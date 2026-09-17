Minissérie da Netflix com 6 episódios perfeita para quinta (17/09)

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A quinta-feira, 17, chega com a semana ainda em andamento, mas encontrar espaço para uma boa história durante algumas horas de descanso pode ser mais fácil quando a produção tem poucos episódios.

Para quem gosta de suspense criminal baseado em acontecimentos reais, a Netflix guarda uma opção que merece ser revisitada: Clark.

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Lançada em 2022, a minissérie sueca acabou ficando esquecida em meio às novas produções da plataforma, mas reúne seis episódios de aproximadamente uma hora e pode ser concluída em cerca de seis horas.

Inspirada na autobiografia de Clark Olofsson, a produção acompanha a trajetória de um dos criminosos mais conhecidos da Suécia e explora a figura que ficou associada à origem do termo “Síndrome de Estocolmo”.

Uma história real que parece inacreditável

A trama acompanha Clark Olofsson, interpretado por Bill Skarsgård, desde o início de sua trajetória criminosa. O personagem começa a aparecer ainda jovem e, pouco a pouco, se transforma em um conhecido ladrão de bancos, fugitivo e conquistador.

Mesmo envolvido em diversos crimes, Olofsson conquista notoriedade pelo carisma, pela capacidade de manipular pessoas e pela facilidade em escapar das autoridades.

A narrativa apresenta esse personagem sob uma perspectiva particular: o próprio Clark funciona como narrador da história, o que coloca em dúvida a maneira como os acontecimentos são apresentados.

O criminoso por trás da Síndrome de Estocolmo

Um dos episódios mais importantes da trajetória retratada acontece no final de 1973, quando Clark estava preso e um assaltante invadiu o banco Kreditbanken, em Norrmalmstorg, Estocolmo.

Uma das exigências do invasor era que Olofsson fosse levado ao local para permanecer junto dele e dos reféns. Clark ficou no banco durante seis dias e desenvolveu uma relação peculiar com as pessoas mantidas em cativeiro.

Foi nesse contexto que surgiu o termo Síndrome de Estocolmo, utilizado para descrever situações em que reféns desenvolvem uma relação de admiração ou paixão por seus sequestradores.

A série, entretanto, não se limita a esse episódio. O caso aparece como parte de uma trajetória muito maior marcada por fugas, prisões, golpes e relacionamentos.

Bill Skarsgård interpreta um protagonista controverso

A atuação de Bill Skarsgård é um dos principais elementos da minissérie. Conhecido por interpretar o palhaço Pennywise nas versões recentes de It: A Coisa, o ator constrói um Clark simultaneamente carismático e repulsivo.

O protagonista é apresentado como alguém preocupado principalmente consigo mesmo, disposto a usar amizades e relacionamentos conforme seus interesses.

Esse comportamento também aparece em suas relações com mulheres e parceiros de crime. O personagem se aproxima das pessoas enquanto elas são úteis e se afasta quando deixam de servir aos seus objetivos.

A construção cria um protagonista difícil de definir, já que o charme utilizado para conquistar pessoas convive com características narcisistas e hedonistas.

A série brinca com a própria versão dos fatos

A escolha de fazer Clark narrar a própria trajetória permite que a história seja apresentada de acordo com a visão do protagonista.

A autobiografia retratada pela série não precisa ser totalmente confiável, justamente porque quem conta os acontecimentos tem interesse em construir uma determinada imagem de si mesmo.

Essa característica ganha ainda mais importância no sexto episódio. Depois de passar boa parte da produção acompanhando a versão grandiosa que Clark constrói de sua própria vida, a narrativa começa a desmontar essa imagem.

O resultado é uma mudança de perspectiva que aproxima o personagem da figura egocêntrica e narcisista por trás da lenda.

Ritmo acelerado facilita a maratona

Criada e dirigida por Jonas Åkerlund, Clark adota uma linguagem visual marcada por montagens rápidas e ritmo acelerado.

O diretor, que também possui experiência na direção de videoclipes de artistas como Metallica, U2, Beyoncé, Lady Gaga e Queens of the Stone Age, utiliza essa experiência para construir uma produção com forte influência pop.

A história passa rapidamente por prisões, fugas, golpes e relacionamentos, mantendo o protagonista constantemente em movimento. Mesmo quando aborda questões mais pesadas, como os problemas familiares de Clark, o ritmo contribui para deixar a narrativa mais ágil.

Recepção chama atenção

A produção também teve uma boa recepção da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, Clark registra 85% de aprovação da crítica e 80% de aprovação do público, números que reforçam o interesse pela minissérie mesmo anos após sua chegada à Netflix.

Com apenas seis episódios de aproximadamente uma hora, a produção pode ser concluída em cerca de seis horas de maratona.

Para quem não pretende dedicar uma tarde inteira à série, também é possível dividir os capítulos ao longo dos dias. Assistindo a alguns episódios por noite, há tempo suficiente para chegar ao final antes do fim de semana.

Esse formato enxuto é especialmente conveniente para quem procura uma produção de suspense para encaixar na rotina sem começar uma história com dezenas de episódios.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de tramas de suspense e histórias baseadas em acontecimentos reais, cheias de tensão. A minissérie combina crime, mistério, fugas e uma figura histórica controversa em uma narrativa rápida e visualmente dinâmica.

Além do formato de apenas seis episódios, a atuação de Bill Skarsgård e a maneira como a produção questiona a própria versão contada pelo protagonista tornam Clark uma opção que vale ser revisitada por quem deixou a série passar despercebida quando chegou à Netflix em 2022.