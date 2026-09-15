Emmy não premia nenhum ator não branco e expõe queda na diversidade

Siga o A TARDE no Google

Todas as 12 categorias de atuação líder e coadjuvante em drama, comédia e minissérie na cerimônia principal do Emmy 2026 foram vencidas por artistas brancos. A premiação aconteceu na segunda-feira, 14.

Um levantamento feito pela Variety apontou queda no número de indicações de pessoas não brancas nesta edição.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a publicação, os únicos vencedores não brancos em prêmios de atuação neste ciclo saíram do Creative Arts Emmy, cerimônia paralela que distribui parte dos prêmios técnicos e de categorias específicas.

Ernest Harden Jr. venceu como ator convidado em drama por ‘The Pitt’, e Octavia Spencer foi premiada pela narração do documentário ‘Lost Women of Alaska’.

O Emmy de direção de comédia foi para Hiro Murai, por ‘O Segredo de Widow's Bay’. Ele é o primeiro diretor asiático a vencer essa categoria específica e o terceiro no total a levar um Emmy de direção, depois de Lee Sung Jin, de ‘Treta’, e Hwang Dong-hyuk, de ‘Round 6’.

Ainda de acordo com o levantamento, houve uma queda de 39% no número de indicados não brancos nas categorias de atuação: foram 17 este ano, ante 28 na edição anterior.

O maior número foi registrado em 2021, com 49 indicados, ano em que a hashtag #EmmysSoWhite ganhou força pela primeira vez.

A vitória de Matthew Rhys como melhor ator em Série Limitada, por ‘O Monstro em Mim’, impediu o prêmio de Oscar Isaac, indicado pela segunda temporada de Treta.

Isaac se tornaria o terceiro ator latino a vencer essa categoria, depois de Jharrel Jerome (2019) e Raúl Julia (1995, prêmio póstumo).

De acordo com o relatório de transparência divulgado pela Academia de Televisão em 2025, 69,2% dos membros da organização eram brancos, com crescimento registrado entre membros biraciais, asiáticos do leste e sudeste asiático, mulheres e pessoas trans e não-binárias.