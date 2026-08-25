Bahia é destaque entre filmes que disputam vaga do Brasil no Oscar 2027

A lista de 15 filmes que vão concorrer a uma vaga para representar o Brasil no Oscar 2027 foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema na segunda-feira, 24, e conta com longas que têm ligação direta com a Bahia.

A próxima etapa da disputa acontece em 9 de setembro, quando a Comissão de Seleção escolhe seis deles para disputar a indicação do Brasil e tentar uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional, categoria que nos últimos anos teve ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘O Agente Secreto’ entre os nomeados.

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O anúncio do filme escolhido para ser o indicado pelo país vai acontecer em 16 de setembro.

Confira a lista completa dos filmes que disputam vaga para representar o Brasil no Oscar:

‘100 Dias’, de Carlos Saldanha ‘A Conspiração Condor’, de André Sturm ‘A Fabulosa Máquina do Tempo’, de Eliza Capai ‘A Natureza das Coisas Invisíveis’, de Rafaela Camelo ‘Ato Noturno’, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher ‘Cinco Tipos de Medo’, de Bruno Bini ‘Dolores’, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes ‘Feito Pipa’, de Allan Deberton ‘Herança de Narcisa’, de Clarissa Appelt e Daniel Dias ‘Nosso Segredo’, de Grace Passô ‘O Rei da Internet’, de Fabrício Bittar ‘Quando Vira a Esquina’, de Chris Alcazar ‘Malês’, de Antonio Pitanga ‘Papagaios’, de Douglas Soares ‘Vicentina Pede Desculpas’, de Gabriel Martin

Bahia em destaque

A lista conta com dois filmes que têm ligação com a Bahia, assim como O Agente Secreto, que era protagonizado pelo soteropolitano Wagner Moura.

O filme Feito Pipa é protagonizado pelo jovem soteropolitano Yuri Gomes, do Projeto Axé, e com Lázaro Ramos, outro baiano.

O longa estreou mundialmente no 76º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), integrando a sessão competitiva Generation, no dia 15 de fevereiro.

Ao portal A TARDE, Lázaro falou sobre Yuri: "Esse menino vai brilhar muito. Eu já assisti ao filme. E o trabalho dele é lindo. Lembra quando a gente viu 'Central do Brasil', vendo o menino Vinícius? É deste mesmo tamanho".

Yuri entrou para o Projeto Axé no Canteiro dos Desejos e hoje permanece na oficina de Dança e Capoeira.

Através de uma seletiva, realizada pela produtora Deberton Filmes, em busca de um protagonista para o filme, ele, que na época tinha 10 anos de idade, foi selecionado.

As filmagens foram realizadas na cidade de Fortaleza, no Ceará, e aconteceram ao longo de 2 meses, de novembro a dezembro de 2024.

Cena do filme 'Feito Pipa' - Foto: Divulgação

Qual a história de Feito Pipa?

Dirigido por Allan Deberton e com roteiro de André Araújo, o filme acompanha a história de Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa.

Quando a avó fica frágil, Gugu tenta esconder essa situação a qualquer custo, com medo de ser separado dela e ser obrigado a morar com o pai, que não o aceita como ele é.

Prêmios importantes

Feito Pipa conquistou dois importantes prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme e Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes.

A conquista consolida a trajetória do longa no circuito internacional. Apenas uma semana antes, Yuri Gomes já havia sido premiado como Melhor Interpretação em outro festival, ampliando o destaque do filme fora do Brasil.

A passagem recente pelo Festival de Guadalajara reforça esse momento. A produção foi reconhecida na seção Maguey, que reúne obras de diferentes países com temáticas ligadas à comunidade LGBTQIAPN+, evidenciando o alcance e a relevância da narrativa.

O júri justificou a escolha destacando a sensibilidade da obra: “Este filme nos mostra a magia, a inocência e o amor por meio de seus personagens. O filme constrói uma história universal a partir do ponto de vista de um personagem, complementada pelo design de produção, pelas atuações e pela cinematografia. E, especialmente, nos convida a trabalhar e a construir em espaços seguros para as identidades queer e para as pessoas que amamos.”

Cena do filme 'Feito Pipa' - Foto: Divulgação

Malês é outro destaque

O longa é dirigido pelo baiano, de Salvador, Antônio Pitanga, e acompanha a Revolta dos Malês, o maior levante de escravizados na História do Brasil, ocorrido em Salvador, em 1835.

Com um elenco estrelado que conta com Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho, Rodrigo de Odé, o longa tem roteiro assinado por Manuela Dias.

No filme, Antonio interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes da rebelião que incentivava a participação de pessoas diferentes etnias e religiões para o sucesso da revolta e o fim da escravidão.

Organizado por africanos muçulmanos, chamados de malês, o levante mobilizou a população negra de Salvador em 1835 e, após seu fracasso, foi um marco no aumento da repressão a pessoas negras escravizadas.

Cena do filme 'Malês' - Foto: Divulgação

O filme venceu o Troféu Jangada de Melhor Filme (júri popular) do 28º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

O longa marca o retorno de Antônio Pitanga à direção 46 anos após ‘Na Boca do Mundo’, filme de 1978.

Assista ao trailer de Malês: