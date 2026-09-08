Filme sobre Aleixo Belov concorre a prêmios em festival internacional

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Primeiro documentário biográfico sobre o navegador ucraniano radicado na Bahia Aleixo Belov, o curta-metragem ‘Belov: Uma Vida no Mar’ foi selecionado para a 12ª edição do Húsavík Explorers Festival.

A obra está elegível a quatro das cinco premiações do evento:

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Melhor Filme

Melhor Narrativa

Melhor Direção

Melhor Fotografia

O documentário é dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir e está entre os 30 filmes escolhidos para a edição do festival, que acontece entre os dias 19 e 22 de novembro, no Húsavík Explorers Museum, em Húsavík, na Islândia.

Dedicado à celebração de histórias épicas ligadas à exploração e aventura, o evento reúne documentaristas, cientistas e exploradores de prestígio, incluindo astronautas que já participaram das missões Apollo e pesquisadores da NASA.

Belov: Uma Vida no Mar vem ganhando destaque desde o lançamento pela capacidade de condensar, em pouco menos de 20 minutos, uma história de vida marcada por grandes expedições e por uma profunda relação com o mar. A produção combina relatos do próprio Belov, imagens de acervo pessoal e registros de suas viagens.

A seleção na Islândia amplia a trajetória internacional do curta, que recebeu, em 2024, os prêmios CAI Award e Best Adventure no ONA Short Film Festival, em Veneza, além do Audience Choice Award no Friday Harbor Film Festival, nos Estados Unidos, e passou por festivais e mostras em diferentes países.

No Brasil, o documentário também ganhou espaço na televisão e no streaming, com mais de uma centena de exibições no Canal OFF, além de disponibilidade em plataformas como Globoplay e Prime Video.

Assista ao trailer: