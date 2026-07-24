Novo filme da DC será um body horror inspirado em clássicos do terror

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A DC Studios prepara uma de suas produções mais diferentes dos últimos anos. Com estreia marcada para 22 de outubro nos cinemas brasileiros, Cara-de-Barro já foi classificado nos Estados Unidos como o primeiro filme de terror para maiores de 18 anos do estúdio e promete apostar em uma abordagem muito mais sombria do que a vista nas adaptações tradicionais de quadrinhos.

Integrante da primeira fase do novo DCU, o longa será dirigido por James Watkins e apresentará pela primeira vez a nova versão de Gotham City antes mesmo da estreia do novo Batman.

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A proposta é construir o lado mais obscuro desse universo por meio da história de um dos vilões mais conhecidos do Cavaleiro das Trevas.

Origem do vilão leva o público para uma Gotham sombria

Na trama, Matt Hagen é um ator em ascensão que vê a carreira e a vida desmoronarem após se envolver com a namorada de um chefe da máfia. Como forma de vingança, o criminoso ordena um ataque brutal que deixa o protagonista completamente desfigurado.

A partir desse momento, Hagen passa a tomar decisões desesperadas, dando início à transformação que o tornará o icônico Cara-de-Barro. A narrativa também servirá para apresentar a Gotham City do novo universo cinematográfico da DC.

Clássicos do terror inspiraram a produção

Durante entrevista ao site Entertainment Weekly, James Watkins revelou que o longa foi construído a partir de referências consagradas do cinema de horror.

Entre elas está A Mosca, de David Cronenberg, considerada uma inspiração importante por causa da transformação física do protagonista e da forte presença do body horror.

O diretor também citou influências de O Homem Invisível (1933), Frankenstein e A Casa de Cera, especialmente na construção visual de Matt Hagen após sua desfiguração, quando o personagem aparece com o rosto enfaixado e, posteriormente, escondido atrás de uma máscara.

Terror psicológico será um dos destaques

Segundo Peter Safran, produtor e co-CEO dos estúdios DC, Cara-de-Barro seguirá um caminho bastante diferente das produções tradicionais de super-heróis.

“A obra se inclina para o terror e o suspense psicológico de uma forma que definitivamente a diferencia das produções mais tradicionais de super-heróis, ao mesmo tempo em que continua ancorada no que eu diria ser um personagem reconhecível”, disse.

A expectativa é que o longa combine elementos clássicos do horror com a mitologia da DC, criando uma identidade própria dentro do novo universo compartilhado.

Quadrinho clássico também influenciou o filme

Além das referências cinematográficas, James Watkins e o protagonista Tom Rhys Harries revelaram que a HQ Asilo Arkham (1989) teve papel importante durante a produção.

Segundo o diretor, a equipe mergulhou profundamente na história de Gotham para desenvolver o projeto. Ele também explicou que a cena de Matt Hagen na banheira, mostrada no trailer, funciona como uma homenagem direta aos fãs e aos quadrinhos.

Cara-de-Barro estreia nos cinemas brasileiros em 22 de outubro.