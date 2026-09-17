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Quando estreia Feito Pipa, filme que representa o Brasil no Oscar?
Longa já passou por festivais internacionais e nacionais
O filme ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional na premiação de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 16.
O longa, que passou por festivais internacionais e nacionais, chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes.
Feito Pipa venceu o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus do Festival de Berlim. Também levou Kikitos no Festival de Cinema de Gramado, incluindo Melhor Filme pelo júri popular.
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Qual a história de Feito Pipa?
Na trama, Gugu (Yuri Gomes), um menino que sonha em se tornar jogador de futebol, vive com a avó Dilma (Teca Pereira), que o cria de forma livre e afetuosa. Quando a saúde da avó se fragiliza, ele tenta esconder a situação para evitar ser separado dela e precisar ir morar com o pai (Lázaro Ramos), um homem duro e conservador, incapaz de expressar seus sentimentos.
Rodado em Quixadá, no Ceará, o longa constrói uma narrativa sensível sobre amadurecimento, pertencimento e afeto. O roteiro, assinado por Deberton e André Araújo, nasceu de memórias pessoais da infância de ambos em Russas, no interior do estado.
Assista ao trailer de Feito Pipa:
Os outros concorrentes
Feito pipa foi o escolhido de uma lista de seis finalistas que contava ainda com ‘100 Dias’, de Carlos Saldanha, ‘A Fabulosa Máquina do Tempo’, de Eliza Capai, ‘A Natureza das Coisas Invisíveis’, de Rafaela Camelo, ‘Nosso Segredo’, de Grace Passô, e ‘Vicentina Pede Desculpas’, de Gabriel Martins.
“Que emoção”, escreveu Lázaro Ramos em post nos Stories. O ator pode voltar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na última edição da cerimônia, em março.
Outro filme brasileiro ainda tem chances
Vicentina Pede Desculpas ainda tem chances de participar da corrida de melhor filme internacional. O longa está em competição na mostra Plataforma do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).
As novas regras para a disputa de filme internacional do Oscar apontam que os vencedores desta premiação — assim como os de Cannes, Veneza, Berlim e Sundance — ficam automaticamente habilitados. O Festival de Toronto vai anunciar o vencedor da mostra Plataforma neste domingo, 20.
Retorno do Brasil ao Oscar
O Brasil tentará retornar ao Oscar após marcar presença nas duas últimas edições da premiação da Academia de Hollywood.
O país conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional em 2025 com ‘Ainda Estou Aqui’, em 2025. Já em 2026, ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações.
O Oscar 2027 acontece em 14 de março.