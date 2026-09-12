SE LIGA NA DICA!
3 séries curtas do Prime Video para este final de semana (12 e 13/09)
Suspense, crime e mistério aparecem em histórias enxutas e perfeitas para maratonar
Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquela vontade de desligar um pouco da rotina e encontrar uma boa produção para acompanhar. Para quem prefere histórias capazes de prender a atenção sem exigir semanas de dedicação, as séries curtas podem ser uma escolha certeira.
O Prime Video tem um catálogo recheado de opções para os fãs de séries, com produções de diferentes estilos e histórias que transitam entre suspense, crime, drama e mistério. Entre tantas possibilidades, algumas acabam chamando atenção justamente pelo formato mais enxuto.
Para quem gosta de uma maratona envolvente, séries curtas são perfeitas: dá para avançar pelos episódios rapidamente e chegar ao desfecho em poucos dias. E, quando a trama entrega mistérios, conflitos familiares e reviravoltas, fica ainda mais difícil parar no meio.
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Com tantas alternativas disponíveis, a curadoria faz a diferença na hora de escolher o próximo título. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar os próximos dias com uma produção que tenha ritmo e histórias capazes de despertar a curiosidade.
3 séries para ver agora no Prime Video
A Melhor Irmã
Em A Melhor Irmã, uma tragédia obriga duas irmãs distantes a se reencontrarem após anos de vidas completamente opostas. Chloe (Jessica Biel) é uma executiva bem-sucedida que vive nos círculos de elite de Nova York, ao lado do marido Adam (Corey Stoll), um advogado prestigiado, e do filho adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan).
Sua vida é cuidadosamente construída, marcada por luxo, estabilidade e aparente perfeição. Já Nicky, sua irmã mais nova, enfrenta uma realidade bem diferente: luta diariamente contra o vício, tenta manter-se sóbria e sobrevive entre trabalhos instáveis e frustrações. O reencontro acontece de forma abrupta quando Adam é brutalmente assassinado, fazendo segredos antigos e verdades enterradas virem à tona.
Parceiras no Crime
A vida de Debbie muda completamente quando ela descobre que sua melhor amiga, Judith, leva uma vida dupla como assassina profissional. Após uma missão fracassada transformá-las em alvos de um inimigo implacável, as duas embarcam em uma fuga desesperada, perseguidas por pessoas dispostas a eliminá-las a qualquer custo.
Enquanto tentam sobreviver e escapar de uma conspiração cada vez maior, antigos segredos, mentiras e ressentimentos vêm à tona, colocando a amizade das duas à prova. Entre perseguições eletrizantes, ação e reviravoltas, Judith e Debbie precisarão decidir se a confiança que construíram é forte o bastante para mantê-las vivas.
All Her Fault
Em All Her Fault, o pior pesadelo de qualquer pai e mãe se torna realidade na vida de Marissa e Peter Irvine. Quando Marissa chega para buscar seu filho Milo na casa de um colega da nova escola, a mulher que atende a porta garante que nunca ouviu falar de Milo ou de Marissa.
Desesperada e pensando o pior, Marissa embarca numa caçada pelo paradeiro de Milo, que desapareceu sem deixar rastros. Desvendar esse mistério não será fácil ou aproximará Marissa e Peter. Pelo contrário, a família passa a se desintegrar.
Enquanto isso, Marissa forja um forte laço e uma marcante aliança com a nova amiga Jenny Kaminski (Dakota Fanning). Juntas, elas buscam por Milo, desvendando profundos segredos familiares que alteram a vida de ambas.