Série criminal da Netflix possui 512 milhões de views e 9 episódios

Uma história real de golpes, luxo e uma identidade falsa transformou Inventando Anna em um dos grandes sucessos da Netflix. A minissérie alcançou 512 milhões de visualizações em apenas um mês e acompanha a trajetória de uma jovem que se passou por herdeira alemã para se infiltrar na elite de Nova York.

Lançada em 2022, a produção tem nove episódios, com duração média de uma hora cada, formando uma maratona de pouco mais de nove horas. O formato permite assistir a um episódio por dia durante a semana ou reservar algumas horas para acompanhar a história de uma só vez.

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A trama é inspirada na história de Anna Sorokin, jovem russa que utilizava o nome Anna Delvey e afirmava ser uma rica herdeira alemã. Com a identidade inventada, ela conseguiu acesso a círculos da alta sociedade nova-iorquina e convenceu pessoas de que tinha uma fortuna milionária.



A personagem passou a obter dinheiro, bens e serviços enquanto cultivava uma imagem de socialite. A farsa, porém, acabou descoberta e levou a uma investigação sobre os golpes aplicados por ela.

O caso ganhou repercussão depois de ser investigado pela jornalista Jessica Pressler em uma reportagem publicada na revista New York. O texto serviu de inspiração para a produção da Netflix.

A repórter que tenta desvendar o golpe

Na série, Jessica Pressler é transformada na personagem Vivian Kent, interpretada por Anna Chlumsky. A jornalista acompanha a investigação enquanto tenta reunir as peças da trajetória de Anna e entender como a jovem conseguiu enganar pessoas influentes.

Durante o processo, Vivian visita Anna, que aguarda julgamento em uma prisão de Nova York. A investigação acaba envolvendo também questões pessoais e profissionais da própria repórter.

A produção utiliza essa perspectiva para ampliar a história além dos golpes e explorar as pessoas atraídas para a órbita de Anna, assim como as aparências e relações de poder presentes naquele universo.

Nove episódios para uma maratona

Os nove capítulos têm duração média de aproximadamente uma hora, embora alguns sejam mais longos. O episódio final chega a 1h22, levando a duração total da minissérie para pouco mais de nove horas.

Para quem está no meio da semana e procura uma produção capaz de ocupar o tempo livre sem exigir uma sequência interminável de episódios, o formato pode ser uma alternativa. É possível avançar diariamente com um capítulo ou concentrar a maratona em um único período.

Além do enredo baseado em fatos, a série aposta em cortes rápidos, telas divididas e outros recursos visuais para manter o ritmo da narrativa.

O mundo por trás da falsa herdeira

O sucesso da minissérie também está relacionado ao ambiente em que a história se desenvolve. Anna tenta construir uma imagem de riqueza e influência enquanto circula entre pessoas da elite econômica de Nova York.

Em determinado momento, ela chega perto de conseguir um empréstimo milionário em dois dos maiores bancos dos Estados Unidos. O objetivo era criar uma instituição voltada para as artes, na qual ela própria ocuparia uma posição de destaque.

A produção usa essa trajetória para apresentar um universo marcado por aparências, símbolos de riqueza e relações sociais baseadas em prestígio.

Em cada episódio, a série também lembra ao espectador que a história não deve ser encarada como um relato inteiramente factual. O aviso exibido no início dos capítulos diz: "Esta história é completamente verdadeira. Exceto pelas partes que foram totalmente inventadas".

Julia Garner assume o papel de Anna

A protagonista é interpretada por Julia Garner, que constrói a personagem a partir das diferentes identidades assumidas por Anna Delvey.

A atuação explora tanto a postura confiante da falsa herdeira quanto momentos de vulnerabilidade, enquanto o sotaque da personagem combina referências à origem russa, à identidade alemã inventada e à cultura norte-americana.

Julia Garner como Anna Delvey - Foto: Divulgação

A trajetória de Anna também serve como ponto de partida para questionamentos sobre riqueza, poder, responsabilidade e a facilidade com que determinados sistemas podem ser manipulados.



Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas criminais de suspense baseadas em histórias reais, Inventando Anna reúne golpes, investigação, personagens controversos e reviravoltas em uma produção que pode ser concluída em pouco mais de nove horas.

Com nove episódios e uma história que mistura crime, luxo, aparências e investigação jornalística, a minissérie é uma opção para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana e fugir do tédio com uma trama envolvente.