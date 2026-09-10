Novo filme de mistério da Netflix vai te animar nesta quinta (10/09)

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No meio da semana, a rotina pode deixar pouco tempo para uma produção longa, mas uma história de terror com pouco mais de uma hora e meia pode ser suficiente para mudar o ritmo desta quinta-feira.

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Cuckoo: O Medo Chama é uma opção para quem procura uma produção de suspense e terror com atmosfera inquietante, mistérios e acontecimentos que desafiam a compreensão.

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Lançado em 2024, o longa acompanha uma adolescente que deixa os Estados Unidos para morar com a família em um resort isolado nos Alpes alemães.

O que deveria representar uma mudança de vida, porém, começa a se transformar em uma experiência perturbadora quando ruídos estranhos, visões sombrias e segredos familiares passam a cercar a protagonista.

Uma mudança para um lugar aparentemente perfeito

A história acompanha Gretchen (Hunter Schafer), uma jovem de 17 anos que se muda com o pai, Luis (Marton Csokas), a madrasta Beth (Jessica Henwick) e a meia-irmã Alma (Mila Lieu) para um resort nos Alpes Bávaros, na Alemanha.

O local é comandado pelo excêntrico Herr König (Dan Stevens), chefe do pai de Gretchen e uma figura que rapidamente chama a atenção da jovem. Apesar da aparência tranquila do destino, o comportamento do homem e as regras do resort começam a despertar desconfiança.

König também demonstra uma atenção incomum por Alma, meia-irmã de Gretchen que não fala por motivos misteriosos. Aos poucos, a protagonista percebe que há algo escondido naquele ambiente.

Ruídos e visões colocam Gretchen em alerta

A tranquilidade do resort começa a desaparecer quando Gretchen passa a ser atormentada por sons estranhos e visões perturbadoras.

A investigação da jovem acontece quase por acaso, mas acaba revelando que os acontecimentos ao seu redor não são apenas fruto da angústia provocada pela mudança de país e pela convivência com uma nova família.

O longa constrói parte de seu suspense justamente por meio dessa sensação de estranhamento. Os cenários, os personagens e a própria maneira como Gretchen percorre aquele espaço ajudam a criar a impressão de que existe alguma ameaça escondida.

Terror que mistura drama familiar e mistério

Escrito e dirigido pelo cineasta alemão Tilman Singer, conhecido por Luz, o filme utiliza diferentes elementos visuais para criar seu universo.

A fotografia granulada e o uso frequente de zooms contribuem para aumentar a tensão, enquanto os ambientes misturam referências contemporâneas e características que remetem aos anos 1970.

O contraste entre a residência luxuosa dos funcionários e a decoração mais extravagante do resort também reforça a sensação de que existe algo artificial naquele paraíso.

Mas o terror não se limita aos sustos. A produção utiliza a história para discutir a tentativa humana de controlar a natureza e a contradição de personagens que afirmam estar próximos dela enquanto procuram exercer domínio sobre o ambiente.

Nesse contexto, Gretchen surge como uma personagem que questiona as regras e não se encaixa facilmente naquele universo. A protagonista passa a funcionar como uma espécie de contraponto aos responsáveis pelos acontecimentos.

Uma trama que não entrega tudo de imediato

Com 102 minutos de duração, Cuckoo: O Medo Chama desenvolve seu mistério gradualmente. A narrativa pode parecer imprecisa em determinados momentos e demora a apresentar todas as peças do quebra-cabeça.

Em compensação, a construção da tensão se apoia em ruídos intensos, personagens inquietantes, lapsos hipnóticos e visões trágicas que retornam de maneira perturbadora.

As referências ao cinema de terror de Dario Argento também ajudam a estabelecer a identidade do longa, que prefere trabalhar com uma atmosfera desconfortável enquanto deixa o público tentando compreender o que está acontecendo.

Apesar de alguns momentos mais lentos, a história encontra sua força justamente no estranhamento e nas perguntas que permanecem abertas ao longo da narrativa. Conforme os acontecimentos avançam, elementos que pareciam desconectados começam a encontrar uma lógica.

Produção pouco conhecida ganhou espaço no streaming

Exibido no Festival de Berlim, o longa chegou ao streaming sem passar pelos cinemas brasileiros. Agora disponível no catálogo da Netflix, aparece como uma alternativa para quem já conhece os principais títulos de terror da plataforma e procura algo menos óbvio.

A produção também se diferencia por sua origem alemã e pelo elenco internacional, liderado por Hunter Schafer e Dan Stevens.

Além do suspense e do terror, o filme utiliza a relação entre Gretchen e sua família como uma das bases de sua narrativa, fazendo com que os acontecimentos sobrenaturais estejam ligados a conflitos pessoais e familiares.

A recepção crítica registrada no Rotten Tomatoes é de 79% de aprovação, enquanto a produção mantém uma proposta pouco convencional para quem procura uma experiência de horror diferente.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas cheias de mistério, suspense e terror e está buscando uma produção nova, pouco falada e inusitada.

Cuckoo: O Medo Chama aposta em uma história que não revela suas respostas imediatamente e exige atenção aos detalhes para acompanhar os mistérios envolvendo Gretchen, sua família e o resort.

Com pouco mais de uma hora e meia, o longa também funciona bem para uma sessão durante a semana, especialmente para quem procura uma produção de terror diferente das opções mais conhecidas da Netflix.