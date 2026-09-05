4 séries novas e curtas da Netflix para o fim de semana (05 e 06/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele a chance de deixar a rotina de lado e encontrar uma série que realmente prenda a atenção. Para quem prefere histórias curtas, a Netflix reúne novidades de 2026 que podem ser ótimas companhias para algumas horas de sofá, sem exigir semanas de dedicação.

O catálogo da plataforma é recheado de séries para diferentes gostos, mas as produções com poucos episódios ganham vantagem quando a ideia é começar uma história e chegar ao fim ainda no mesmo fim de semana. Entre investigações, crimes misteriosos e personagens envolvidos em situações cada vez mais complicadas, não faltam opções para quem gosta de tramas viciantes.

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Outro atrativo está no fato de que todas as séries selecionadas foram lançadas em 2026, enquanto algumas delas aparecem atualmente entre os títulos em alta da Netflix e no TOP 10. Para quem estava esperando uma novidade para substituir aquela produção que acabou de terminar, a seleção pode render algumas descobertas.

A curadoria, nesse caso, faz diferença: em vez de passar boa parte do sábado procurando o que assistir, é possível escolher uma trama curta, mergulhar nos episódios e aproveitar o restante do fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem busca séries rápidas, divertidas e cheias de reviravoltas.

4 séries para ver agora na Netflix

Sacrifício de Sangue

Cena de Sacrifício de Sangue - Foto: Divulgação

Sacrifício de Sangue se passa durante o verão em Estocolmo, quando a luz do sol permanece visível praticamente todos os dias. A história começa após uma denúncia de invasão a uma casa de veraneio no arquipélago da cidade, levando dois policiais até o local. No dia seguinte, os corpos dos agentes são encontrados brutalmente assassinados.



O crime desencadeia uma sequência de mortes aparentemente direcionadas a policiais. Para encontrar o responsável antes que novos ataques aconteçam, o detetive Thomas (Jakob Oftebro) precisa recorrer ao próprio pai, Alfred (Peter Andersson), um ex-detetive aposentado. Apesar da relação complicada, os dois deixam as diferenças de lado para investigar o caso.

O Rato

Cena de O Rato - Foto: Divulgação

Em O Rato, um renomado escritor descobre que teve a própria identidade completamente roubada por uma figura misteriosa conhecida apenas como “O Rato”. Enquanto tenta recuperar a vida que perdeu, ele acaba cruzando o caminho de Noja, um agiota determinado a recuperar uma fortuna desaparecida, e do detetive Sun-yong, que investiga crimes relacionados ao enigmático impostor.



Com objetivos diferentes, os três acabam envolvidos em uma caçada perigosa para descobrir quem realmente está por trás de “O Rato”. Conforme a investigação avança, novos segredos aparecem e as certezas dos personagens começam a desaparecer, criando uma trama em que ninguém parece ser exatamente quem afirma ser.

Dele & Dela

Cena de Dele & Dela - Foto: Divulgação

Em Dele & Dela, o calor de Atlanta acompanha a rotina reclusa e monótona de Anna (Tessa Thompson), uma âncora jornalística que vem se afastando dos amigos e da própria carreira. A situação muda quando ela descobre um assassinato em sua cidade natal, Dahlonega, no norte da Geórgia, e decide investigar o caso em busca de respostas.



A investigação, porém, coloca Anna sob suspeita. O detetive Jack (Jon Bernthal) desconfia de seu possível envolvimento no crime e passa a acompanhá-la de perto. Enquanto tenta desvendar o mistério, ele também precisa lidar com a relação complexa que mantém com a jornalista.

Eu Vou Te Encontrar

Cena de Eu Vou Te Encontrar - Foto: Divulgação

Em Eu Vou Te Encontrar, um pai é injustamente acusado de matar o próprio filho. Condenado pelo crime que não cometeu, David Burroughs cumpre uma pena perpétua enquanto lida com a culpa e com a perda que transformaram sua vida.



Uma notícia inesperada, porém, pode mudar tudo. Quando surgem evidências de que seu filho pode estar vivo, David embarca em uma busca obstinada pela verdade, tentando deixar a prisão para trás e descobrir o paradeiro do menino.