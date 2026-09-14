Marília Mendonça ganha nova série documental no Prime Video

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A trajetória de Marília Mendonça será revisitada em uma nova série documental do Prime Video. Marília Mendonça: Sentimento Louco estreia em 16 de outubro e teve trailer, cartaz oficial e novas imagens divulgados nesta data pelo serviço de streaming.

A produção apresenta momentos da vida e da carreira da cantora sertaneja, com acesso a arquivos pessoais e depoimentos de pessoas próximas à artista.

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Série mostra trajetória da cantora

Natural de Cristianópolis, em Goiás, Marília Mendonça se tornou uma das principais vozes do sertanejo brasileiro e abriu caminho para outras mulheres no gênero. Conhecida por suas composições marcantes e pela presença autêntica, a cantora alcançou uma carreira meteórica e conquistou uma legião de fãs em todo o país.

A produção revisita os passos da artista e aborda a transformação provocada por sua carreira no cenário da música nacional. Marília foi a artista feminina mais ouvida do Brasil e se consolidou como uma das figuras mais importantes da música brasileira.

Com acesso exclusivo a arquivos pessoais, a série também reúne depoimentos de amigos, familiares e parceiros de estrada. O material busca mostrar os bastidores de uma trajetória marcada por talento, verdade e emoção.

Além da carreira, Marília Mendonça: Sentimento Louco acompanha a relação da cantora com a música e o impacto deixado após sua morte precoce. A direção é de Susanna Lira. Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis integram a equipe de roteiristas.