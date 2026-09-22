Vingadores: Ultimato volta aos cinemas após 7 anos; entenda estratégia

Sete anos depois de se tornar um fenômeno mundial, Vingadores: Ultimato voltará aos cinemas com uma novidade que pode mudar a forma como o público enxerga o desfecho da Saga do Infinito.

Intitulada Vingadores: Ultimato Encore, a nova versão do filme chega às salas nesta quinta-feira, 24 de setembro, com quatro minutos adicionais e deve estabelecer uma ligação direta com Vingadores: Doutor Destino, próximo grande evento do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

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Mais do que apostar novamente na nostalgia de um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, a estratégia da Marvel acontece poucos meses antes da estreia de Vingadores: Doutor Destino, marcada para dezembro.

O estúdio aproveita o retorno de um longa conhecido mundialmente para preparar o terreno para a próxima fase dos Vingadores e, ao mesmo tempo, reconectar o público com personagens e acontecimentos que marcaram a franquia.

O que muda no retorno de ‘Ultimato’?

Vingadores: Ultimato chegou aos cinemas em abril de 2019 e encerrou a jornada de personagens centrais do MCU, como Tony Stark/Homem de Ferro e Steve Rogers/Capitão América.

O longa se tornou um fenômeno de bilheteria e arrecadou cerca de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,4 bilhões), ficando atrás apenas de Avatar (2009) entre as maiores bilheterias da história.

Agora, o filme retorna com quatro minutos de conteúdo adicional. Embora o material permaneça em segredo, o diretor Joe Russo revelou ao Deadline que as novas cenas terão relação com a história de Vingadores: Doutor Destino. "É fundamental relançar o filme e, de fato, vamos relançar com cenas da saga do Doutor Destino que adicionamos a Vingadores: Ultimato", contou ele.

Cena de Vingadores: Ultimato - Foto: Divulgação

A declaração ajuda a explicar por que a Marvel decidiu recuperar justamente o filme que marcou o encerramento da Saga do Infinito. Em vez de simplesmente reapresentar uma produção de sucesso, o estúdio pode utilizar os minutos adicionais para criar uma ponte narrativa com o novo filme dos Vingadores.



‘Ultimato’ pode virar preparação para ‘Doutor Destino’

A temporada de grandes lançamentos de 2026 terá um dos confrontos mais aguardados em 17 de dezembro, quando Vingadores: Doutor Destino e Duna: Parte Três, também conhecido como Duna: Messias, chegam aos cinemas.

Antes disso, porém, a Marvel terá uma oportunidade de recuperar um dos momentos mais importantes de sua própria história. Para Joe Russo, o retorno de Ultimato não representa apenas uma chance comercial, mas também uma maneira de conectar diferentes momentos do MCU.

"É uma oportunidade de conectar Ultimato e Doutor Destino de uma forma muito singular. Graças ao sucesso do filme, temos a oportunidade de relançá-lo. Nem sempre temos essa chance, pois envolve custos, então o fato de podermos expandir a história de Vingadores 5, ligando-a a Ultimato e a esses personagens com os quais trabalhamos há anos e que tanto amamos, e dar continuidade à sua trajetória, é uma oportunidade verdadeiramente única", disse.

A estratégia ganha importância porque Doutor Destino chega ao MCU sem que o público tenha recebido, até agora, uma preparação tão extensa quanto a que antecedeu outras grandes fases da franquia. Ainda existem dúvidas sobre os objetivos do vilão e sobre a escolha de Robert Downey Jr. para interpretá-lo.

O ator, conhecido por viver Tony Stark, retornará ao universo da Marvel em um papel diferente. A possibilidade de existir alguma relação entre os dois personagens é uma das especulações que cercam o novo filme, mas nenhuma explicação foi confirmada.

O retorno de Robert Downey Jr. ao MCU

Joe Russo também explicou que a volta de Robert Downey Jr. foi construída depois de conversas entre o ator, a Marvel e Kevin Feige. Segundo o cineasta, a ideia surgiu após Downey começar a considerar novamente sua participação no universo cinematográfico.

