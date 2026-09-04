Filme com atriz baiana disputa vaga do Brasil no Oscar 2027

A corrida do cinema brasileiro por uma vaga no Oscar 2027 já começou e conta com participação baiana. 'Vicentina Pede Desculpas', novo filme de Gabriel Martins, diretor de 'Marte Um', está entre as produções que disputam a indicação para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional.

A escolha do longa que representará o país será feita pela comissão responsável pela seleção. Enquanto a decisão não acontece, o filme chama atenção por reunir o trabalho de Martins e um elenco que inclui a atriz, jornalista e escritora baiana Maíra Azevedo, que também teve passagem pelo Grupo A TARDE.

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Maíra Azevedo interpreta melhor amiga da protagonista

Em Vicentina Pede Desculpas, Maíra Azevedo interpreta Joana, melhor amiga de Vicentina, personagem de Rejane Farias. O filme parte da história de uma mãe que, após a morte do filho, decide procurar as famílias das pessoas que morreram em uma tragédia envolvendo o jovem, motorista de um ônibus que se envolveu em um acidente que matou passageiros.

Maíra Azevedo - Foto: Reprodução | Redes sociais

É a partir desse dilema, entre o luto pela perda e a necessidade de lidar com as consequências deixadas pela tragédia, que Gabriel Martins, diretor de Marte Um, constrói o novo filme original da Netflix.



Em meio à jornada para pedir desculpas às famílias das vítimas, Vicentina precisa enfrentar a culpa e tentar compreender a dimensão do que aconteceu. Ao seu lado, Joana acompanha esse percurso e compartilha com a protagonista as dúvidas, dores e conflitos que surgem ao longo do caminho.

Com estreia prevista para novembro, Vicentina Pede Desculpas está entre os longas brasileiros cotados para representar o país no Oscar 2027. A produção também amplia a discussão para temas como luto, culpa e coletividade em uma grande cidade.

Vale lembrar que a seleção ainda não está definida. A comissão responsável pela escolha será encarregada de decidir qual produção brasileira seguirá na disputa pela indicação ao prêmio internacional.