Paul Walker vai voltar em Velozes & Furiosos? Família se posiciona

Em 2028, chegará aos cinemas ‘Fast Forever’, longa que marcará o fim da franquia ‘Velozes & Furiosos’. Após mais de 20 anos e dez filmes, a família liderada por Dominic Toretto (Vin Diesel)vai se reunir para encerrar esse capítulo de suas vidas.

A trajetória da franquia foi marcada por uma tragédia em 2013: a morte de um de seus integrantes, Paul Walker, em um acidente de carro durante a produção de ‘Velozes & Furiosos 7’, o sétimo filme da franquia, e deixou metade de suas cenas inacabadas.

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Ainda de luto, a equipe decidiu continuar as gravações, recorrendo a efeitos visuais. Assim, foi possível se despedir do ator, que interpretava Brian O'Conner, de maneira digna.

No universo de Velozes & Furiosos, Brian vive feliz, afastado das aventuras, ao lado de sua família e, para muitos, essa é a lembrança que ficou do personagem.

Para o filme, os irmãos do ator, Cody e Caleb, colaboraram com a equipe emprestando seus corpos para que o rosto de Paul pudesse ser inserido digitalmente.

Como será no capítulo final?

Como a franquia se prepara para o capítulo final, algumas pessoas se perguntam se a mesma técnica será utilizada para uma última despedida. Entretanto, essa opção está completamente fora de cogitação. Pelo menos com a participação deles.

“Minha posição é que deve ser feito o que Meadow quiser; ele é o pai dela”, declarou Cody recentemente à Entertainment Weekly, sobre a filha de Paul, Meadow Walker.

Ele afirmou que “não teria interesse em fazer isso novamente”. “Adoro a maneira como o personagem dele deixou a franquia. Eles não o mataram, não fizeram nada tão cafona. É bonito, [Brian] está criando seus filhos”, seguiu.

“Mas, se quiserem fazer isso, se Meadow quiser ver isso acontecer, eles não precisam nem de mim nem do Caleb. A IA não existia em 2014, então eles poderiam fazer isso. Existem anos de filmagens nunca utilizadas desses outros filmes de Velozes & Furiosos. Eles são os melhores do ramo, podem encontrar uma solução”, complementou.

Ele completou: “Acho que potencialmente poderia haver uma maneira de fazer isso. Mas exigiria muita reflexão e teria que ser feito com bom gosto”.

Até o momento, o que está claro é que o personagem não retornará a menos que exista um consenso entre a equipe, como aconteceu após a morte do ator, em 2013.

“A primeira coisa com a qual todos nós tivemos que lidar foi: ‘Que diabos estamos fazendo aqui? O que é Velozes & Furiosos sem Paul?’”, falou o ator Tyrese Gibson, que interpreta Roman Pearce, à EW em 2021.

“E será que vamos parecer um bando de narcisistas, decidindo o que Paul significava para a franquia e dizendo: ‘De qualquer forma, vamos seguir em frente?’”, finalizou.