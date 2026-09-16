SEMANA DO CINEMA
Filmes para assistir em Salvador com R$ 10 nesta quarta (16/09)
Promoção Semana do Cinema chega ao fim hoje
Quem ainda quer aproveitar a Semana do Cinema para assistir a filmes na telona e pagar mais barato tem só até esta quarta-feira, 16, para fazer isso.
A promoção chega ao fim hoje, com ingressos a partir de R$ 10 em redes como Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis.
A Semana do Cinema vale para diferentes horários e formatos de sala, mas os valores mudam conforme a rede.
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No Cinemark, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. Depois desse horário, o ingresso promocional passa para R$ 12. Nas salas Prime, VIP e D-BOX, os valores ficam entre R$ 20 e R$ 24.
Na UCI, a entrada também sai por R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59 e passa a R$ 12 após as 17h.
A Cinépolis oferece ingressos por R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE para sessões até 16h55. Depois, o valor sobe para R$ 12. Nas salas VIP, o desconto chega a 60% sobre o ingresso inteiro.
Filmes que estão em cartaz
Em cartaz nos cinemas estão filmes como:
- ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’;
- ‘A Odisseia’;
- ‘Coyote Vs. Acme’;
- ‘Minha Melhor Amiga’;
- ‘Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor’;
- ‘Sobrenatural – Agora Entre Nós’;
- ‘A Maravilhosa Árvore Encantada’;
- ‘A Ilha Esquecida’;
- ‘Código: Vingança’;
- ‘Patrulha Canina: Uma Aventura Dino’.
As sessões variam entre unidades e podem ter opções dubladas, legendadas, em 3D e em salas especiais.
Como a promoção termina nesta quarta, vale consultar os horários do cinema escolhido antes de comprar o ingresso.