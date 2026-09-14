Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

NOVA SÉRIE

Marília Mendonça ganha nova série documental no Prime Video

Produção revisita a trajetória da cantora, reúne arquivos pessoais e depoimentos

Beatriz Santos
Por
Marília Mendonça
Marília Mendonça - Foto: Divulgação

A trajetória de Marília Mendonça será revisitada em uma nova série documental do Prime Video. Marília Mendonça: Sentimento Louco estreia em 16 de outubro e teve trailer, cartaz oficial e novas imagens divulgados nesta data pelo serviço de streaming.

A produção apresenta momentos da vida e da carreira da cantora sertaneja, com acesso a arquivos pessoais e depoimentos de pessoas próximas à artista.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Série da Netflix com 8 episódios e muito suspense para segunda (14/09)
Série da Netflix com 8 episódios e muito suspense para segunda (14/09) imagem

SE LIGA NA DICA!

Filme de ação explosiva no Prime Video vai salvar o seu dia (14/09)
Filme de ação explosiva no Prime Video vai salvar o seu dia (14/09) imagem

SE LIGA NA DICA!

Minissérie viciante da Netflix tem 80 milhões de views e 6 episódios
Minissérie viciante da Netflix tem 80 milhões de views e 6 episódios imagem

Série mostra trajetória da cantora

Natural de Cristianópolis, em Goiás, Marília Mendonça se tornou uma das principais vozes do sertanejo brasileiro e abriu caminho para outras mulheres no gênero. Conhecida por suas composições marcantes e pela presença autêntica, a cantora alcançou uma carreira meteórica e conquistou uma legião de fãs em todo o país.

A produção revisita os passos da artista e aborda a transformação provocada por sua carreira no cenário da música nacional. Marília foi a artista feminina mais ouvida do Brasil e se consolidou como uma das figuras mais importantes da música brasileira.

Com acesso exclusivo a arquivos pessoais, a série também reúne depoimentos de amigos, familiares e parceiros de estrada. O material busca mostrar os bastidores de uma trajetória marcada por talento, verdade e emoção.

Além da carreira, Marília Mendonça: Sentimento Louco acompanha a relação da cantora com a música e o impacto deixado após sua morte precoce. A direção é de Susanna Lira. Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis integram a equipe de roteiristas.

Veja o trailer!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Marília Mendonça Prime Video séries

Relacionadas

Mais lidas