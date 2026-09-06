Só 8 episódios: série de suspense do Prime Video para domingo (06/09)

O domingo chegou, e com o fim de semana finalmente oferecendo algumas horas de descanso, uma boa série pode ser a escolha certa para aproveitar o tempo livre e escapar do tédio.

No Prime Video, A Melhor Irmã é uma opção para quem procura uma trama intensa, cheia de mistérios e conflitos familiares, com apenas oito episódios que permitem uma maratona durante o feriado ou ao longo da semana.

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Lançada em 2025, a minissérie acabou ficando menos lembrada entre os assinantes diante de outros lançamentos do streaming, mas ainda pode surpreender quem busca uma produção de suspense para começar neste domingo e terminar em poucas horas.

Cada episódio tem cerca de uma hora, resultando em uma maratona de aproximadamente oito horas, ideal para quem quer aproveitar a folga diante da televisão ou dividir a história durante os dias da semana.

A produção também chama atenção pela dupla formada por Jessica Biel e Elizabeth Banks, que interpretam duas irmãs afastadas por anos e obrigadas a se reencontrar depois de uma tragédia. A recepção no Rotten Tomatoes registra 69% de aprovação da crítica e 75% do público.



Um assassinato aproxima duas irmãs

A trama acompanha Chloe, interpretada por Jessica Biel, uma mulher bem-sucedida que ocupa o cargo de editora-chefe de uma revista e construiu uma vida cercada de conforto ao lado do marido, Adam, vivido por Corey Stoll, e do filho adolescente Ethan, interpretado por Maxwell Acee Donovan.

Do outro lado está Nicky, papel de Elizabeth Banks, irmã mais nova de Chloe. Enquanto a protagonista vive em meio à elite de Nova York, Nicky enfrenta dificuldades relacionadas ao vício, à tentativa de permanecer sóbria e à instabilidade profissional.

As trajetórias completamente diferentes das duas mudam de rumo quando Adam é brutalmente assassinado. Chloe encontra o corpo do marido ao chegar em casa e, a partir daquele momento, a imagem de estabilidade que construiu começa a desmoronar.

A investigação conduzida pelas autoridades passa a revelar informações que colocam em xeque a vida aparentemente perfeita da família. O principal suspeito também surpreende quem está ao redor, enquanto segredos antigos e ressentimentos entre as irmãs voltam à superfície.

Segredos transformam o drama familiar

O assassinato funciona como ponto de partida para uma história que vai muito além da investigação criminal. Conforme Chloe e Nicky são obrigadas a enfrentar novamente a relação complicada entre as duas, acontecimentos do passado passam a interferir diretamente no presente.

Entre as revelações está a descoberta de que Ethan é fruto de um relacionamento entre Adam e Nicky, informação que aprofunda ainda mais o conflito familiar e muda a maneira como Chloe enxerga o marido, a irmã e o próprio filho.

A narrativa utiliza flashbacks para apresentar acontecimentos anteriores e preencher gradualmente as lacunas da história. Com isso, a investigação do assassinato divide espaço com temas como violência doméstica, maternidade, alcoolismo, segredos e traumas familiares.

Poucos personagens ficam completamente afastados da trama principal. As diferentes histórias se cruzam ao longo dos episódios e ajudam a construir novas possibilidades para o mistério, mantendo a atenção sobre as relações entre os personagens.

Jessica Biel e Elizabeth Banks são destaque

Um dos principais atrativos da produção está justamente na atuação das duas protagonistas. Jessica Biel interpreta Chloe como uma mulher acostumada a controlar a própria imagem e preservar a aparência de uma vida perfeita, enquanto Elizabeth Banks traz para Nicky uma personalidade mais imprevisível e marcada por conflitos.

A presença de Nicky também funciona como um elemento de ruptura dentro da família. O reencontro entre as irmãs não acontece apenas por causa da morte de Adam, mas também pela necessidade de encarar problemas que permaneceram escondidos durante anos.

Corey Stoll, como Adam, também ocupa uma posição importante na construção do mistério. Mesmo morto desde o início da história, o personagem permanece presente por meio das lembranças e das revelações que modificam progressivamente a percepção das duas irmãs sobre o passado.

A série é baseada no livro The Better Sister, da escritora norte-americana Alafair Burke, e transforma a relação entre as irmãs no centro de uma trama que combina elementos de thriller com drama familiar.

Suspense que vai além do assassinato

Apesar de apresentar um crime como ponto central, A Melhor Irmã não depende exclusivamente da descoberta do assassino para movimentar a narrativa. A investigação abre espaço para que os personagens revelem diferentes versões dos acontecimentos e exponham relações que estavam longe de ser tão perfeitas quanto pareciam.

A estrutura também brinca com a ideia de uma família aparentemente impecável escondendo problemas dentro de casa. O contraste entre a posição social de Chloe e a realidade enfrentada por Nicky ajuda a estabelecer duas perspectivas diferentes sobre os mesmos acontecimentos.

A direção do primeiro episódio é assinada por Craig Gillespie, enquanto o roteiro tem participação de Olivia Milch. A produção aposta em ambientes sofisticados, mas evita transformar o universo de riqueza dos personagens em seu único atrativo, concentrando boa parte da tensão nas relações pessoais.

O resultado é uma história em que o suspense e o drama caminham juntos. Conforme os episódios avançam, as perguntas sobre o assassinato permanecem importantes, mas os conflitos entre Chloe e Nicky ganham cada vez mais espaço.

Uma maratona de oito horas

Com oito episódios de aproximadamente uma hora, a série pode ser encaixada facilmente em um domingo de folga para quem quiser passar o dia acompanhando a história. Também é possível assistir a um episódio por dia e concluir a produção ao longo da semana, sem precisar reservar um único dia para a maratona completa.

A duração enxuta pode ser justamente um dos motivos para dar uma nova chance à produção. Para quem procura uma série de suspense no Prime Video sem dezenas de episódios, A Melhor Irmã oferece uma história fechada, com começo, desenvolvimento e desfecho dentro de uma única temporada.

Além disso, a combinação de mistério, relações familiares complicadas e personagens moralmente ambíguos cria diferentes possibilidades para quem gosta de tentar descobrir o que realmente aconteceu antes da revelação final.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense intenso, bons atores e drama familiar, A Melhor Irmã merece ser revisitada, mesmo tendo ficado menos lembrada entre os assinantes do Prime Video desde seu lançamento em 2025.

A série encontra sua principal força na relação entre Chloe e Nicky, duas irmãs que precisam reconstruir uma conexão destruída por anos de ressentimentos enquanto tentam entender as circunstâncias por trás de uma morte que muda completamente suas vidas.

Com oito episódios, uma história cheia de segredos e atuações de Jessica Biel e Elizabeth Banks, a produção é uma alternativa para ocupar a folga deste domingo ou acompanhar aos poucos durante a semana. Para os fãs de mistérios familiares e histórias em que nem tudo é o que parece, ainda existe motivo suficiente para dar o play.