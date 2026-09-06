Filme de ficção científica aclamado volta ao TOP 1 do streaming

Quase dez anos depois de chegar aos cinemas, Blade Runner 2049 voltou ao topo do streaming e alcançou o primeiro lugar entre os títulos mais assistidos em diversos países, incluindo o Brasil.



Dirigido por Denis Villeneuve e estrelado por Ryan Gosling, o filme de ficção científica é considerado uma das grandes obras do cyberpunk e ganhou novo destaque em meio à expectativa por uma nova produção ambientada no mesmo universo.

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Lançado em 2017, o longa acompanha uma nova geração de replicantes desenvolvida para ser mais obediente aos humanos do que os Nexus 8. Entre eles está K, responsável por localizar replicantes foragidos.

Sua rotina muda completamente quando uma descoberta inesperada coloca em risco o equilíbrio entre humanos e criaturas artificiais.

Atualmente, a produção está disponível no HBO Max e também chama atenção pela boa recepção conquistada ao longo dos anos. O retorno ao topo acontece enquanto Blade Runner 2099, continuação da franquia em formato de série, se aproxima de sua estreia no Prime Video.



Uma descoberta muda a missão de K

A história começa a ganhar novos contornos quando K encontra Sapper Morton (Dave Bautista), um replicante foragido. A partir dessa investigação, ele descobre que uma replicante teria tido um filho em segredo, algo considerado impossível e capaz de provocar uma guerra entre replicantes e humanos.

Diante da descoberta, K recebe a missão de encontrar a criança e eliminá-la antes que sua existência provoque consequências ainda maiores. O que inicialmente parece ser apenas mais uma operação, porém, começa a transformar a maneira como o protagonista enxerga a própria existência.

A investigação leva K por diferentes partes de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo avanço tecnológico e pela relação cada vez mais complicada entre humanos e replicantes.

Denis Villeneuve no comando

A direção de Denis Villeneuve é um dos elementos centrais da produção. O cineasta, que posteriormente comandou Duna e Duna: Parte Dois, constrói em Blade Runner 2049 um universo visualmente grandioso sem deixar de lado os questionamentos existenciais que fazem parte da franquia.

O filme utiliza a jornada de K para discutir identidade, memória e a diferença entre aquilo que torna alguém humano e aquilo que pode ser artificialmente criado.

A presença de Ryan Gosling também ganhou novo peso diante da popularidade recente do ator em produções de ficção científica, especialmente após Devoradores de Estrelas. A expectativa em torno de Duna: Parte Três também mantém Villeneuve em evidência entre os fãs do gênero.

Um retorno ao topo quase dez anos depois

O desempenho coloca novamente em evidência um longa que, apesar de ter sido lançado em 2017, continua sendo lembrado por sua contribuição ao cinema cyberpunk.

A produção também possui uma avaliação positiva entre espectadores e crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme registra 88% de aprovação de especialistas.

A combinação entre o interesse renovado por Ryan Gosling, a trajetória de Denis Villeneuve na ficção científica e a proximidade de uma nova história da franquia ajuda a explicar o retorno do longa ao destaque no streaming.

Continuação já está confirmada

O universo apresentado no filme será ampliado por Blade Runner 2099, série que chegará ao Prime Video em 25 de novembro.

A nova produção será ambientada 50 anos depois dos acontecimentos de Blade Runner 2049. Nesse período, os replicantes já terão se rebelado contra os humanos, provocando mudanças profundas na estrutura de poder daquele mundo.

A série pretende explorar uma nova etapa desse universo de ficção científica, com a humanidade diante de desafios relacionados à própria sobrevivência. Embora Denis Villeneuve não esteja à frente da direção da produção, a continuação mantém a franquia em expansão.

A proximidade do lançamento também pode ter ajudado a despertar novamente a curiosidade do público pelo filme de 2017, que agora aparece entre os títulos mais vistos da plataforma.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de ficção científica, cyberpunk, mistério e histórias que colocam em dúvida os limites entre humanos e replicantes, o retorno de Blade Runner 2049 ao TOP 1 é uma boa oportunidade para revisitar o longa.

A produção combina investigação, tecnologia e conflitos sociais com uma narrativa mais contemplativa, além de contar com Ryan Gosling no papel principal e Denis Villeneuve na direção.

Com Blade Runner 2099 prestes a expandir esse universo, o filme também ganha um novo motivo para ser assistido. Para os fãs do gênero, é uma produção que continua relevante quase uma década depois do lançamento e que pode servir como porta de entrada para a próxima fase da franquia.