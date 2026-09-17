Novo filme brasileiro acompanha mulher diante da perda auditiva

A perda progressiva da audição transforma a vida pessoal e profissional de uma advogada em 90 Decibéis, novo filme brasileiro criado e escrito por Julia Spadaccini e dirigido por Fellipe Barbosa.

Produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, o longa é protagonizado por Benedita Casé Zerbini, que faz sua estreia como atriz, e reúne um elenco majoritariamente formado por pessoas com deficiência e mães atípicas.



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Na trama, Ana (Benedita Casé Zerbini) é uma advogada bem-sucedida e mãe de Theo (Bernardo Thalhofer), de sete anos. Depois de se envolver em um acidente de trânsito com o filho no carro, ela percebe que a perda auditiva que já vinha notando há algum tempo está se intensificando.

Ao procurar um otorrino, Ana descobre, por meio de uma audiometria, que tem uma doença degenerativa dos cílios dos ouvidos. A condição irá progredir até que ela consiga ouvir apenas sons a partir de 90 decibéis, levando-a em direção à surdez profunda. O médico, então, recomenda o uso de aparelhos auditivos.

Ana precisa se adaptar a uma nova realidade

Inicialmente, Ana entra em negação diante do diagnóstico. Com o avanço da perda auditiva, porém, ela percebe que precisará lidar não apenas com os aparelhos, mas também com uma nova realidade e uma nova identidade.

A mudança também afeta sua carreira. Em uma sociedade marcada pelo capacitismo, Ana perde o emprego e passa a enfrentar as dificuldades de um mercado de trabalho pouco acessível às pessoas com deficiência.

A trajetória muda quando ela consegue uma vaga em um posto acessível chefiado por Sidney (Leandro Ramos). Nesse novo ambiente, a personagem conhece outras pessoas e estabelece novas relações, especialmente com Regininha (Andrea Neves) e Yara (Haonê Thinar). O espaço também abre caminho para um novo amor.

Para o diretor Fellipe Barbosa, a transformação da protagonista está diretamente ligada à forma como o filme apresenta sua experiência.

“‘90 Decibéis’ é um filme sobre a coragem de se reinventar, através do ponto de vista e de escuta de Ana, uma advogada que está perdendo a audição. Para honrar o texto da Julia, convidamos a Benedita, uma atriz surda oralizada para viver a protagonista. Além dela, temos um elenco majoritariamente composto por pessoas com deficiência e mães atípicas, o que traz autenticidade para a nossa história", conta o diretor Fellipe Barbosa.

"Usamos a câmera na altura dos olhos e próxima dos personagens – eles são a nossa principal paisagem – com planos fechados. Nosso objetivo é naturalizar esses corpos e a voz de Ana, até que o espectador esteja conectado com as pessoas e não com suas deficiências. O filme é leve e profundo, engraçado e triste, complexo, como o elenco”, completa.

História tem relação com experiência da autora

Embora Ana seja uma personagem fictícia, a história tem elementos inspirados na experiência pessoal de Julia Spadaccini. A autora foi diagnosticada na idade adulta com perda auditiva bilateral neurossensorial progressiva. Ela é oralizada, tem surdez profunda e utiliza aparelhos auditivos.

A experiência serviu como referência para construir as situações vividas pela protagonista, ainda que as duas tenham trajetórias diferentes.

“O filme conta a história da Ana, que é uma personagem fictícia. Mas a gente tem pontos em comum, porque o que uma mãe surda vive, várias outras também vivem. Então, no filme, eu coloco a Ana passando por situações semelhantes, que geram as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. Mas a Ana é uma advogada, com outra história de vida... As situações que a Ana enfrenta dentro da surdez é que são parecidas com as que eu vivi. Tenho algumas coisas em comum com a Ana, que são coisas que muitos surdos ouvintes relatam”, explica Julia.

Elenco reúne atores com deficiência

Além de Benedita Casé Zerbini, o elenco de 90 Decibéis conta com Maurício Destri, Stefano Carta, Leandro Ramos, Pedro Neschling, Bukassa Kabengele, Haonê Thinar, Andrea Neves, Cleber Tolini, Pedro Fernandes e Jadson Abraão, entre outros.

O longa também tem participações especiais de Isabel Fillardis, Bel Kutner, Amaury Lorenzo, Yohama Eshima, Pedro Henrique França e Luciano Mallmann.

A presença de pessoas com deficiência também esteve no centro da produção. Segundo o produtor Mauricio Quaresma, cerca de 70% do elenco é formado por pessoas com deficiência, o que exigiu mudanças na organização do set.

“Para a gente, como produção, ‘90 Decibéis’ foi um grande desafio porque nós tivemos que ter atenção redobrada em todos os lugares onde a gente ia gravar para que eles fossem acessíveis e confortáveis para nossos atores e atrizes. Nós estamos falando de um elenco que tem 70% de pessoas com deficiência. Além disso, eu e o Fellipe Barbosa, o diretor, conversamos muito sobre qual seria o tempo de gravação desse filme", explica o produtor Mauricio Quaresma.

"Normalmente, num set de gravação, a gente calcula gravar X páginas em um dia. E a gente se perguntava se o ritmo seria igual nesse filme ou se precisaríamos de um tempo a mais. Porque tem o deslocamento das pessoas, que às vezes precisa ser mais lento. E a própria dinâmica das cenas exige um tempo maior", disse.

Mas a gente montou uma logística que possibilitou que filmássemos no mesmo tempo que qualquer outra produção. E a gente conseguiu criar uma dinâmica olhando e respeitando todos os envolvidos. Acertando, errando e aprendendo muito, mas sempre buscando fazer o melhor. Foi uma troca muito rica”, finaliza Mauricio Quaresma.