Só 8 episódios: série incrível da Netflix vai salvar o domingo (13/09)

O domingo chegou e ainda há tempo para aproveitar algumas horas de descanso diante da televisão. Para quem procura uma produção curta, mas capaz de prender a atenção com mistério, suspense, terror e reviravoltas, a Netflix tem uma opção que merece ser redescoberta.

Com apenas sete episódios, a minissérie Missa da Meia-Noite constrói uma história sombria em uma pequena ilha, onde acontecimentos aparentemente milagrosos começam a transformar a rotina dos moradores.

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Lançada em 2021, a produção acabou ficando esquecida depois de sua estreia, mas continua sendo uma alternativa interessante para quem busca uma trama de terror diferente do convencional.

Criada por Mike Flanagan, responsável por A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, a obra usa elementos sobrenaturais para discutir temas como fé, culpa, vícios, perdas, redenção e, principalmente, os perigos do fanatismo.



Uma ilha isolada no centro do mistério

A história acompanha Riley Flynn, interpretado por Zach Gilford, que retorna à ilha de Crockett, sua cidade natal, depois de passar anos longe.

O personagem cumpriu quatro anos de prisão após atropelar e matar uma mulher enquanto dirigia embriagado, carregando consigo a culpa e as consequências do passado.

O retorno de Riley acontece praticamente ao mesmo tempo que a chegada do padre Paul, vivido por Hamish Linklater. Jovem, carismático e misterioso, o religioso aparece na comunidade para substituir o sacerdote local, que está se recuperando de uma doença no continente.

A presença dos dois coincide com uma série de acontecimentos incomuns. Eventos considerados milagrosos começam a acontecer entre os moradores, enquanto presságios assustadores passam a alimentar a tensão na comunidade.

O cenário também contribui para o clima da produção. A população depende da pesca, mas enfrenta dificuldades depois que um vazamento de óleo provoca danos ao ecossistema da região e reduz a quantidade de peixes. Em meio à crise, a chegada do novo padre parece representar uma possibilidade de mudança.

Mike Flanagan transforma fé em combustível para o horror

Em Missa da Meia-Noite, o horror não está concentrado apenas em criaturas sobrenaturais. A série utiliza a fé como eixo central para explorar diferentes aspectos da natureza humana e mostrar como crenças podem produzir tanto bondade quanto amargura.

A produção não se apresenta simplesmente como uma história contra a fé. O que está em discussão é a maneira como discursos religiosos podem ser utilizados como instrumentos de opressão, especialmente quando o fanatismo passa a determinar a forma como uma comunidade enxerga seus próprios integrantes.

Essa abordagem faz com que o sobrenatural funcione mais como ferramenta narrativa do que como objetivo principal. O verdadeiro desconforto surge das relações entre os moradores, de seus julgamentos e das escolhas que fazem quando suas convicções são colocadas à prova.

Sete episódios para uma história que cresce aos poucos

A minissérie possui sete episódios de aproximadamente uma hora cada. Diferentemente de algumas outras produções de Flanagan, não aposta principalmente em linhas temporais alternadas ou em uma estrutura baseada em flashbacks.

Em vez disso, a narrativa distribui sua atenção entre diferentes moradores da ilha, criando uma teia de histórias relacionadas. Riley e o padre Paul ocupam posições centrais, mas personagens como Erin Greene, vivida por Kate Siegel; Joe Collie, interpretado por Robert Longstreet; Ed Flynn, vivido por Henry Thomas; o xerife Hassan, interpretado por Rahul Kohli; e Bev Keane, papel de Samantha Sloyan, também têm participação importante no desenvolvimento da trama.

A pequena comunidade ganha força justamente por suas relações. Os moradores compartilham histórias, julgamentos e valores, fazendo com que diálogos e interações aparentemente comuns carreguem uma tensão crescente.

Elenco é um dos grandes destaques

A força da série também está nas atuações. Hamish Linklater ganha espaço como padre Paul e constrói um personagem marcado por contradições, transitando entre gentileza, frustração e fúria conforme os acontecimentos avançam.

Samantha Sloyan também se destaca como Bev Keane, uma figura puritana e antagonista central da história. Kate Siegel assume uma importante função emocional como Erin, enquanto Zach Gilford transmite a dor e a culpa carregadas por Riley.

Rahul Kohli, por sua vez, interpreta o xerife Hassan, um muçulmano que vive em uma comunidade profundamente católica. A presença do personagem amplia ainda mais os conflitos relacionados à religião e à convivência entre os moradores.

Robert Longstreet também aparece entre os destaques, especialmente pela construção de Joe Collie. O personagem participa de alguns dos momentos mais intensos da produção e ajuda a refletir, por meio de sua própria trajetória, o horror que toma conta da ilha.

Terror sem depender de sustos baratos

Quem espera uma sequência constante de sustos pode encontrar uma proposta diferente. A produção possui momentos de horror explícito e cenas violentas, mas elas aparecem dentro de uma construção maior.

Tempestades, acontecimentos inexplicáveis, figuras misteriosas e elementos tradicionais do gênero aparecem ao longo dos episódios, mas o objetivo não é simplesmente provocar sustos. A tensão é construída de maneira gradual, enquanto os conflitos entre os personagens ganham cada vez mais importância.

Por isso, a série pode exigir paciência. Alguns diálogos são longos e assumem quase a estrutura de monólogos, o que torna o ritmo mais lento em determinados momentos. Ainda assim, essa escolha está ligada à proposta de aprofundar as discussões sobre morte, fé, culpa e existência.

A própria estrutura faz com que o horror seja mais humano do que parece inicialmente. O medo não vem apenas daquilo que se esconde no escuro, mas também daquilo que pessoas comuns são capazes de fazer quando deixam suas convicções dominarem suas decisões.

Uma produção esquecida que ainda vale a maratona

Apesar de ter estreado em 2021 e ter acabado esquecida por parte do público depois do lançamento, Missa da Meia-Noite continua sendo uma opção para quem quer encontrar algo diferente no catálogo da Netflix.

A minissérie combina horror sobrenatural com uma história sobre relações humanas, fé e fanatismo. Em vez de transformar monstros e criaturas no centro de tudo, Mike Flanagan utiliza esses elementos para construir uma tragédia marcada por conflitos pessoais e coletivos.

A recepção também mostra que a produção foi bem avaliada. No Rotten Tomatoes, Missa da Meia-Noite registra 87% de aprovação da crítica e 79% de aprovação do público.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas cheias de mistério, suspense, reviravoltas e terror e está procurando uma produção inusitada.

Não é uma série feita para quem busca apenas sustos rápidos. A proposta é mais lenta e reflexiva, com espaço para diálogos extensos, conflitos religiosos e desenvolvimento dos personagens.

Em contrapartida, a combinação entre atmosfera sombria, atuações fortes e uma história que utiliza o sobrenatural para discutir questões humanas torna a experiência diferente de boa parte das produções tradicionais de terror.

Com sete episódios de cerca de uma hora, a minissérie também oferece um formato enxuto para ocupar o domingo, especialmente para quem procura uma história que consiga misturar horror e suspense com questões mais profundas.