignorar as dificuldades enfrentadas por Hirayama. A produção evita apresentar sua condição de vida como uma espécie de modelo perfeito de felicidade.

O trabalho de limpeza dos banheiros públicos, por exemplo, não é tratado como uma experiência idealizada. Da mesma forma, o longa permite que o protagonista demonstre irritação, frustração e tristeza quando enfrenta situações desconfortáveis ou pessoas que despertam lembranças difíceis.

É justamente essa combinação que torna a narrativa mais humana. Hirayama encontrou equilíbrio, mas isso não significa que tenha deixado de experimentar emoções negativas ou que esteja completamente satisfeito com todas as escolhas feitas ao longo da vida.

O filme mostra, assim, que estabilidade também envolve aprender a lidar com aquilo que incomoda.

Pequenos momentos ganham força

Com fotografia de Franz Lustig, a produção acompanha a rotina do personagem de maneira cuidadosa e silenciosa. A câmera observa Tóquio, os espaços de trabalho, as plantas, as fitas e os momentos de solidão sem transformar cada cena em um grande acontecimento.

Essa abordagem cria um efeito especialmente envolvente para quem está disposto a desacelerar. Em vez de apostar em reviravoltas constantes, o longa encontra sua força na observação de experiências aparentemente banais.

Ao longo da história, os hábitos de Hirayama também passam a funcionar como uma forma de mostrar sua relação com o mundo. Ler, ouvir música, fotografar árvores e conversar com outras pessoas assumem novos significados conforme o passado começa a interferir em sua rotina.

Vale a pena?

Sim. Para quem procura um filme emocional, leve e contemplativo, Dias Perfeitos pode ser uma ótima escolha para uma sessão tranquila. A produção não depende de grandes reviravoltas para prender a atenção e encontra sua força em personagens, relações e situações cotidianas.

O longa é especialmente indicado para quem gosta de dramas que deixam espaço para interpretação e conseguem provocar emoção sem recorrer ao exagero. A atuação de Koji Yakusho também é um dos grandes motivos para acompanhar a história.

Com reconhecimento em Cannes, indicação ao Oscar e altas avaliações entre crítica e público, o filme mostra que uma narrativa sobre uma rotina aparentemente simples pode se transformar em uma experiência cinematográfica marcante.

Mesmo depois de passar despercebido por parte do público, Dias Perfeitos continua sendo uma produção que merece ser descoberta no catálogo da Netflix.