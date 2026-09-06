5 filmes de ação da Netflix para quem busca animar o domingo (06/09)

Estamos no domingo, e com ele chega também aquela vontade de desacelerar e encontrar uma boa produção para assistir. Para quem prefere histórias capazes de prender a atenção sem exigir horas de preparação, a Netflix tem um catálogo recheado de filmes de ação para diferentes gostos.

Nem sempre existe tempo suficiente para acompanhar uma produção longa, cheia de episódios ou extremamente elaborada. Com a rotina, muitas vezes um filme simples, divertido e cheio de adrenalina é exatamente o que falta para transformar algumas horas livres em um momento de entretenimento.

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E opções não faltam. O catálogo da Netflix reúne desde aventuras com criaturas gigantes e ficção científica até histórias de vingança e sobrevivência, permitindo escolher uma produção de acordo com o clima do dia. A curadoria, porém, faz diferença para não passar mais tempo procurando um filme do que efetivamente assistindo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções escondidas no catálogo para quem quer aproveitar este domingo, 6, no sofá, com filmes que apostam em ação, suspense, aventura e histórias capazes de entregar tensão do começo ao fim.

5 filmes para ver agora na Netflix

Amor e Monstros

Cena de Amor e Monstros - Foto: Divulgação

Sete anos depois de criaturas gigantes tomarem conta da superfície, Joel Dawson (Dylan O’Brien) vive escondido no subterrâneo com outros sobreviventes. Ao retomar contato pelo rádio com Aimee (Jessica Henwick), sua antiga namorada, ele decide deixar a segurança do abrigo.



Para chegar até ela, Joel precisa atravessar um mundo tomado por monstros e enfrentar uma série de perigos pelo caminho. A aventura combina ação, sobrevivência e uma dose de romance, sendo uma alternativa para quem procura uma história movimentada e fácil de acompanhar.

Rotten Tomatoes : 94% (crítica) | 89% (público)



Duração: 1h49min

A Bailarina

Cena de A Bailarina - Foto: Divulgação

O thriller sul-coreano acompanha Ok-ju (Jeon Jong-seo), uma ex-guarda-costas que enfrenta a perda da melhor amiga, alguém que não conseguiu proteger. Diante do luto, ela decide cumprir o último desejo deixado pela jovem.



A partir daí, a protagonista embarca em uma jornada de vingança. Com apenas 1h33min, o longa aposta em ação e tensão para entregar uma experiência mais direta, sendo uma opção para quem quer começar e terminar o filme ainda durante a folga.

Rotten Tomatoes: 91% (crítica) | 73% (público)

Duração: 1h33min

No Limite do Amanhã (2014)

Cena de No Limite do Amanhã - Foto: Divulgação

Tom Cruise interpreta William Cage, um oficial enviado para o combate durante uma guerra aparentemente impossível de ser vencida contra invasores alienígenas. Morto rapidamente em sua primeira batalha, ele acaba preso em um ciclo temporal.



Obrigado a reviver repetidamente o mesmo confronto, Cage começa a acumular experiência a cada tentativa. A combinação de ficção científica, ação e sobrevivência transforma o longa em uma opção para quem busca uma história com ritmo acelerado e uma premissa capaz de manter a curiosidade.

Rotten Tomatoes: 91% (crítica) | 90% (público)

91% (crítica) | 90% (público) Duração: 1h53min

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Cena de Kill Bill: Volume 1 - Foto: Divulgação

Dirigido por Quentin Tarantino, o filme acompanha a Noiva (Uma Thurman), uma ex-assassina que desperta de um coma quatro anos depois de sofrer um ataque no dia de seu casamento. Ao recuperar a consciência, ela decide acertar as contas com quem destruiu sua vida.



A personagem então inicia uma jornada de vingança marcada por confrontos e violência estilizada, característica do cinema de Tarantino. Com pouco menos de duas horas, o filme é indicado para quem procura ação com uma identidade visual marcante e uma protagonista determinada.

Rotten Tomatoes: 85% (crítica) | 81% (público)

85% (crítica) | 81% (público) Duração: 1h51min

O Regresso (2016)

Cena de O Regresso - Foto: Divulgação

Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass, explorador que sofre ferimentos gravíssimos após ser atacado por um urso durante uma expedição em 1823. Abandonado em condições extremas, ele precisa encontrar forças para sobreviver em um ambiente hostil.



A jornada do protagonista também é movida pela vingança enquanto ele tenta atravessar uma região selvagem em busca daqueles que o abandonaram. A atuação rendeu a DiCaprio seu primeiro Oscar de Melhor Ator pelo filme de 2016, consolidando uma das performances mais reconhecidas de sua carreira.