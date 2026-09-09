Série da Netflix com 6 episódios é um dos grandes sucessos de 2026

Para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana depois da correria da rotina, uma série curta de suspense da Netflix pode ser a escolha certa para fugir do tédio.

Com apenas seis episódios, Naquela Noite apresenta uma trama de mistério, culpa e conflitos familiares que pode ser concluída em pouco mais de cinco horas de maratona.

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Lançada em 13 de março de 2026, a produção chegou a aparecer entre os títulos mais populares da Netflix no início do ano, mas acabou sendo menos lembrada após alguns meses.

O formato enxuto, no entanto, faz da série uma opção para quem quer aproveitar o sofá e assistir a uma história envolvente sem precisar acompanhar uma produção longa.



Três irmãs são colocadas diante de um crime

A trama acompanha Elena, Paula e Cris, três irmãs que viajam de férias para a República Dominicana. O que deveria ser um período de descanso muda completamente quando Elena atropela um homem com o carro.

O acidente coloca a personagem diante do medo de ser presa e perder a guarda do filho. Por isso, ela recorre às irmãs, que decidem ajudá-la a encobrir o ocorrido.

O que inicialmente parece ser uma tentativa de proteger Elena rapidamente se transforma em uma sequência de decisões cada vez mais difíceis. Unidas pelo vínculo familiar, as três passam a lidar com um segredo que coloca em xeque os limites da lealdade entre irmãs.

A partir desse momento, a produção explora o dilema moral das personagens e as consequências de uma escolha tomada em uma situação de desespero.

O segredo muda a relação entre as personagens

Enquanto tentam esconder o crime, Elena, Paula e Cris precisam enfrentar as consequências das próprias decisões. A culpa e o medo passam a fazer parte da rotina das três, ao mesmo tempo em que novos conflitos aparecem.

A história não se limita ao acidente inicial. Conforme os episódios avançam, outros mistérios são apresentados e ajudam a complicar ainda mais a situação das irmãs.

A narrativa também trabalha com diferentes percepções sobre o que significa proteger alguém da própria família e até onde uma pessoa estaria disposta a ir para preservar quem ama.

Minissérie tem seis episódios

Com seis episódios de aproximadamente 40 minutos cada, “Naquela Noite” totaliza pouco mais de cinco horas de duração.

O formato é um dos principais atrativos para quem procura uma série curta para assistir durante a semana. É possível acompanhar a produção aos poucos ou concentrar a história em uma tarde de maratona.

A quantidade reduzida de episódios também permite que o suspense seja desenvolvido sem a necessidade de várias temporadas.

Série é baseada em livro de suspense

Naquela Noite é baseada no romance That Night, da escritora britânica Gillian McAllister, publicado originalmente em 2021.

Apesar de partir da mesma premissa, a adaptação apresenta mudanças em relação ao livro. Na obra original, por exemplo, o trio de irmãos conta com a presença de um homem, enquanto a história é ambientada na Itália e os personagens são britânicos.

Na versão da Netflix, os protagonistas passam a ser Elena, Paula e Cris, e a história é transportada para a República Dominicana.

A série foi criada por Jason George e tem direção de Jorge Dorado e Liliana Torres. O elenco principal é formado por Clara Galle, Claudia Salas e Paula Usero, com participações de Pedro Casablanc e Alícia Falcó.

Uma produção que já esteve entre as mais populares

Logo após o lançamento, Naquela Noite”teve destaque entre os títulos mais populares da Netflix.

Segundo dados do FlixPatrol, a produção chegou ao terceiro lugar entre as séries mais populares da plataforma no mundo, atrás apenas de One Piece: A Série e Virgin River. No Brasil, a minissérie também alcançou o TOP 10 da Netflix pouco depois da estreia.

Mesmo tendo conquistado atenção no período de lançamento, a produção acabou ficando menos presente nas conversas meses depois. Por isso, pode ser uma alternativa para quem procura uma série que passou despercebida e quer descobrir algo para assistir agora.

Vale a pena?

Sim, especialmente para fãs de suspense e tramas curtas e envolventes. Naquela Noite combina crime, mistério, culpa e dilemas familiares em uma história que pode ser acompanhada em pouco mais de cinco horas.

Apesar de não ser uma das séries mais lembradas da Netflix atualmente, a produção vale a pena ser revisitada ao longo desta semana, principalmente por quem quer aproveitar algumas horas livres, fugir do tédio e assistir a um suspense no sofá.

Com seis episódios, a série consegue entregar uma história fechada e uma maratona relativamente rápida, enquanto coloca as três protagonistas diante de escolhas que podem mudar completamente suas vidas.