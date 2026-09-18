Nova série criminal da Netflix com 8 episódios para esta sexta (18/09)

Com a chegada da sexta-feira, 18, a Netflix ganha uma nova opção para quem procura uma trama criminal envolvente baseada em fatos reais. Monstro: A História de Lizzie Borden acaba de chegar à plataforma e apresenta, em oito episódios, uma versão dramatizada do caso que chocou os Estados Unidos em 1892.

A produção é a quarta temporada da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, conhecida por transformar crimes reais que tiveram grande repercussão no país em histórias para a televisão.

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A nova temporada tem Ella Beatty como protagonista e marca a primeira vez que a franquia apresenta uma mulher como personagem central.

Um crime que nunca deixou de gerar perguntas

A história se passa a partir do caso de Lizzie Borden, acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, dentro da residência da família em Massachusetts, em 1892.

Segundo o material de origem, os dois foram mortos com golpes de machado. Lizzie chegou a ser julgada pelas acusações, mas acabou absolvida por falta de provas. Mesmo sem uma condenação, o caso permaneceu entre os crimes mais conhecidos da história criminal dos Estados Unidos.

A série parte justamente das circunstâncias que antecederam os assassinatos para explorar diferentes interpretações sobre o que aconteceu naquela casa.

A vida de Lizzie antes e depois do julgamento

Interpretada por Ella Beatty, Lizzie é apresentada como uma professora de escola dominical que vivia em um ambiente familiar repressivo. A narrativa aborda a relação da personagem com os pais e as circunstâncias que cercavam a família antes dos assassinatos.

A produção também acompanha o que aconteceu com Lizzie depois de ser absolvida. Rejeitada pela comunidade, ela passa a viver sob o peso da repercussão do caso e da associação permanente com as mortes.

Outro eixo da temporada é a relação entre Lizzie e Bridget Sullivan, empregada da família Borden. Interpretada por Vicky Krieps, a personagem ocupa uma posição importante na história por estar na residência no período dos assassinatos. A série também explora a possibilidade de um relacionamento entre as duas antes dos crimes.

O elenco da nova temporada

Além de Ella Beatty e Vicky Krieps, a produção reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão.

Charlie Hunnam interpreta Andrew Borden, pai de Lizzie e uma das vítimas, enquanto Rebecca Hall vive Abby Borden, madrasta da protagonista. Billie Lourd aparece como Emma Borden, irmã mais velha de Lizzie.

O elenco também conta com Jessica Barden no papel de Nance O'Neil, atriz de teatro e amiga de Lizzie, e Joey Pollari como John Vinnicum Morse, tio da protagonista.

Sarah Paulson aparece como Aileen Wuornos, outra conhecida figura da história criminal norte-americana, estabelecendo uma conexão entre a trajetória de Lizzie e um caso envolvendo uma mulher acusada de assassinatos.

O retorno de uma antologia de crimes reais

Monstro: A História de Lizzie Borden dá continuidade ao formato adotado pelas temporadas anteriores. A primeira, lançada em 2022, apresentou a história de Jeffrey Dahmer e foi protagonizada por Evan Peters.

Na temporada seguinte, a antologia abordou Lyle e Erik Menendez, irmãos condenados pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez. Já o terceiro ano, lançado em 2025, teve como foco Ed Gein, criminoso cuja trajetória influenciou personagens conhecidos do cinema de terror.

A nova temporada mantém a proposta de revisitar um caso criminal real que permanece cercado de controvérsias.

Oito episódios para começar a maratona

A quarta temporada tem oito episódios, todos disponibilizados na Netflix. A quantidade é a mesma da temporada anterior, enquanto os dois primeiros anos da antologia tiveram dez e nove capítulos, respectivamente.

Com a temporada completa disponível desde a estreia, a produção pode ser acompanhada de uma vez ou distribuída ao longo dos próximos dias. O formato também torna a série uma opção para quem procura uma história criminal fechada e baseada em um caso real.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense criminal, histórias baseadas em fatos reais e casos cercados de tensão e mistério. A trajetória de Lizzie Borden oferece um crime histórico com julgamento, versões conflitantes e perguntas que permanecem associadas ao caso.

A produção também pode agradar quem acompanha a antologia Monstro e quer conhecer uma nova história dentro da franquia. Com oito episódios já disponíveis, é uma alternativa para ocupar o tempo livre com uma trama de investigação e suspense baseada em um dos crimes mais famosos dos Estados Unidos.