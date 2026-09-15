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IMPERDÍVEL

Filme no TOP 1 da Netflix vai te tirar do tédio nesta terça (15/09)

Estreia recente da plataforma aposta em comédia sobre relacionamentos e reúne personagens conhecidos

Beatriz Santos
Por
Filme da Netflix é um dos grandes sucessos de 2026
Filme da Netflix é um dos grandes sucessos de 2026 - Foto: Divulgação

A terça-feira, 15, chegou, mas a correria da semana não impede uma pausa para quem quer encontrar uma história leve para acompanhar no tempo livre. Recém-chegado à Netflix, Por Que Eu Me Casei de Novo? já ocupa o primeiro lugar do TOP 10 da plataforma e surge como uma opção para quem procura uma comédia divertida para relaxar sem comprometer muitas horas do dia.

O longa recupera personagens de uma franquia iniciada quase duas décadas atrás e coloca uma nova geração no centro da história.

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O ponto de partida é um casamento que reúne antigos amigos e faz com que os relacionamentos construídos ao longo dos anos sejam novamente colocados à prova.

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Uma nova geração assume o centro da história

A trama acompanha Jasmine, filha de Marcus e Angela, durante os preparativos para seu casamento com Wesley. A cerimônia leva familiares e amigos até a Itália para celebrar a nova fase do casal.

A situação, porém, está longe de ser tranquila. A desaprovação de Marcus ao relacionamento da filha contribui para trazer inseguranças e conflitos à tona, enquanto os casais mais velhos passam a observar seus próprios relacionamentos sob uma nova perspectiva.

O reencontro também revela uma coincidência incômoda: os filhos cresceram reproduzindo comportamentos semelhantes aos dos pais.

Casamento faz antigos conflitos voltarem

A nova produção mantém como um dos principais temas da franquia as relações amorosas, a amizade e os desafios de permanecer junto ao longo dos anos.

Desta vez, entretanto, a dinâmica muda porque os personagens veteranos precisam observar os próprios filhos enfrentando dilemas semelhantes aos que eles mesmos já viveram.

A situação faz com que os casais reflitam sobre os exemplos transmitidos aos filhos e sobre as decisões tomadas ao longo dos próprios casamentos.

É preciso conhecer os filmes anteriores?

Por Que Eu Me Casei de Novo? é o terceiro filme da franquia iniciada em 2007 com Por Que Eu Me Casei? e continuada em 2010 com Por Que Eu Me Casei Também?

Assistir aos dois capítulos anteriores ajuda a compreender a trajetória dos personagens que retornam e a importância do reencontro. Ainda assim, a nova geração cria uma porta de entrada própria para quem não acompanhou os filmes anteriores.

A produção também incorpora a passagem do tempo à narrativa: o novo capítulo chega 16 anos depois do filme de 2010.

Quem está no elenco?

A produção reúne nomes conhecidos da franquia, entre eles Jill Scott, Tasha Smith, Michael Jai White, Sharon Leal, Lamman Rucker e Richard T. Jones.

Entre as novidades está Taraji P. Henson, que interpreta Roselyn, mãe de Wesley. Armani Greer vive Jasmine, enquanto Everett Osborne interpreta o noivo.

Janet Jackson, que interpretou Patricia nos dois primeiros filmes, não retorna nesta nova produção.

Filme já está no TOP 10 da Netflix

Lançado na plataforma na última quarta-feira, 9 de setembro de 2026, o longa chegou diretamente ao streaming como parte do acordo de Tyler Perry com a Netflix.

Poucos dias depois da estreia, a produção já aparece na primeira posição do TOP 10 da plataforma, o que coloca a comédia entre os títulos que mais chamam atenção dos assinantes neste momento e promete ser um dos grandes sucessos do ano.

Com aproximadamente 1 hora e 49 minutos de duração, o filme tem a classificação indicativa para maiores de 14 anos e teve gravações realizadas na Lombardia, na Itália, na região do Lago Como, além do Tyler Perry Studios, em Atlanta.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de comédias simples e divertidas para passar o tempo. A produção aposta em conflitos familiares, relacionamentos, reencontros e situações envolvendo casamento, mantendo o tom de entretenimento característico da franquia.

Por outro lado, quem procura uma história mais complexa pode se decepcionar com o roteiro bastante simplificado e a abordagem pouco aprofundada de alguns conflitos.

Para quem procura uma opção leve para assistir durante o tempo livre nesta terça-feira, o fato de o filme ter acabado de chegar à Netflix e já ocupar o topo do Top 10 pode ser um motivo extra para colocá-lo na lista.

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