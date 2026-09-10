Semana do Cinema: veja filmes em cartaz em Salvador a partir de R$ 10

Os cinemas de Salvador recebem uma programação diversificada durante a Semana do Cinema, campanha que oferece ingressos com preços especiais para sessões 2D e 3D. A iniciativa reúne produções de diferentes gêneros, incluindo animação, aventura, terror, comédia e ficção.

As entradas para sessões 2D ou 3D que iniciam até as 16h59 irão custar R$ 10. Já para as sessões que começam a partir das 17h, o valor será de R$ 12. A campanha começou nesta quinta-feira, 10, e continua até a próxima quarta-feira, 16 de setembro.

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Algumas empresas também irão oferecer condições especiais para salas premium, como VIP e IMAX, com ingressos entre R$ 20 e R$ 24, além de descontos nos combos de pipoca e bebidas. A promoção, no entanto, não contempla pré-estreias e conteúdos de shows.



Com opções para diferentes públicos, a campanha busca estimular a ida do público aos cinemas de Salvador. O Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de opções para quem quer marcar uma ida ao cinema e aproveitar os valores especiais durante a Semana do Cinema.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando em Salvador.



Filmes em cartaz nos cinemas de Salvador

Minha Melhor Amiga

Cena de Minha Melhor Amiga - Foto: Divulgação

Estrelando Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, Minha Melhor Amiga acompanha Júlia e Clara, duas jovens senhoras na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina juntas e conhecer a Europa.



A decisão acontece após elas se despedirem das filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcavam para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas as faz idealizar uma férias perfeita com suas filhas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado.

Código: Vingança

Cena de Código: Vingança - Foto: Divulgação

Código: Vingança gira em torno de Cole Reed (Jason Statham), um veterano das Forças Especiais e ex-integrante da polícia de Nova York que, depois de anos lidando com traumas, passa a trabalhar como segurança particular.



Sua vida muda completamente quando ele presencia o assassinato de seu chefe bilionário e é acusado pelo crime injustamente. Fugindo das autoridades e decidido a descobrir quem é o verdadeiro culpado pela morte, Reed embarca em um navio cargueiro para iniciar uma jornada solitária em busca de vingança.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2

Cena de Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor 2 - Foto: Divulgação

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor é a continuação do clássico de 1998. Trazendo Nicole Kidman e Sandra Bullock de volta como as irmãs Sally e Gillian muitos anos depois, elas continuam assombradas pela maldição do clã Owen.



Elas não podem se apaixonar, pois todos que amam acabam morrendo. Agora, terão que enfrentar a sombria maldição que as persegue por séculos e que, mais do que nunca, parece estar ligada ao possível fim de suas famílias de bruxas.

O Sorveteiro

Cena de O Sorveteiro - Foto: Divulgação

Em uma cidade de praia tranquila, o verão vira um verdadeiro terror. Um sorveteiro misterioso aparece do nada e começa a distribuir picolés que transformam as crianças em monstros violentos.



Em pouco tempo, a garotada perdeu o controle e começou a atacar os adultos, espalhando o caos por todo lado. No meio dessa loucura, três jovens que não foram afetados pela maldição estão tentando sobreviver e correm contra o tempo para descobrir quem é esse vendedor sinistro e como parar a carnificina.

A Odisseia

Cena de A Odisseia - Foto: Divulgação

Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu (Matt Damon) em sua volta para casa após a Guerra de Troia.



O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno, enquanto sua esposa Penélope (Anne Hathaway) o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.

O Convite

Cena de O Convite - Foto: Divulgação

Em O Convite, dirigido por Olivia Wilde, Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde) são um casal que se vê preso à rotina da relação. O relacionamento está à beira do colapso, porém as coisas podem estar prestes a mudar quando eles casualmente convidam seus vizinhos Hawk (Edward Norton) e Piña (Penélope Cruz) para jantar.



