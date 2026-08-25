LISTA
Bahia é destaque entre filmes que disputam vaga do Brasil no Oscar 2027
Lista foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema
A lista de 15 filmes que vão concorrer a uma vaga para representar o Brasil no Oscar 2027 foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema na segunda-feira, 24, e conta com longas que têm ligação direta com a Bahia.
A próxima etapa da disputa acontece em 9 de setembro, quando a Comissão de Seleção escolhe seis deles para disputar a indicação do Brasil e tentar uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional, categoria que nos últimos anos teve ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘O Agente Secreto’ entre os nomeados.
O anúncio do filme escolhido para ser o indicado pelo país vai acontecer em 16 de setembro.
Confira a lista completa dos filmes que disputam vaga para representar o Brasil no Oscar:
- ‘100 Dias’, de Carlos Saldanha
- ‘A Conspiração Condor’, de André Sturm
- ‘A Fabulosa Máquina do Tempo’, de Eliza Capai
- ‘A Natureza das Coisas Invisíveis’, de Rafaela Camelo
- ‘Ato Noturno’, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
- ‘Cinco Tipos de Medo’, de Bruno Bini
- ‘Dolores’, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
- ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton
- ‘Herança de Narcisa’, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
- ‘Nosso Segredo’, de Grace Passô
- ‘O Rei da Internet’, de Fabrício Bittar
- ‘Quando Vira a Esquina’, de Chris Alcazar
- ‘Malês’, de Antonio Pitanga
- ‘Papagaios’, de Douglas Soares
- ‘Vicentina Pede Desculpas’, de Gabriel Martin
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Bahia em destaque
A lista conta com dois filmes que têm ligação com a Bahia, assim como O Agente Secreto, que era protagonizado pelo soteropolitano Wagner Moura.
O filme Feito Pipa é protagonizado pelo jovem soteropolitano Yuri Gomes, do Projeto Axé, e com Lázaro Ramos, outro baiano.
O longa estreou mundialmente no 76º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), integrando a sessão competitiva Generation, no dia 15 de fevereiro.
Ao portal A TARDE, Lázaro falou sobre Yuri: "Esse menino vai brilhar muito. Eu já assisti ao filme. E o trabalho dele é lindo. Lembra quando a gente viu 'Central do Brasil', vendo o menino Vinícius? É deste mesmo tamanho".
Yuri entrou para o Projeto Axé no Canteiro dos Desejos e hoje permanece na oficina de Dança e Capoeira.
Através de uma seletiva, realizada pela produtora Deberton Filmes, em busca de um protagonista para o filme, ele, que na época tinha 10 anos de idade, foi selecionado.
As filmagens foram realizadas na cidade de Fortaleza, no Ceará, e aconteceram ao longo de 2 meses, de novembro a dezembro de 2024.
Qual a história de Feito Pipa?
Dirigido por Allan Deberton e com roteiro de André Araújo, o filme acompanha a história de Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa.
Quando a avó fica frágil, Gugu tenta esconder essa situação a qualquer custo, com medo de ser separado dela e ser obrigado a morar com o pai, que não o aceita como ele é.
Prêmios importantes
Feito Pipa conquistou dois importantes prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme e Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes.
A conquista consolida a trajetória do longa no circuito internacional. Apenas uma semana antes, Yuri Gomes já havia sido premiado como Melhor Interpretação em outro festival, ampliando o destaque do filme fora do Brasil.
A passagem recente pelo Festival de Guadalajara reforça esse momento. A produção foi reconhecida na seção Maguey, que reúne obras de diferentes países com temáticas ligadas à comunidade LGBTQIAPN+, evidenciando o alcance e a relevância da narrativa.
O júri justificou a escolha destacando a sensibilidade da obra: “Este filme nos mostra a magia, a inocência e o amor por meio de seus personagens. O filme constrói uma história universal a partir do ponto de vista de um personagem, complementada pelo design de produção, pelas atuações e pela cinematografia. E, especialmente, nos convida a trabalhar e a construir em espaços seguros para as identidades queer e para as pessoas que amamos.”
Malês é outro destaque
O longa é dirigido pelo baiano, de Salvador, Antônio Pitanga, e acompanha a Revolta dos Malês, o maior levante de escravizados na História do Brasil, ocorrido em Salvador, em 1835.
Com um elenco estrelado que conta com Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho, Rodrigo de Odé, o longa tem roteiro assinado por Manuela Dias.
No filme, Antonio interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes da rebelião que incentivava a participação de pessoas diferentes etnias e religiões para o sucesso da revolta e o fim da escravidão.
Organizado por africanos muçulmanos, chamados de malês, o levante mobilizou a população negra de Salvador em 1835 e, após seu fracasso, foi um marco no aumento da repressão a pessoas negras escravizadas.
O filme venceu o Troféu Jangada de Melhor Filme (júri popular) do 28º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.
O longa marca o retorno de Antônio Pitanga à direção 46 anos após ‘Na Boca do Mundo’, filme de 1978.