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LEVANTAMENTO

Emmy não premia nenhum ator não branco e expõe queda na diversidade

Levantamento apontou queda no número de indicações de pessoas não brancas nesta edição

Edvaldo Sales
Por
Levantamento apontou queda no número de indicações de pessoas não brancas nesta edição
Levantamento apontou queda no número de indicações de pessoas não brancas nesta edição - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Todas as 12 categorias de atuação líder e coadjuvante em drama, comédia e minissérie na cerimônia principal do Emmy 2026 foram vencidas por artistas brancos. A premiação aconteceu na segunda-feira, 14.

Um levantamento feito pela Variety apontou queda no número de indicações de pessoas não brancas nesta edição.

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Segundo a publicação, os únicos vencedores não brancos em prêmios de atuação neste ciclo saíram do Creative Arts Emmy, cerimônia paralela que distribui parte dos prêmios técnicos e de categorias específicas.

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Ernest Harden Jr. venceu como ator convidado em drama por ‘The Pitt’, e Octavia Spencer foi premiada pela narração do documentário ‘Lost Women of Alaska’.

O Emmy de direção de comédia foi para Hiro Murai, por ‘O Segredo de Widow's Bay’. Ele é o primeiro diretor asiático a vencer essa categoria específica e o terceiro no total a levar um Emmy de direção, depois de Lee Sung Jin, de ‘Treta’, e Hwang Dong-hyuk, de ‘Round 6’.

Ainda de acordo com o levantamento, houve uma queda de 39% no número de indicados não brancos nas categorias de atuação: foram 17 este ano, ante 28 na edição anterior.

O maior número foi registrado em 2021, com 49 indicados, ano em que a hashtag #EmmysSoWhite ganhou força pela primeira vez.

A vitória de Matthew Rhys como melhor ator em Série Limitada, por ‘O Monstro em Mim’, impediu o prêmio de Oscar Isaac, indicado pela segunda temporada de Treta.

Isaac se tornaria o terceiro ator latino a vencer essa categoria, depois de Jharrel Jerome (2019) e Raúl Julia (1995, prêmio póstumo).

De acordo com o relatório de transparência divulgado pela Academia de Televisão em 2025, 69,2% dos membros da organização eram brancos, com crescimento registrado entre membros biraciais, asiáticos do leste e sudeste asiático, mulheres e pessoas trans e não-binárias.

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