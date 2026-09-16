Só 8 episódios: minissérie viciante da Netflix para sua quarta (16/09)

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A quarta-feira, 16, chega no meio da semana e, para quem procura uma história capaz de prender a atenção sem exigir uma maratona interminável, a Netflix tem uma opção que merece ser redescoberta.

O Inocente, minissérie espanhola baseada em uma obra de Harlan Coben, combina suspense, investigação, drama e mistério em apenas oito episódios, com duração média de uma hora cada.

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Lançada na plataforma em 2021, a produção acabou ficando esquecida em meio às novas estreias do catálogo, mas continua sendo uma alternativa para quem gosta de tramas cheias de tensão e reviravoltas.

Com oito episódios, é possível concluir a história em cerca de oito horas ou dividir a maratona ao longo dos próximos dias e terminar antes do fim de semana.



Uma história que começa com um acidente

A trama acompanha Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, um jovem que se envolve em uma briga dentro de uma boate. Durante a confusão, ele empurra um dos envolvidos, que cai, bate a cabeça e morre.

O episódio muda completamente a vida de Mateo. Condenado a quatro anos de prisão por homicídio culposo, ele deixa o cárcere determinado a reconstruir a própria existência e começar novamente ao lado de Olivia, vivida por Aura Garrido.

O problema é que a tentativa de recomeço rapidamente se transforma em um novo mistério.

O passado de Olivia muda tudo

Depois de sair da prisão, Mateo reencontra Olivia, mulher que conheceu durante uma saída temporária e com quem posteriormente constrói uma relação.

Inicialmente, ela aparenta levar uma vida comum. Essa impressão, porém, começa a desaparecer quando um telefonema suspeito revela que existe um passado que Olivia tenta esconder.

A partir daí, a série amplia seu foco e passa a explorar também a trajetória da personagem, criando novas perguntas enquanto a história de Mateo deixa temporariamente o centro da narrativa.

Investigação conecta diferentes histórias

A policial Lorena Ortiz, interpretada por Alexandra Jiménez, entra na trama ao investigar o suposto suicídio de uma freira. A apuração leva a personagem de Barcelona a Marbella e cria uma conexão entre histórias aparentemente distantes.

A estrutura da minissérie dedica episódios e trechos da narrativa à trajetória de personagens importantes para a resolução do mistério. A construção detalhada ajuda a revelar aos poucos as relações entre eles e faz com que diferentes acontecimentos acabem convergindo.

Com isso, a pergunta central passa a ser justamente quem pode ser considerado inocente dentro daquela sequência de acontecimentos.

Suspense é o principal atrativo

A produção mistura investigação criminal, drama, romance, vingança e mistério. A narrativa também aborda temas mais pesados, como prostituição e exploração da mulher.

A série foi dirigida por Oriol Paulo, cineasta conhecido por trabalhos como Um Contratempo e Durante a Tormenta. Desta vez, ele adapta o romance homônimo de Harlan Coben, escritor norte-americano conhecido por histórias de mistério que também ganharam outras versões para a Netflix.

A combinação entre Harlan Coben e Oriol Paulo é um dos principais atrativos para quem procura uma trama construída em torno de segredos, pistas e reviravoltas.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Mario Casas, Aura Garrido e Alexandra Jiménez, a produção conta com José Coronado e Ana Wagener.

Coronado interpreta o agente federal Teo Aguilar, enquanto Wagener vive Sonia, mãe do jovem morto durante a briga que levou Mateo à prisão.

Entre os diferentes núcleos da história, a relação entre Sonia e Mateo ganha destaque ao abordar temas como luto, perdão e segundas chances.

Aprovação chama atenção

A recepção também coloca O Inocente entre as produções que podem despertar a curiosidade de quem procura um suspense bem avaliado. No Rotten Tomatoes, a minissérie aparece com 100% de aprovação da crítica e 78% de aprovação do público, reforçando a boa recepção ao suspense espanhol.

Um dos pontos positivos para quem tem pouco tempo disponível é o formato enxuto. A produção conta com apenas oito episódios, com cerca de uma hora de duração cada.

Assim, uma maratona completa pode ser feita em aproximadamente oito horas. Para quem prefere distribuir os episódios pela rotina, também é possível assistir a alguns capítulos por dia e chegar ao fim da história antes do próximo fim de semana.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de tramas de suspense, mistério e reviravoltas cheias de tensão para passar o tempo. A minissérie combina investigação, segredos e diferentes histórias que vão se conectando ao longo dos episódios.

O formato curto também favorece quem procura uma produção para começar durante a semana e terminar rapidamente, sem precisar acompanhar dezenas de episódios.