Série do Disney+ se destaca em 2026 com 43 milhões de horas assistidas

Finalmente chegou a sexta-feira, e depois de uma semana corrida nada melhor do que aproveitar algumas horas livres para acompanhar uma história que realmente consiga prender a atenção.

Para quem está procurando uma opção para começar sem precisar encarar dezenas de episódios, o Disney+ tem uma produção que precisa entrar em sua lista.

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Trata-se de Fúria, série criminal lançada em 2026 que rapidamente se tornou um dos destaques do streaming.

Com apenas oito episódios, a produção combina investigação policial, tensão e reviravoltas em uma trama que acompanha uma perigosa caçada envolvendo agentes do FBI, policiais de Nova York e uma serial killer.

A série chegou a 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto a avaliação do público ficou em 88%. O desempenho também cresceu ao longo da temporada, com o episódio final registrando audiência 90% maior que a estreia em seu primeiro dia.



Com capítulos de aproximadamente 50 minutos, a primeira temporada soma pouco mais de sete horas de conteúdo. É um formato que cabe bem na rotina de quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana ou reservar uma tarde para uma maratona.

Para quem quer fugir do tédio e encontrar uma trama criminal envolvente no sofá, essa pode ser uma opção capaz de salvar o dia.

Uma investigação que muda de direção

Criada por Elizabeth Meriwether e inspirada no filme O Mistério da Viúva Negra (1987), Fúria acompanha Alice Black (Emmy Rossum), uma agente do FBI que investiga uma serial killer interpretada por Lola Petticrew.

A criminosa persegue homens poderosos ligados a uma rede de abusos, colocando Alice diante de uma investigação que envolve diferentes interesses e versões dos acontecimentos. A trama também conta com Scoot McNairy, Jake Lacy e Quincy Tyler Bernstine no elenco.

Suspense aposta na ambiguidade

Um dos elementos centrais da série está na forma como os mistérios são apresentados. Em vez de concentrar toda a narrativa na descoberta da identidade da assassina, a produção desenvolve suas questões por meio dos próprios personagens.

Alice e Catherine (Lola Petticrew) ficam no centro dessa dinâmica, enquanto a história brinca com a percepção do público sobre quem está certo ou errado. Corrupção e ambiguidade moral aparecem dos dois lados da lei, fazendo com que diferentes reviravoltas alterem a maneira como os personagens são percebidos.

Produção ganhou força durante a temporada

O desempenho de Fúria foi além da recepção crítica. A produção permaneceu quatro semanas consecutivas na primeira posição mundial da Hulu e do Disney+ depois da estreia com três episódios, em 27 de julho.

De acordo com números divulgados pela Disney, a série acumulou 43 milhões de horas assistidas em aproximadamente cinco semanas. Considerando a duração dos episódios, esse resultado equivale a uma estimativa de 6,2 milhões de visualizações, embora o cálculo não represente necessariamente o número de espectadores únicos.

A produção também apareceu no ranking semanal de streaming da Nielsen. Fúria ocupou a décima colocação entre as séries originais na semana de 27 de julho a 2 de agosto, período em que apenas três dos oito episódios estavam disponíveis.

Uma maratona curta para quem gosta de crime

Os oito episódios têm duração média de 50 minutos, fazendo com que a temporada completa tenha pouco mais de sete horas.

Embora os capítulos tenham sido disponibilizados majoritariamente de forma semanal, todos os oito episódios já estão disponíveis, o que permite acompanhar praticamente toda a história de uma vez.

O formato pode ser especialmente interessante para quem prefere séries que não exigem um compromisso de várias semanas. A sequência de mistérios e mudanças na investigação também favorece quem gosta de continuar assistindo para descobrir como a história vai terminar.

Vale a pena?

Sim. Para fãs de suspense, tramas curtas e histórias criminais, Fúria reúne uma combinação de investigação, personagens ambíguos e reviravoltas que pode render uma boa maratona.

A produção se consolidou como uma das melhores séries do streaming em 2026 e conseguiu ampliar sua audiência durante a temporada. Mesmo com pouco tempo desde o lançamento, já se destaca entre as opções do catálogo para quem procura uma história de suspense para assistir de forma rápida.

Além disso, a série já foi renovada para a segunda temporada. A continuação deve colocar Alice e sua chefe, Nora Washington (Quincy Tyler Bernstine), diante de um novo caso dentro da unidade de crimes sexuais do FBI.

Enquanto os próximos episódios não chegam, a primeira temporada está disponível no Disney+.