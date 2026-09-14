Série da Netflix com 8 episódios e muito suspense para segunda (14/09)

Mesmo com a correria da semana, sempre existe espaço para uma boa história capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio. Para quem procura uma produção curta, repleta de mistério, suspense psicológico e personagens ambíguos, O Monstro em Mim surge como uma opção para assistir nesta segunda-feira, 14.

Lançada no ano passado, a minissérie da Netflix conquistou boa recepção, foi indicada ao Emmy 2026 e reúne Claire Danes e Matthew Rhys em uma trama marcada por obsessão, luto e reviravoltas.

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Com apenas oito episódios, a produção acompanha uma escritora que encontra no novo vizinho um possível tema para seu próximo livro.

O que começa como uma oportunidade para retomar a carreira se transforma gradualmente em uma investigação perigosa, enquanto acontecimentos do passado e novos desaparecimentos fazem a protagonista questionar até onde está disposta a chegar em busca da verdade.

Uma escritora em busca de uma nova história

Criada por Gabe Rotter, a minissérie apresenta Aggie Wiggs (Claire Danes), uma autora famosa que abandonou a vida pública depois da morte trágica do filho pequeno.

O luto interrompeu sua carreira e deixou a escritora presa a um bloqueio criativo, enquanto o quarto do menino permanece fechado em sua casa, como uma lembrança permanente da perda.

Morando sozinha em Long Island, acompanhada apenas pelo cachorro Steve, Aggie tenta escrever sobre a improvável amizade entre os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg e Antonin Scalia, conhecidos por posições políticas e jurídicas opostas.

A rotina muda completamente com a chegada de Nile Jarvis (Matthew Rhys), um milionário do mercado imobiliário que compra a casa ao lado. Carismático e ameaçador ao mesmo tempo, ele carrega uma história cercada por suspeitas: sua primeira esposa, Madison (Leila George), desapareceu depois de deixar um bilhete de suicídio, mas seu corpo nunca foi encontrado.

A situação chama a atenção de Aggie. Ao mesmo tempo em que se sente atraída e desconfiada diante do novo vizinho, ela percebe que a história pode representar justamente o assunto que faltava para voltar a escrever.

Nile chega a sugerir que ela produza um livro sobre sua vida, proposta que desperta ainda mais a curiosidade da autora. A partir daí, Aggie passa a investigar o empresário enquanto tenta transformar sua obsessão em material para uma nova obra.

Mistério, crime e uma obsessão perigosa

A produção não se apresenta como uma obra de true crime, mas se aproxima do gênero ao explorar o fascínio que existe em torno de criminosos e de suas motivações. Em vez de reconstruir uma tragédia real, a narrativa utiliza personagens fictícios para discutir por que determinadas figuras perigosas despertam tanta curiosidade.

Aggie, que não possui experiência como investigadora criminal, acaba ultrapassando limites à medida que se aproxima de Nile. O interesse pelo desaparecimento da primeira esposa do empresário se mistura ao próprio processo de luto e ao desejo de recuperar a criatividade.

A chegada de um agente do FBI também amplia a sensação de perigo. Brian Abbott (David Lyons) aparece inesperadamente na casa de Aggie durante uma tempestade para alertá-la sobre Nile, aumentando as suspeitas em torno do empresário.

O primeiro episódio ainda apresenta uma importante reviravolta envolvendo Teddy Fenig (Bubba Weiler), o jovem motorista embriagado responsável pelo acidente que matou o filho de Aggie. A notícia de seu suicídio, sem que seu corpo tenha sido encontrado, contribui para alimentar a paranoia da escritora e dá um novo impulso à investigação.

Nos episódios seguintes, a trama trabalha justamente com a dúvida sobre o que realmente aconteceu. Nile é apresentado como um empresário envolvido em manobras corporativas e políticas ilegais ao lado do pai, Martin (Jonathan Banks), e do tio Rick (Tim Guinee), enquanto a relação entre ele e Aggie se torna cada vez mais complexa.

A dinâmica entre os dois personagens funciona como uma espécie de versão sombria da relação entre Ginsburg e Scalia que Aggie pretendia escrever. Existe admiração, desconfiança e uma espécie de reconhecimento mútuo entre duas pessoas com conflitos psicológicos ainda não resolvidos.

Claire Danes e Matthew Rhys são o grande destaque

Boa parte da força da produção está justamente nos protagonistas. Claire Danes interpreta Aggie como uma mulher consumida pelo luto, pelo bloqueio criativo e pela necessidade de encontrar algum sentido depois da morte do filho.

