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Filme de vilão do Batman será terror com violência e nudez para maiores

Longa chega aos cinemas brasileiros em 2026

Edvaldo Sales
Por
Longa chega aos cinemas brasileiros em 2026
Longa chega aos cinemas brasileiros em 2026 - Foto: Divulgação | DC Studios

Próximo filme do DC Studios, ‘Cara-de-Barro’ recebeu classificação indicativa oficial nos Estados Unidos. O longa sobre um dos vilões clássicos do Batman foi nomeado sob a categoria R (Restrito), que limita a entrada nas salas para maiores de 17 anos.

Pessoas abaixo desta idade ainda podem assistir a sessões caso estejam acompanhadas de um responsável.

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A produção apresenta “violência sangrenta pesada, gore, linguagem inapropriada, alguma nudez e breve uso de drogas”, disse o órgão de classificação estadunidense, justificando a etiqueta R.

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Qual a história de Cara-de-Barro?

Cara-de-Barro já teve diferentes versões nos quadrinhos. A mais famosa foi eternizada pelo episódio ‘Feat of Clay’ de ‘Batman: A Série Animada’ e é a que protagonizará o filme de terror dirigido por James Watkins.

O roteiro do filme foi escrito por Mike Flanagan, mente por trás de ‘A Maldição da Residência Hill’. A história vai acompanhar um ator em ascensão chamado Matt Hagen (Tom Rhys Harries) que tem o rosto desfigurado por um gângster.

Como último recurso, ele pede ajuda a uma cientista, interpretada por Naomi Ackie, com métodos escusos para tentar restaurar o seu rosto original.

Com uma fórmula química, Hagen cura as cicatrizes, mas é transformado numa aberração da ciência.

O elenco conta ainda com Max Minghella (‘A Rede Social’) e Aaron Paul (‘Breaking Bad’).

Cara-de-Barro chega aos cinemas brasileiros em 22 de outubro.

Assista ao trailer:

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