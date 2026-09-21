Só 6 episódios: série nova da Netflix vai salvar sua segunda (21/09)

Com a segunda-feira, 21, chegando e a rotina da semana começando, uma série curta pode ser uma alternativa para quem quer reservar algumas horas para uma história de época.

A Boneca, minissérie polonesa lançada pela Netflix em 2026, reúne romance, drama e conflitos sociais em apenas seis episódios, todos já disponíveis na plataforma.

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Cada capítulo tem, em média, 1h05 de duração, o que resulta em uma maratona de pouco mais de seis horas.

Apesar de ter chegado ao catálogo sem grande repercussão em seu lançamento, a produção merece atenção de quem procura uma história menos conhecida e com uma trama centrada em paixão, ambição, diferenças de classe e desejo de independência.

Uma história de amor que vai além do romance

Inspirada no clássico da literatura polonesa Lalka, de Bolesław Prus, a série transporta a história para a Varsóvia de 1878. No centro da narrativa está Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), um empresário que conquistou dinheiro, mas ainda busca reconhecimento entre a aristocracia.

A situação muda quando ele conhece Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), jovem de uma família tradicional que enfrenta dificuldades financeiras. O interesse por ela rapidamente ganha espaço na vida de Wokulski e passa a se misturar com sua ambição de conquistar um lugar entre a elite.

A relação, porém, está longe de seguir uma estrutura convencional de romance de época. Conforme o sentimento de Wokulski se intensifica, a fronteira entre paixão, idealização e obsessão fica cada vez menos evidente.

Izabela quer escolher o próprio futuro

A série também dá maior espaço à personagem de Izabela, que não aparece apenas como objeto do desejo do protagonista.

Inteligente e determinada, ela vive em uma sociedade que impõe limites às escolhas das mulheres. Izabela rejeita pretendentes, deseja conhecer Paris e pretende escrever sobre suas experiências para uma publicação voltada ao público feminino.

Os planos começam a ficar ameaçados quando Tomasz Łęcki (Jacek Braciak), seu pai, enfrenta dificuldades financeiras. Endividado após um negócio malsucedido, ele coloca em risco a possibilidade de a filha conduzir a própria vida nos termos que deseja.

Nesse cenário, o casamento passa a representar não necessariamente uma realização, mas uma possibilidade capaz de restringir ainda mais sua independência.

A produção recria a Varsóvia do século XIX

Um dos elementos que chamam atenção na série é a construção visual de sua época. A produção utilizou dezenas de locações na Polônia, combinando edifícios históricos, cenários construídos especialmente para as gravações e efeitos visuais para representar a Varsóvia do século XIX.

Centenas de figurinos foram preparados para o elenco e os figurantes, enquanto diferentes ambientes foram adaptados para representar residências e espaços frequentados pela aristocracia.

O cuidado com a ambientação também aparece na construção dos personagens. Vestidos pesados e espartilhos, por exemplo, interferiam na postura e nos movimentos de Sandra Drzymalska durante as filmagens, contribuindo para representar fisicamente algumas das limitações impostas às mulheres daquele período.

Uma nova versão do clássico polonês

Dirigida por Paweł Maślona, a produção não busca reproduzir o livro de Bolesław Prus de maneira literal. A adaptação amplia personagens e conflitos e propõe uma leitura própria da relação entre Wokulski e Izabela.

Sandra Drzymalska também destacou a diferença entre a personagem da série e a versão presente na obra original. “A nossa Izabela será um pouquinho diferente daquela do livro”, afirmou a atriz em entrevista ao Zwierciadło.

A nova abordagem procura apresentar Izabela para além da imagem de uma mulher fria ou superficial. Seus desejos, contradições e dificuldades ganham espaço em uma história que utiliza o romance para discutir também dinheiro, posição social e liberdade.

Romance, poder e diferenças sociais

Embora a história tenha como ponto de partida a paixão de Wokulski por Izabela, a produção amplia o conflito para outras questões.

O empresário se aproxima cada vez mais da família Łęcki e passa a interferir em seus problemas. Ao mesmo tempo, Izabela tenta preservar algum controle sobre uma vida constantemente influenciada pelas expectativas familiares e sociais.

O resultado é uma trama em que sentimentos e interesses financeiros se misturam. O romance funciona como um dos caminhos utilizados pela série para discutir as diferenças entre as classes e as limitações impostas pela sociedade da época.

O elenco também conta com Dariusz Chojnacki como Ignacy Rzecki, além de Magdalena Cielecka, Piotr Adamczyk, Julia Wyszyńska, Maria Kania e Piotr Pacek.

Vale a pena?

Para quem gosta de tramas de época, romance e drama, A Boneca pode ser uma opção para ocupar a segunda-feira, 21, com uma história envolvente e de ritmo mais gradual.

A série não aposta apenas em romance e figurinos históricos. A relação entre Izabela e Wokulski serve como ponto de partida para conflitos envolvendo dinheiro, ambição, posição social e liberdade, enquanto a produção utiliza a reconstrução da Varsóvia do século XIX para reforçar a ambientação.

Com seis episódios já disponíveis e pouco mais de seis horas necessárias para concluir a temporada, a minissérie também oferece uma maratona possível para quem procura uma produção fechada e ainda pouco conhecida após sua estreia em 2026.

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