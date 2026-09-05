5 filmes novos na Netflix para ver neste final de semana (05 e 06/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aparece aquela oportunidade de desacelerar, pegar o controle e escolher algo interessante para assistir. Para quem quer aproveitar o tempo livre sem perder horas procurando entre centenas de títulos, a Netflix tem um catálogo recheado de filmes para todos os gostos.

A plataforma reúne desde histórias de suspense e terror psicológico até ficção científica e dramas baseados em acontecimentos reais. Entre tantos lançamentos e produções disponíveis, porém, a curadoria faz diferença para encontrar uma opção que realmente combine com o clima do sábado ou do domingo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Algumas das produções selecionadas estão em alta na Netflix atualmente, incluindo títulos que aparecem no TOP 10 da plataforma. Outras acabaram de chegar ao catálogo e podem ser uma alternativa para quem já passou por boa parte das opções mais conhecidas do streaming.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o fim de semana diante da televisão, descobrir histórias diferentes e encontrar um filme para acompanhar sem precisar passar horas escolhendo.

5 filmes para ver agora na Netflix

A Mulher Secreta

Cena de A Mulher Secreta - Foto: Divulgação

A Mulher Secreta acompanha Louise Andersen, uma mulher que leva uma vida tranquila ao lado do companheiro, Joachim, em uma pequena ilha da Noruega, onde administra um café. A rotina muda quando um desconhecido afirma que ela não é Louise, mas Helene Söderberg (Natalie Madueño), uma mulher dinamarquesa desaparecida há três anos.



Intrigada pelas lacunas em sua memória, Louise abandona a vida que conhece e parte em busca de respostas sobre o próprio desaparecimento. Conforme investiga o passado, encontra pistas sobre a noite em que desapareceu e percebe que sua antiga vida estava longe de ser tão perfeita quanto parecia.

Foge, Coelho

Cena de Foge, Coelho - Foto: Divulgação

Uma médica de fertilidade (Sarah Snook) possui uma compreensão sólida e racional do ciclo da vida e da morte. A rotina, porém, começa a mudar depois que ela percebe um comportamento estranho na própria filha.



Diante da situação, a personagem precisa colocar em dúvida algumas de suas próprias convicções e confrontar um fantasma de seu passado. O filme aposta no suspense psicológico para explorar os limites entre aquilo que parece racional e o que foge da explicação.

O Homem Que Sussurra

Cena de O Homem Que Sussurra - Foto: Divulgação

O Homem Que Sussurra acompanha um escritor de romances policiais em luto depois que seu filho de oito anos é sequestrado. Diante do acontecimento, ele recorre ao próprio pai, um ex-detetive policial aposentado, para ajudá-lo a investigar o desaparecimento.



Durante as buscas, os dois encontram uma conexão estranha com um antigo caso envolvendo um assassino em série condenado, conhecido como O Homem Que Sussurra. A investigação passa, então, a aproximar o passado do presente e levanta novas questões sobre o sequestro.

A Voz de Hind Rajab

Cena de A Voz de Hind Rajab - Foto: Divulgação

Ambientado em Gaza, A Voz de Hind Rajab acompanha a história de Hind Rajab, uma garota de seis anos que morreu ao tentar fugir com a família dos ataques israelenses. Escondida dentro do carro do próprio tio, ela ficou presa depois que o veículo começou a pegar fogo.



O longa dramatiza os acontecimentos utilizando os áudios originais de Hind pedindo socorro e registrando as tentativas dos voluntários do Crescente Vermelho de chegar até ela em meio ao caos e aos ataques. A produção aborda as denúncias relacionadas ao caso, que ganhou repercussão internacional diante da falta de acesso das ambulâncias à região.

Mickey 17

Cena de Mickey 17 - Foto: Divulgação

Baseado no livro de Edward Ashton, Mickey 17 acompanha Mickey Barnes (Robert Pattinson), um homem consumível enviado para uma missão suicida de colonização no planeta gelado de Niflheim. Como parte de um grupo descartável, ele recebe tarefas perigosas e, sempre que morre, suas memórias são transferidas para um novo corpo, um clone que dá continuidade à missão.



Depois de seis mortes, Mickey começa a perceber que sua existência é mais complexa do que imaginava. Diante dos segredos por trás de sua repetitiva jornada, ele precisa tomar decisões capazes de abalar a ordem estabelecida e mudar o destino da missão, em uma história que combina sobrevivência, identidade e revolução em um mundo alienígena.