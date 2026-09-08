Filme de mistério da Netflix lidera audiência com 23 milhões de views

Na terça-feira, depois do fim do feriado, ainda dá tempo de aproveitar algumas horas livres para assistir a um bom filme.

Para quem quer fugir do tédio com uma produção de suspense e mistério, a Netflix tem uma opção que vem chamando atenção: O Homem Que Sussurra, longa estrelado por Robert De Niro que já alcançou 23,3 milhões de visualizações desde a estreia.

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Lançado em 28 de agosto de 2026, o filme atualmente ocupa o primeiro lugar entre os títulos mais assistidos da Netflix no ranking semanal. O desempenho colocou a produção entre os grandes sucessos da plataforma no ano e chama atenção pela velocidade com que o público aderiu ao suspense.



Com uma trama envolvendo o desaparecimento de uma criança, crimes do passado e um assassino em série, o filme combina investigação policial e elementos mais próximos do terror. A produção é dirigida por James Ashcroft e adapta o livro homônimo de Alex North.

Filme aposta em mistério envolvendo desaparecimento

A história acompanha Tom Kennedy, escritor de romances policiais que tenta reconstruir a vida ao lado do filho Jake após a morte da esposa. A mudança para a pequena Garretton, em Nova Jersey, deveria representar um novo começo para os dois, mas a cidade carrega as marcas de crimes cometidos décadas antes.

Quando Jake desaparece, Tom precisa procurar Pete Willis, seu pai distante e um detetive aposentado interpretado por Robert De Niro. Foi Pete quem, no passado, prendeu o criminoso conhecido como Homem que Sussurra.

Enquanto a família tenta encontrar o menino, a investigação conduzida pela detetive Amanda Beck, vivida por Michelle Monaghan, começa a encontrar semelhanças entre o novo desaparecimento e os crimes antigos.

Robert De Niro é uma das principais atrações do elenco

Além de De Niro, o elenco reúne Adam Scott, Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater e Owen Teague, entre outros nomes.

Na história, Michael Keaton interpreta Frank Carter, o assassino em série conhecido como Homem que Sussurra. Mesmo preso, ele continua ligado à investigação quando novos crimes apresentam características semelhantes às do caso que o levou à prisão.

O personagem de De Niro, por sua vez, carrega as consequências de uma investigação que marcou sua trajetória. Pete é um policial aposentado e solitário, ainda afetado por um caso do passado, especialmente pelo corpo de uma das vítimas que nunca foi encontrado.

Suspense mistura investigação e atmosfera de terror

O desaparecimento de Jake não é o único elemento estranho que surge na narrativa. O menino passa a falar sobre uma garota que apenas ele parece enxergar e repete uma cantiga relacionada ao Homem que Sussurra, responsável por sequestrar e assassinar crianças anos antes.

A tensão aumenta quando uma mão coberta por uma luva azul aparece na abertura da correspondência e Tom percebe que alguém esteve escondido no porão.

A investigação também ganha novos contornos quando Amanda encontra elementos relacionados aos crimes antigos. Gravações com as últimas palavras das vítimas e outras pistas fazem com que o passado volte a interferir diretamente no presente.

Crítica aponta acertos e problemas no longa

Apesar da boa recepção entre os assinantes da Netflix, o filme recebeu avaliações mistas da crítica especializada. A produção se destaca principalmente pela atmosfera sombria, pelo elenco e pela maneira como distribui informações ao longo da investigação.

Por outro lado, algumas coincidências e soluções consideradas convenientes enfraquecem parte da narrativa. A trama também se aproxima de elementos já conhecidos de histórias sobre assassinos em série e investigações policiais.

O filme ainda encontra inspiração em obras como O Silêncio dos Inocentes, principalmente na relação entre investigadores e um criminoso experiente que permanece preso, mas continua influenciando a investigação.

Ainda assim, o longa consegue manter o interesse durante boa parte da história, especialmente pela situação de Tom, que precisa lidar com o desaparecimento do filho enquanto tenta compreender a ligação entre Jake e os crimes antigos.

O sucesso na Netflix pode continuar?

Desde a estreia, O Homem Que Sussurra alcançou 23,3 milhões de visualizações, resultado que o levou ao primeiro lugar do ranking semanal da Netflix.

A permanência no topo, porém, ainda é incerta. A dinâmica de consumo da plataforma faz com que os títulos mais assistidos mudem constantemente, especialmente conforme novas produções chegam ao catálogo.

Mesmo com as avaliações divididas, o desempenho inicial representa um resultado expressivo para o longa, principalmente pela rapidez com que alcançou a marca de milhões de visualizações.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense e mistério. O Homem Que Sussurra reúne desaparecimento de crianças, investigação policial, crimes antigos e um assassino em série, além de uma atmosfera que se aproxima do horror em alguns momentos.

O filme não apresenta uma fórmula completamente nova para o gênero e possui problemas de ritmo, principalmente na condução das revelações e na parte final.

Ainda assim, a combinação de Robert De Niro, mistério, tensão e uma investigação ligada a crimes do passado pode fazer da produção uma escolha interessante para quem quer aproveitar o tempo livre e assistir a algo capaz de prender a atenção até o fim.