O que era para ser uma noite tranquila com coquetel se transforma em um evento repleto de reviravoltas inesperadas. O casal descobre que os misteriosos vizinhos talvez estejam organizando orgias semanalmente no apartamento de cima, revelando desejos reprimidos e sexualidades pouco exploradas.

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Cena de Homem-Aranha: Um Novo Dia - Foto: Divulgação

Homem-Aranha: Um Novo Dia explora a vida de Peter Parker após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Vivendo em Nova York depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, o amigão da vizinhança tenta seguir em frente anonimamente enquanto concilia a rotina universitária com a missão de proteger a cidade como super-herói.



Sem poder contar com seus amigos e obrigado a enfrentar tudo sozinho, Peter busca se reencontrar ao mesmo tempo em que se sente invisível e vê sua namorada vivendo novas experiências.

Porém, uma série de acontecimentos coloca a cidade em perigo novamente, fazendo com que ele enfrente vilões cada vez mais poderosos e tome decisões que colocarão à prova seus valores e o verdadeiro significado do sacrifício.

Ponto Sem Retorno

Cena de Ponto Sem Retorno - Foto: Divulgação

Em um mundo pós-apocalíptico, um vírus aniquila a humanidade. Os sobreviventes enfrentam um carro-chefe errante chamado Segadores. Baseado no romance de Peter Heller, o filme apresenta um futuro devastado por uma pandemia global.



Hig (Jacob Elordi) é um piloto viúvo que vive de forma isolada em um hangar no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza (Josh Brolin). Embora incompatíveis, a dupla depende um do outro para sobreviver a invasores.

A rotina é interrompida quando uma transmissão de rádio desperta em Hig a esperança de uma vida melhor além de seu perímetro controlado, levando-o a uma jornada de risco sem retorno.

Coyote vs. Acme

Cena de Coyote vs. Acme - Foto: Divulgação

Coyote vs Acme acompanha dois rivais históricos. Ao mesmo tempo em que é atrapalhado e arrogante, Wile E. Coyote é obcecado por eliminar seu arqui-inimigo Papa-Léguas, dedicando seus dias a montar mirabolantes armadilhas para capturá-lo.



Porém, de alguma forma, é sempre ele que acaba se ferrando no fim das contas. O Coiote decide então enfrentar quem ele acredita ser o verdadeiro responsável por seu constante fracasso, a ACME Corporation, empresa que desenvolve os equipamentos que ele usa.

Sobrenatural: Agora Entre Nós

Cena de Sobrenatural: Agora Entre Nós - Foto: Divulgação

Sobrenatural: Agora Entre Nós expande o universo da franquia e explora uma ameaça ainda mais perigosa vinda de O Além, a dimensão habitada por espíritos e entidades malignas. Gemma (Amelia Eve) se muda para a casa na qual passou a sua infância para criar a filha.



Mas a paz no novo lar se rompe quando ela descobre que possui a habilidade de atravessar o plano astral e retornar ao mundo real levando consigo aquilo que existe do outro lado. Ao mesmo tempo, a invasão de criminosos ao bairro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes que obriga a família a enfrentar perigos físicos e sobrenaturais.

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

Cena de Patrulha Canina: Uma Aventura Dino - Foto: Divulgação

Em Patrulha Canina: Uma Aventura Dino, acompanhamos os cachorrinhos mais amados do mundo tentando fugir de uma tempestade misteriosa que os leva para uma ilha tropical desconhecida, porém cheia de dinossauros.



No local, eles conhecem Rex, um filhote abandonado que não consegue sair da ilha de forma alguma, mas que, por esse mesmo motivo, conhece cada ponto da ilha com exatidão.

Quando percebem que Humdinger, o principal inimigo da patrulha, está tentando invadir aquelas terras a partir da mineração, um grande problema é revelado, e a Patrulha Canina terá que correr contra o tempo para realizar resgates arriscados e tentar salvar a ilha.