"Downey começou a considerar seu retorno há cerca de dois anos, talvez dois anos e meio. Jantando com ele em Nova York, ele mencionou que estava pensando nisso, e a ideia era que ele interpretasse o vilão definitivo. Ele interpretou o herói definitivo, e agora interpretará o vilão definitivo. Achei uma ideia muito inteligente", afirma.

A escolha cria uma associação imediata com a trajetória de Tony Stark, especialmente porque Ultimato terminou justamente com a morte do personagem.

Por isso, qualquer nova cena adicionada ao filme de 2019 pode ganhar um peso maior entre os fãs que tentam entender como a história do antigo herói pode se relacionar com a chegada de Doutor Destino.

O estalo de Tony Stark pode ganhar novo significado

É justamente o momento mais conhecido de Ultimato que alimenta parte das teorias dos fãs. Durante a batalha final, Tony Stark utiliza as Joias do Infinito para eliminar Thanos e seu exército, sacrificando a própria vida.

Enquanto Thanos e Bruce Banner utilizaram as Joias com objetivos específicos, Tony precisou agir rapidamente diante da ameaça. A partir disso, surgiram especulações sobre possíveis consequências do estalo do personagem que ainda não foram apresentadas na franquia.

Uma das hipóteses é que Tony tenha tentado deixar algum tipo de proteção para a Terra depois de sua morte e que isso tenha saído do controle. Outra possibilidade levantada por fãs é que o estalo tenha provocado alguma consequência relacionada ao surgimento de uma variante ligada ao Doutor Destino.

Nada disso foi confirmado pela Marvel. Ainda assim, quatro minutos adicionais seriam suficientes para introduzir uma cena capaz de estabelecer uma conexão entre os acontecimentos de Ultimato e o novo filme.

Por que relançar ‘Ultimato’ agora?

A escolha da data também faz parte da estratégia. Vingadores: Ultimato Encore chega aos cinemas em 24 de setembro, cerca de dois meses antes de Vingadores: Doutor Destino e um mês antes da estreia de Cara-de-Barro, da DC, marcada para 22 de outubro.

O relançamento não acontece diretamente no mesmo fim de semana do filme da DC, mas coloca novamente um dos maiores fenômenos da Marvel nas salas em um momento importante para as bilheterias de super-heróis.

Ao mesmo tempo, a Disney promove uma nova tecnologia de exibição. Ultimato Encore também serve como uma oportunidade para apresentar ao público o formato Infinity Vision, que será utilizado em Vingadores: Doutor Destino. Segundo informações do Deadline, mais de 7.500 salas de cinema ao redor do mundo já solicitaram certificação para exibir produções nesse formato.

Com isso, a reexibição cumpre mais de uma função: recupera um sucesso comprovado, apresenta conteúdo inédito, prepara o público para o próximo filme dos Vingadores e promove uma nova experiência de exibição.

Cena de Vingadores: Ultimato - Foto: Divulgação

Marvel tenta reconstruir a conexão com o público

O relançamento também acontece em um momento diferente daquele de 2019. Naquele ano, Ultimato representava o resultado de mais de uma década de histórias conectadas e reunia personagens que o público acompanhava havia anos.

Agora, a Marvel está se aproximando do encerramento da Saga do Multiverso e precisa estabelecer novas conexões entre diferentes fases de seu universo cinematográfico.

Para Russo, a relação construída entre os filmes e o público continua sendo uma parte central da proposta da Marvel. "O objetivo aqui é contar histórias em série. Essa é a parte divertida, essa é a missão, junto com fazer filmes que unam as pessoas. Eu diria que existem pouquíssimos estúdios de cinema na história que uniram as pessoas da maneira que os filmes da Marvel fizeram, fomentando um senso de comunidade em torno do cinema. A recompensa final é fomentar a comunidade em um momento em que ela está em falta."

Dessa forma, Vingadores: Ultimato Encore não funciona apenas como uma volta ao passado. A reexibição pode servir como uma peça de transição entre o fim de uma das principais fases do MCU e a chegada de uma nova história, especialmente agora que Robert Downey Jr. retorna à franquia em um papel completamente diferente.

A resposta para o significado das novas cenas, porém, só deve ficar clara quando Vingadores: Doutor Destino chegar aos cinemas em dezembro.