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SEMANA DO CINEMA

Filmes para assistir em Salvador com R$ 10 nesta quarta (16/09)

Promoção Semana do Cinema chega ao fim hoje

Edvaldo Sales
Por
Promoção Semana do Cinema vale para diferentes horários e formatos de sala
Promoção Semana do Cinema vale para diferentes horários e formatos de sala - Foto: Reprodução | Freepik

Quem ainda quer aproveitar a Semana do Cinema para assistir a filmes na telona e pagar mais barato tem só até esta quarta-feira, 16, para fazer isso.

A promoção chega ao fim hoje, com ingressos a partir de R$ 10 em redes como Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis.

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A Semana do Cinema vale para diferentes horários e formatos de sala, mas os valores mudam conforme a rede.

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No Cinemark, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. Depois desse horário, o ingresso promocional passa para R$ 12. Nas salas Prime, VIP e D-BOX, os valores ficam entre R$ 20 e R$ 24.

Na UCI, a entrada também sai por R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59 e passa a R$ 12 após as 17h.

A Cinépolis oferece ingressos por R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE para sessões até 16h55. Depois, o valor sobe para R$ 12. Nas salas VIP, o desconto chega a 60% sobre o ingresso inteiro.

Filmes que estão em cartaz

Em cartaz nos cinemas estão filmes como:

  • ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’;
  • ‘A Odisseia’;
  • ‘Coyote Vs. Acme’;
  • ‘Minha Melhor Amiga’;
  • ‘Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor’;
  • ‘Sobrenatural – Agora Entre Nós’;
  • ‘A Maravilhosa Árvore Encantada’;
  • ‘A Ilha Esquecida’;
  • ‘Código: Vingança’;
  • ‘Patrulha Canina: Uma Aventura Dino’.

As sessões variam entre unidades e podem ter opções dubladas, legendadas, em 3D e em salas especiais.

Como a promoção termina nesta quarta, vale consultar os horários do cinema escolhido antes de comprar o ingresso.

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Tags

cinema Salvador Semana do Cinema

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