5 filmes em alta no Prime Video para o fim de semana (05 e 06/09)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de deixar a rotina de lado e aproveitar algumas horas diante da televisão. Para quem está procurando um filme para acompanhar no sofá, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções para os fãs de diferentes gêneros, com novidades que podem surpreender na hora da escolha.

A plataforma reúne produções de ação, suspense e terror, entre outros estilos, permitindo encontrar uma história de acordo com o clima do momento. E, quando existem tantas alternativas disponíveis, a curadoria faz a diferença para escapar da indecisão e chegar rapidamente a um título que valha algumas horas do dia.

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Entre as opções selecionadas estão lançamentos que chegaram recentemente ao Prime Video e já ganharam espaço entre os conteúdos mais procurados da plataforma.



Todos os cinco filmes estão atualmente no TOP 10, o que pode ser um bom ponto de partida para quem prefere descobrir o que está em alta antes de escolher o próximo filme.

Para quem quer aproveitar o sábado e o domingo sem perder tempo navegando pelo catálogo, há desde uma operação policial em meio a uma ameaça explosiva até histórias de sobrevivência, perseguição e terror sobrenatural.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para assistir durante a folga.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Golpe Explosivo

Cena de Golpe Explosivo - Foto: Divulgação

Em Golpe Explosivo, um grupo de assaltantes aproveita o caos provocado pela descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial em uma área de construção. Enquanto milhares de moradores do centro de Londres são evacuados, os criminosos liderados por Karalis (Theo James) se escondem na zona isolada para colocar um plano em prática.



Com os sistemas de emergência no limite e a ameaça de uma explosão, os ladrões tentam roubar joias enquanto o time militar comandado por Will (Aaron Taylor-Johnson) é enviado para investigar e desarmar a bomba. A operação coloca diferentes grupos em uma disputa contra o tempo.

Corrida Contra o Tempo

Cena de Corrida Contra O Tempo - Foto: Divulgação

Corrida Contra O Tempo é um thriller de ação estrelado por Gal Gadot. Na trama, ela interpreta uma advogada poderosa que precisa correr contra o tempo pelas ruas de Londres para salvar seu filho sequestrado.



Durante a jornada, a protagonista é forçada a seguir os comandos de um misterioso interlocutor que, por meio de telefonemas enigmáticos, controla cada passo seu. Enquanto enfrenta desafios perigosos e decisões difíceis, a advogada tenta desvendar as intenções do sequestrador e recuperar seu filho.

Na Zona Cinzenta

Cena de Na Zona Cinzenta - Foto: Divulgação

Em Na Zona Cinzenta, dois especialistas em resgate precisam encontrar uma rota de fuga para uma negociadora que possui milhões em dinheiro roubado na conta. O que começa como uma operação estratégica rapidamente se transforma em uma disputa marcada por perseguições e estratégias de sobrevivência.



Cercados por inimigos e interesses ocultos, os três precisam lidar com alianças instáveis e traições inesperadas. A situação evolui para uma verdadeira guerra explosiva, na qual a confiança se torna um luxo e cada decisão pode determinar quem consegue sobreviver.

Hokum: O Pesadelo da Bruxa

Cena de Hokum: A Maldição da Bruxa - Foto: Divulgação

Em Hokum: O Pesadelo da Bruxa, o escritor Ohm Bauman se refugia em uma pousada isolada na Irlanda enquanto lida com o luto pela morte dos pais. O local, porém, guarda uma presença misteriosa que passa a invadir seus sonhos e confrontá-lo com imagens perturbadoras.



Enquanto permanece no hotel para espalhar as cinzas dos pais, Bauman começa a enfrentar os traumas do passado e os efeitos da antiga bruxa que assombra a suíte de lua de mel. Um desaparecimento chocante torna a situação ainda mais assustadora e o obriga a encarar as forças malignas que cercam o local.

Turbulência

Cena de Turbulência - Foto: Divulgação

Em Turbulência, Emmy e Zach tentam salvar o casamento durante um passeio romântico de balão. A viagem, planejada como uma oportunidade para o casal em crise se reconectar, muda completamente de rumo quando uma passageira misteriosa chamada Julia embarca na aventura.



A presença da mulher faz surgir segredos sombrios e transforma o passeio em uma ameaça à vida dos dois. Com acontecimentos extremos se desenrolando nas alturas, o que deveria ser uma viagem de reconciliação se transforma em uma corrida desesperada pela sobrevivência.