A atriz constrói a personagem por meio de pequenos gestos e mudanças de comportamento, mostrando uma escritora que aos poucos se deixa dominar pela própria investigação.

Matthew Rhys, por outro lado, transforma Nile em uma presença magnética e ameaçadora. O personagem alterna entre o charme de um empresário aparentemente seguro e o comportamento de alguém capaz de intimidar mesmo quando permanece em silêncio.

Quando os dois dividem a tela, a tensão aumenta. Conversas aparentemente banais ganham características de interrogatórios, enquanto o controle da situação muda constantemente de mãos.

O elenco ainda conta com Brittany Snow como Nina Jarvis, segunda esposa de Nile; David Lyons como Brian Abbott; Jonathan Banks como Martin Jarvis e Tim Guinee como Rick.

Apesar disso, os personagens secundários não recebem o mesmo desenvolvimento. Nina acaba limitada a uma representação pouco aprofundada, enquanto Brian perde espaço ao longo da história. Jonathan Banks, embora entregue uma atuação marcante, também poderia ter sido mais aproveitado.

A trama perde força na reta final

A construção do suspense funciona especialmente bem nos primeiros episódios, quando a produção mantém a dúvida sobre as reais intenções de Nile e sobre o desaparecimento de Madison e Teddy.

Essa ambiguidade começa a desaparecer a partir do quinto episódio. Com as intenções dos protagonistas mais evidentes, parte da tensão construída anteriormente perde força.

A resolução também chega de maneira mais rápida do que a preparação da história fazia parecer. O desfecho é simples diante da complexidade psicológica apresentada durante boa parte da minissérie.

Ainda assim, a produção mantém como um de seus principais méritos a tentativa de discutir a monstruosidade humana. A narrativa questiona não apenas ações extremas, mas também pensamentos, escolhas, omissões e a dificuldade de reconhecer a própria responsabilidade diante de determinadas situações.

Visualmente, a série adota uma fotografia apagada e pouco chamativa. A direção de arte, por sua vez, ajuda a estabelecer diferenças entre os protagonistas: a casa de Aggie reflete uma mente marcada pelo caos e pela perda, enquanto a residência de Nile transmite uma sensação de serenidade que esconde algo mais sombrio.

Quatro dos oito episódios foram dirigidos pelo brasileiro-americano Antonio Campos, filho do jornalista Lucas Mendes. Os demais capítulos ficaram sob responsabilidade de Tyne Rafaeli e Lila Neugebauer.

Uma minissérie que passou longe do radar

Embora não tenha alcançado o status de fenômeno de produções como Adolescência ou Indomável, O Monstro em Mim se destaca pela combinação de suspense psicológico, investigação e conflito entre dois personagens complexos.

A série foi lançada no ano passado e aparece entre as minisséries de maior sucesso dos últimos anos, impulsionada principalmente pelas atuações de Claire Danes e Matthew Rhys. A recepção também reforça o interesse pela produção: são 85% de aprovação da crítica e 75% do público no Rotten Tomatoes.

A indicação ao Emmy 2026 acrescenta outro motivo para revisitar a obra, especialmente para quem acabou deixando a produção passar na época do lançamento.

Com oito episódios e uma narrativa pensada para ser consumida rapidamente, a minissérie funciona como uma experiência de suspense que não exige um compromisso prolongado.

Mesmo apresentando limitações na reta final, consegue criar uma atmosfera suficientemente inquietante para conduzir o espectador até o encerramento.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas cheias de mistério, suspense psicológico e reviravoltas, O Monstro em Mim merece uma nova chance. A produção pode ter ficado fora do radar de parte do público, mas reúne dois protagonistas fortes, uma premissa instigante e uma investigação que explora mais do que simplesmente descobrir quem está por trás de um desaparecimento.

A força da minissérie está principalmente na química entre Claire Danes e Matthew Rhys e na maneira como a história utiliza a investigação para falar sobre luto, obsessão, escolhas e as diferentes formas de monstruosidade que podem existir dentro de uma pessoa.

Para quem não acompanhou a produção quando foi lançada, a segunda-feira pode ser uma boa oportunidade para revisitar uma das minisséries recentes que mais se beneficiam de uma maratona rápida, especialmente para quem procura uma história de suspense que ainda tenha algo a provocar depois dos créditos finais.