Filme da Netflix é um dos melhores de 2026 e merece sua atenção agora

No feriado desta segunda-feira, 7, nada melhor do que encaixar um bom filme no tempo livre. Entre as opções disponíveis na Netflix, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes se destaca como uma produção envolvente, divertida e carregada de emoção, capaz de transformar algumas horas no sofá em um momento leve para toda a família.

O longa, que vem sendo apontado como um dos melhores filmes de 2026, conquistou 85% de aprovação da crítica e 90% do público no Rotten Tomatoes.

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Baseado no livro homônimo de Shelby Van Pelt, o filme dirigido por Olivia Newman aposta em uma combinação pouco convencional para falar sobre luto, solidão, amizade e recomeços.

No centro da história está a relação entre uma mulher marcada pelas perdas, um jovem em busca de respostas e um polvo gigante extremamente inteligente que acompanha tudo de dentro de um aquário.



Uma história sobre encontros improváveis

A trama acompanha Tova Sullivan (Sally Field), uma mulher solitária que trabalha durante a noite na limpeza de um aquário na pacata cidade de Sowell Bay. Enquanto tenta seguir em frente diante das feridas deixadas pelo passado, ela acaba estabelecendo uma conexão inesperada com Marcellus, um polvo gigante que vive em um dos tanques.

A rotina de Tova muda ainda mais quando Cameron (Lewis Pullman), um jovem músico que chega à cidade carregando seus próprios problemas, entra em sua vida. Ele herdou uma van da mãe distante e parte em busca do pai, enquanto tenta encontrar também algum sentido para o próprio caminho.

É justamente a partir desse encontro que o filme desenvolve sua história. Marcellus passa a funcionar como uma espécie de mediador entre os personagens, observando silenciosamente as dificuldades humanas e ajudando a conduzir o público pelas emoções que atravessam a narrativa.

O polvo é o grande diferencial

A premissa poderia facilmente resultar em mais um drama sentimental sobre perda e superação. O que diferencia a produção, porém, é a maneira como esses sentimentos são apresentados.

Em vez de apostar o tempo inteiro no melodrama, o longa encontra espaço para silêncios, pequenos gestos, situações desconfortáveis e momentos de humor.

A presença de Marcellus também acrescenta um elemento de fantasia à história, permitindo que questões profundamente humanas sejam observadas por uma perspectiva inesperada.

O polvo criado em CGI poderia facilmente transformar a produção em algo caricato, mas a narrativa encontra equilíbrio ao fazer dele uma figura importante para a história. Narrado por Alfred Molina, Marcellus também funciona como símbolo da solidão compartilhada pelos protagonistas.

Sally Field sustenta a trajetória de Tova com uma personagem rabugenta, fechada e cansada, mas ainda profundamente humana. Já Lewis Pullman constrói um Cameron desajeitado e simpático, estabelecendo uma dinâmica natural com a veterana atriz.

Luto, amizade e a busca por um novo caminho

Apesar de tratar de temas como perda, culpa e solidão, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes mantém uma atmosfera acolhedora. A história acompanha pessoas emocionalmente paralisadas pelas próprias decepções e mostra como novos vínculos podem ajudar a abrir caminhos inesperados.

Uma mãe que perdeu quem amava, um jovem sem destino procurando respostas sobre suas origens e um polvo diante de uma despedida formam o núcleo de uma narrativa que encontra na convivência uma possibilidade de transformação.

O filme também utiliza essas relações para apresentar uma reflexão sobre compaixão em um contexto marcado por intolerância, polarização e conflitos. Em vez de transformar a mensagem em um discurso pesado, a produção prefere transmitir suas ideias por meio das relações entre os personagens.

Uma adaptação que aposta no sentimento

Primeiro livro publicado pela escritora norte-americana Shelby Van Pelt, a obra que deu origem ao filme constrói sua narrativa a partir do encontro entre personagens que carregam diferentes formas de dor.

A adaptação mantém uma estrutura convencional, mas encontra força justamente na simplicidade. As mensagens sobre amizade, pertencimento e recomeço são apresentadas de maneira acessível, enquanto a fantasia funciona como um recurso para aproximar o público dos conflitos emocionais.

O resultado é um filme que não tenta esconder suas conveniências. Algumas revelações podem parecer previsíveis e determinados caminhos seguem fórmulas conhecidas do gênero. Ainda assim, a sinceridade dos personagens e o equilíbrio entre tristeza e leveza ajudam a compensar essas limitações.

Vale a pena?

Sim. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes é uma boa escolha para quem procura um filme emocionante, leve e fácil de acompanhar durante o feriado. A produção consegue falar sobre luto, amizade e recomeços sem transformar a experiência em algo excessivamente pesado.

Para quem quer aproveitar a folga desta segunda-feira, descansar depois de um dia cansativo e encontrar uma opção que possa ser assistida com toda a família, o longa oferece justamente esse equilíbrio entre emoção, humor e fantasia.

Mesmo para quem deixou o filme passar despercebido, vale dar uma chance à produção ao longo desta semana.

Com personagens cativantes, uma premissa diferente e uma história que encontra conforto nos pequenos encontros da vida, é uma daquelas opções que podem transformar uma noite comum no sofá em uma experiência especialmente acolhedora.