Série viciante da Netflix com 5 episódios para ver em apenas uma tarde

Podemos aproveitar o tempo livre durante a semana após a correria da rotina para assistir a uma boa série. E, para quem está procurando uma produção de suspense capaz de fugir do tédio e transformar uma tarde comum em uma maratona envolvente, a Netflix tem uma opção que merece ser redescoberta.



Trata-se de Refém, minissérie britânica lançada em 2025 que reúne suspense, mistério e uma disputa política cercada por decisões difíceis. Com apenas cinco episódios, a produção é daquelas que podem ser encaixadas facilmente na rotina, seja durante uma tarde livre ou em algumas horas ao longo da semana.

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O catálogo da Netflix é extenso e, justamente por isso, algumas produções acabam esquecidas depois de alguns meses. Refém é considerada uma das produções mais subestimadas da plataforma e, apesar de ter chamado atenção após o lançamento, acabou perdendo espaço com o passar do tempo.



Para quem quer aproveitar o dia, fugir do tédio e encontrar algo divertido para acompanhar no sofá, a curta duração pode ser o principal atrativo.

São pouco mais de quatro horas de maratona, uma medida ideal para quem procura uma história de suspense para começar e terminar sem precisar reservar vários dias para acompanhá-la.

Uma crise coloca família e poder em lados opostos

Refém acompanha Abigail Dalton (Suranne Jones), primeira-ministra do Reino Unido, que se vê diante de uma situação extrema quando seu marido é sequestrado. Ao mesmo tempo, a presidente da França, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), começa a receber ameaças e chantagens.

O cenário coloca as duas líderes diante de uma crise que ultrapassa as fronteiras políticas. Apesar das rivalidades, Abigail e Vivienne precisam se unir para descobrir quem está por trás das ameaças e lidar com uma decisão difícil, enquanto interesses pessoais e responsabilidades de Estado entram em conflito.

A produção transforma esse embate em um thriller político marcado por tensão crescente. Enquanto tenta encontrar uma maneira de salvar o marido, Abigail também precisa considerar as consequências de suas escolhas para o país que governa.

Cena de Refém - Foto: Divulgação

Uma história curta para terminar em uma tarde

Escrita por Matt Charman e dirigida por Isabelle Sieb e Amy Nail, a série aposta justamente na rapidez para construir sua narrativa. Os cinco episódios têm duração média de 40 minutos, totalizando pouco mais de quatro horas de conteúdo.

Isso faz de Refém uma opção especialmente interessante para quem não quer começar uma série longa durante a semana. Em vez de precisar reservar vários dias para acompanhar dezenas de episódios, o espectador pode mergulhar na história e chegar ao final em uma única tarde.

A trama também combina o suspense político com um dilema moral bastante presente na história: o conflito entre a lealdade à família e o compromisso assumido diante de uma nação inteira.

Série acabou ficando esquecida

Apesar de ter sido lançada em 2025, Refém acabou perdendo espaço no catálogo da Netflix depois de alguns meses. A quantidade de novidades que chega constantemente ao streaming contribui para que algumas produções deixem rapidamente os holofotes, mesmo quando oferecem uma experiência capaz de prender o público.

Esse é justamente um dos motivos para revisitar a minissérie. A produção reúne duas protagonistas conhecidas, uma história de suspense e uma estrutura enxuta, características que tornam a maratona mais fácil para quem tem pouco tempo disponível.

A série também chegou a alcançar o topo dos conteúdos mais assistidos da Netflix após sua estreia, mostrando que despertou interesse entre os assinantes quando chegou à plataforma.

Suspense para quem quer fugir do tédio

O grande atrativo da produção está na combinação entre uma crise pessoal e uma disputa política de grandes proporções. Abigail não precisa apenas lidar com o desaparecimento do marido: suas decisões podem afetar diretamente a estabilidade do Estado.

Enquanto isso, a presidente francesa também está envolvida em uma situação de ameaças e chantagens. A necessidade de colaboração entre as duas personagens cria uma dinâmica marcada por desconfiança, pressão e conflitos que ajudam a movimentar a história.

Com episódios curtos e uma narrativa construída para manter a tensão, Refém consegue ocupar pouco tempo da rotina sem abrir mão da sensação de uma maratona completa.

Vale a pena?

Sim. Para os fãs de suspense, mistério e tramas curtas e envolventes, Refém é uma opção que merece entrar novamente no radar. A série pode ser concluída em pouco mais de quatro horas e entrega uma história com tensão política, conflitos familiares e reviravoltas.

Mesmo não sendo uma das produções mais lembradas da Netflix atualmente, a minissérie vale a pena ser revisitada ao longo desta semana.

Para quem quer aproveitar uma tarde no sofá, fugir do tédio e terminar uma série no mesmo dia, os cinco episódios tornam a escolha ainda mais conveniente.