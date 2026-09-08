Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

PREMIAÇÃO

Filme sobre Aleixo Belov concorre a prêmios em festival internacional

Obra está elegível a quatro das cinco premiações do evento

Edvaldo Sales
Por
Obra está elegível a quatro das cinco premiações do evento
Obra está elegível a quatro das cinco premiações do evento - Foto: Divulgação

Primeiro documentário biográfico sobre o navegador ucraniano radicado na Bahia Aleixo Belov, o curta-metragem ‘Belov: Uma Vida no Mar’ foi selecionado para a 12ª edição do Húsavík Explorers Festival.

A obra está elegível a quatro das cinco premiações do evento:

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Melhor Filme
  • Melhor Narrativa
  • Melhor Direção
  • Melhor Fotografia

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Com 4 episódios, série criminal da Netflix é ideal para terça (08/09)
Com 4 episódios, série criminal da Netflix é ideal para terça (08/09) imagem

SE LIGA NA DICA!

Série de suspense do Prime Video com 6 episódios ideal para ver hoje
Série de suspense do Prime Video com 6 episódios ideal para ver hoje imagem

SE LIGA NA DICA!

Só 6 episódios: série escondida na Netflix é ideal para sua maratona
Só 6 episódios: série escondida na Netflix é ideal para sua maratona imagem

O documentário é dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir e está entre os 30 filmes escolhidos para a edição do festival, que acontece entre os dias 19 e 22 de novembro, no Húsavík Explorers Museum, em Húsavík, na Islândia.

Dedicado à celebração de histórias épicas ligadas à exploração e aventura, o evento reúne documentaristas, cientistas e exploradores de prestígio, incluindo astronautas que já participaram das missões Apollo e pesquisadores da NASA.

Belov: Uma Vida no Mar vem ganhando destaque desde o lançamento pela capacidade de condensar, em pouco menos de 20 minutos, uma história de vida marcada por grandes expedições e por uma profunda relação com o mar. A produção combina relatos do próprio Belov, imagens de acervo pessoal e registros de suas viagens.

A seleção na Islândia amplia a trajetória internacional do curta, que recebeu, em 2024, os prêmios CAI Award e Best Adventure no ONA Short Film Festival, em Veneza, além do Audience Choice Award no Friday Harbor Film Festival, nos Estados Unidos, e passou por festivais e mostras em diferentes países.

No Brasil, o documentário também ganhou espaço na televisão e no streaming, com mais de uma centena de exibições no Canal OFF, além de disponibilidade em plataformas como Globoplay e Prime Video.

Assista ao trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aleixo Belov cinema filme

Relacionadas

Mais lidas