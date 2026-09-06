IMPERDÍVEL
Minissérie da Netflix faz sucesso e conquista 19 milhões de views
Produção chegou ao quarto lugar entre as mais assistidas da plataforma
A Netflix encontrou mais um sucesso internacional vindo da Coreia do Sul. O Rato, nova minissérie de suspense criminal da plataforma, acumulou 19,2 milhões de horas assistidas em apenas seis dias e alcançou a quarta posição entre as produções mais assistidas mundialmente na semana.
Lançada em 28 de agosto de 2026, a produção teve um desempenho ainda mais expressivo em alguns países. A série chegou ao primeiro lugar em Bangladesh, Malásia, Paquistão, Filipinas e Coreia do Sul, além de também ter aparecido no TOP 10 da Netflix no Brasil.
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Para quem chegou ao domingo querendo encontrar algo capaz de prender a atenção, a produção pode ser uma boa escolha. Com 10 episódios de aproximadamente uma hora cada, a minissérie permite uma maratona de suspense, mistério e reviravoltas sem exigir um compromisso longo com dezenas de capítulos.
E se a ideia é aproveitar a folga para fugir do tédio, O Rato entrega justamente uma trama feita para despertar curiosidade a cada episódio. Pensando nisso, vale conhecer a história que transformou a produção sul-coreana em um dos grandes sucessos de mistério de 2026.
Identidade roubada coloca protagonista em perigo
A trama acompanha Jae Moon-jae (Ryu Jun-yeol), um escritor recluso cuja carreira entra em colapso depois que uma fraude é descoberta. Endividado e praticamente afastado do mundo há uma década, ele vê a situação piorar quando uma figura misteriosa conhecida como O Rato rouba sua identidade e seus bens.
O criminoso consegue manipular documentos, impressões digitais e até a própria aparência para assumir completamente a identidade de Moon-jae. De repente, o protagonista se transforma em um homem procurado e precisa abandonar a vida isolada que construiu.
Sem muitas opções, Moon-jae acaba formando uma aliança improvável com No-ja (Sul Kyung-gu), um agiota de quem havia pegado dinheiro emprestado. Juntos, eles tentam descobrir quem está por trás da armação e recuperar a identidade do protagonista.
Suspense aposta em paranoia e reviravoltas
Além do mistério central envolvendo o roubo de identidade, a série aposta em jogos psicológicos, paranoia e mudanças inesperadas na trama. A narrativa acompanha a perspectiva de Moon-jae e também utiliza seus pensamentos em monólogos em voz alta.
A produção ainda explora temas como solidão e isolamento, elementos que ajudam a aprofundar a situação vivida pelo protagonista enquanto ele tenta descobrir quem está manipulando sua vida.
O resultado é uma história que mistura investigação e suspense criminal com uma atmosfera de desconfiança constante. Conforme Moon-jae tenta entender o que aconteceu, novas peças do mistério são apresentadas ao público.
Diretor já trabalhou com universo do crime
A série também marca o retorno de Kim Hong-sun ao gênero. O diretor foi responsável por La Casa de Papel: Coreia (2022), produção que também trabalha com identidades escondidas e o universo do crime.
Agora, em O Rato, Hong-sun volta a explorar esses elementos em uma história centrada em um homem que tem sua identidade completamente tomada por outra pessoa.
O desempenho registrado pela Netflix mostra que a aposta encontrou rapidamente seu público. Em menos de uma semana, a produção já havia alcançado milhões de horas assistidas e aparecia entre os títulos mais populares do catálogo mundial.
Uma maratona para o domingo
Com apenas 10 episódios de cerca de uma hora, O Rato também se encaixa naquele tipo de produção que pode salvar o dia de quem quer assistir a alguma coisa sem começar uma série interminável.
A duração permite acompanhar vários episódios de uma vez ou distribuir a história ao longo do fim de semana, mantendo o suspense como companhia para algumas horas no sofá.
Para quem gosta de descobrir segredos aos poucos, acompanhar personagens cercados por desconfiança e esperar pela próxima reviravolta, a produção sul-coreana reúne elementos suficientes para uma maratona envolvente.
Vale a pena?
Sim, especialmente para quem procura uma série de mistério com uma premissa diferente e bastante espaço para suspense e reviravoltas. O desempenho internacional também chama atenção: em poucos dias, O Rato chegou ao quarto lugar entre as produções mais assistidas mundialmente na Netflix.
A combinação de 10 episódios, aproximadamente uma hora por capítulo e uma história centrada em identidade roubada faz da minissérie uma alternativa prática para quem quer aproveitar a folga e fugir do tédio.
Lançada em 2026, a produção rapidamente se tornou um dos grandes destaques de mistério do ano e mostra mais uma vez a força das produções sul-coreanas no catálogo da Netflix.