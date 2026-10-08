Bahia terá calor extremo com temperaturas acima de 41 °C; veja previsão

A Bahia pode registrar calor extremo nos próximos dez dias, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A previsão é que algumas localidades do centro-oeste baiano registrem temperaturas acima dos 41 °C e umidade relativa do ar abaixo de 15%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e de agravos à saúde da população.

Até o início da segunda quinzena de outubro, o tempo deve permanecer predominantemente seco na Bahia, com temperaturas elevadas. Entre os dias 10 e 15, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas no centro-leste, sem previsão de volumes significativos.

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A instabilidade tende a aumentar a partir do dia 17, principalmente no oeste e na metade sul do estado. Entre os dias 15 e 20, o oeste pode registrar chuvas mais volumosas, enquanto o centro-leste deve ter apenas precipitações fracas e isoladas.

Para o meteorologista e coordenador de Estudos de Clima e Projetos Especiais do Inema, Aldírio Almeida, o comportamento previsto está relacionado ao período de transição do regime de chuvas na Bahia.

“Esse período entre setembro e novembro marca o fim das chuvas mais frequentes no setor leste e o início da estação chuvosa no centro-sul e no oeste baiano. É um período de transição, em que as condições atmosféricas podem variar bastante entre as diferentes regiões do estado”, explica.

O meteorologista aponta ainda que a previsão climática para o trimestre indica maior probabilidade de volumes de chuva abaixo da média histórica no centro-sul. No centro-norte e no nordeste baiano, o período corresponde à estação seca climatológica, com menor expectativa de precipitações.

Como o El Niño explica esse cenário?

O comportamento do clima no período atual também está relacionado com as condições do Oceano Pacífico. As temperaturas da superfície do mar no Pacífico leste apresentam anomalias fortes, mantendo a atuação do El Niño durante o trimestre.

O fenômeno modifica a circulação atmosférica, o que interfere na distribuição das chuvas e das temperaturas.

Na Bahia, a tendência é de temperaturas acima da média, já o Atlântico Tropical apresenta condições que podem favorecer a ocorrência de chuvas em algumas regiões do Nordeste, incluindo a Bahia, principalmente com o avanço da estação chuvosa em determinadas regiões.

Diante do calor e da baixa umidade, os próximos dias exigem maior atenção da população. A combinação também aumenta o risco de incêndios em áreas onde a vegetação está com menor presença de água.

A possível chegada de chuvas na segunda quinzena de outubro pode amenizar o cenário, mas não deve ocorrer de forma uniforme em todo o estado.

Para reduzir os efeitos do tempo seco, a orientação é:

Aumentar a ingestão de líquidos;

Evitar exposição ao sol;

Evitar fazer atividades físicas nos horários mais quentes;

Usar hidratante;

Manter os ambientes úmidos sempre que possível.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) continua acompanhando as condições meteorológicas e atualizando as previsões conforme a evolução dos sistemas atmosféricos. Em situações de emergência ou ocorrências relacionadas ao clima, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo 199, o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192.