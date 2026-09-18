Filme de ação da Netflix tem apenas 97 minutos e 105 milhões de views

Para quem quer aproveitar a sexta-feira e fugir do tédio sem se comprometer com uma longa maratona, O Jogo do Predador surge como uma opção de suspense na Netflix.

Lançado em 2026, o filme tem 97 minutos de duração e coloca Charlize Theron e Taron Egerton frente a frente em uma história de sobrevivência que já alcançou 105,3 milhões de visualizações na plataforma.

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O longa chegou a essa marca em apenas 24 dias e entrou para o grupo de produções da Netflix que ultrapassaram 100 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias disponíveis no catálogo. Com o desempenho, o filme passou a integrar o ranking das produções mais assistidas da plataforma.

Apesar da repercussão, O Jogo do Predador acabou ficando em segundo plano diante de outros títulos do catálogo. Para quem procura um filme curto para assistir no sofá, a produção combina perseguição, ação e tensão em pouco mais de uma hora e meia.



Um confronto em meio à natureza

Dirigido por Baltasar Kormákur, de A Fera, o longa acompanha Sasha (Charlize Theron), uma alpinista que viaja pela Austrália enquanto tenta lidar com um trauma do passado.

Durante a aventura pela natureza selvagem, ela cruza o caminho de Ben (Taron Egerton). O encontro, porém, rapidamente ganha outra dimensão quando a verdadeira intenção do personagem é revelada: ele pretende caçar Sasha.

A protagonista passa, então, a lutar pela própria sobrevivência enquanto enfrenta não apenas os obstáculos naturais do ambiente, mas também o homem que a persegue.

A proposta coloca a personagem em uma sequência de fugas, quedas e confrontos em cenários naturais da Austrália, transformando rios, florestas e penhascos em parte da própria ameaça.

Filme aposta em ação e suspense

O Jogo do Predador segue uma estrutura conhecida dos thrillers de sobrevivência. A história começa apresentando Sasha e seu conflito pessoal antes de introduzir a perseguição que movimenta a maior parte da narrativa.

O roteiro, escrito por Jeremy Robbins, não procura reinventar o gênero e trabalha com elementos já conhecidos de histórias de caça e sobrevivência. Em alguns momentos, a introdução da protagonista e seu trauma acaba sendo desenvolvida de maneira superficial, enquanto determinadas decisões da trama seguem caminhos previsíveis.

Por outro lado, as sequências de perseguição conseguem criar momentos de tensão. A direção utiliza o ambiente para ampliar os obstáculos enfrentados por Sasha, especialmente nas cenas que exploram a natureza australiana.

A fotografia de Lawrence Sher, conhecido pelo trabalho em Coringa, também chama atenção pela utilização das paisagens. Penhascos, rios e florestas de New South Wales ajudam a construir um cenário visualmente amplo para a perseguição.

Charlize Theron e Taron Egerton são o destaque

O confronto entre os dois protagonistas concentra boa parte do interesse do filme, especialmente pela força das atuações.

Charlize Theron demonstra segurança nas cenas físicas e constrói uma protagonista determinada, preparada para enfrentar os obstáculos da natureza, mas que também carrega as marcas de um trauma anterior. A atriz consegue equilibrar a dimensão mais vulnerável de Sasha com sua capacidade de reação, dando maior peso emocional à luta pela sobrevivência.

Já Taron Egerton aparece em um registro bastante diferente de seus papéis mais associados ao heroísmo. Dessa vez, o ator interpreta um antagonista violento, instável e imprevisível, explorando uma presença mais ameaçadora e desconfortável.

Egerton se entrega ao comportamento excêntrico do personagem e consegue criar uma figura que mantém a sensação de perigo mesmo nos momentos em que a narrativa se torna mais previsível.

A diferença entre os dois registros é justamente um dos pontos fortes do longa. Enquanto Theron sustenta a tensão pela perspectiva de uma mulher tentando sobreviver, Egerton transforma o perseguidor em uma ameaça difícil de antecipar.

O embate físico e psicológico entre os atores dá ritmo à história e acaba compensando algumas das limitações do roteiro, mantendo o suspense envolvente até os momentos finais.

Sucesso ultrapassou 100 milhões de visualizações

O desempenho na Netflix ganhou força durante a semana de 11 a 17 de maio, quando O Jogo do Predador acumulou 10,6 milhões de visualizações adicionais e ultrapassou a marca de 100 milhões.

O filme se tornou, naquele momento, o segundo longa da Netflix a alcançar esse número em 2026. O primeiro havia sido Dinheiro Suspeito, thriller estrelado por Matt Damon e Ben Affleck.

A produção também recebeu 68% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O número indica uma recepção dividida, mas positiva, entre os críticos registrados na plataforma.

Para entrar no TOP 10 histórico de filmes da Netflix, porém, o longa precisaria ultrapassar a marca de 138 milhões de visualizações registrada por Donzela em seus primeiros 91 dias.

Vale a pena?

Para quem procura um filme curto de suspense e ação, O Jogo do Predador entrega uma experiência direta, com perseguições, cenários naturais e um confronto central entre dois atores conhecidos.

A produção não reinventa o gênero e apresenta alguns caminhos previsíveis no roteiro, mas funciona como entretenimento para quem quer colocar um filme para assistir sem comprometer várias horas do dia.

Com apenas 97 minutos, o longa pode ser uma alternativa para quem quer fugir do tédio e assistir a uma história de sobrevivência com ritmo de ação.

As atuações de Charlize Theron e Taron Egerton, combinadas às cenas físicas e à fotografia das paisagens australianas, ajudam a manter o interesse mesmo quando a narrativa perde força.