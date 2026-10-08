Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PREVISÃO

Bahia terá calor extremo com temperaturas acima de 41 °C; veja previsão

Baixa umidade aumenta o risco de incêndios e exige cuidados com a saúde

Alice Paulilo
Por
Inema prevê calor acima de 41 °C e umidade abaixo de 15% na Bahia
Inema prevê calor acima de 41 °C e umidade abaixo de 15% na Bahia - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

A Bahia pode registrar calor extremo nos próximos dez dias, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A previsão é que algumas localidades do centro-oeste baiano registrem temperaturas acima dos 41 °C e umidade relativa do ar abaixo de 15%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e de agravos à saúde da população.

Até o início da segunda quinzena de outubro, o tempo deve permanecer predominantemente seco na Bahia, com temperaturas elevadas. Entre os dias 10 e 15, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas no centro-leste, sem previsão de volumes significativos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A instabilidade tende a aumentar a partir do dia 17, principalmente no oeste e na metade sul do estado. Entre os dias 15 e 20, o oeste pode registrar chuvas mais volumosas, enquanto o centro-leste deve ter apenas precipitações fracas e isoladas.

Para o meteorologista e coordenador de Estudos de Clima e Projetos Especiais do Inema, Aldírio Almeida, o comportamento previsto está relacionado ao período de transição do regime de chuvas na Bahia.

“Esse período entre setembro e novembro marca o fim das chuvas mais frequentes no setor leste e o início da estação chuvosa no centro-sul e no oeste baiano. É um período de transição, em que as condições atmosféricas podem variar bastante entre as diferentes regiões do estado”, explica.

O meteorologista aponta ainda que a previsão climática para o trimestre indica maior probabilidade de volumes de chuva abaixo da média histórica no centro-sul. No centro-norte e no nordeste baiano, o período corresponde à estação seca climatológica, com menor expectativa de precipitações.

Como o El Niño explica esse cenário?

O comportamento do clima no período atual também está relacionado com as condições do Oceano Pacífico. As temperaturas da superfície do mar no Pacífico leste apresentam anomalias fortes, mantendo a atuação do El Niño durante o trimestre.

O fenômeno modifica a circulação atmosférica, o que interfere na distribuição das chuvas e das temperaturas.

Na Bahia, a tendência é de temperaturas acima da média, já o Atlântico Tropical apresenta condições que podem favorecer a ocorrência de chuvas em algumas regiões do Nordeste, incluindo a Bahia, principalmente com o avanço da estação chuvosa em determinadas regiões.

Diante do calor e da baixa umidade, os próximos dias exigem maior atenção da população. A combinação também aumenta o risco de incêndios em áreas onde a vegetação está com menor presença de água.

A possível chegada de chuvas na segunda quinzena de outubro pode amenizar o cenário, mas não deve ocorrer de forma uniforme em todo o estado.

Para reduzir os efeitos do tempo seco, a orientação é:

Leia Também:

OPERAÇÃO MONEY FOR NOTHING

Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia
Correios interceptam cédulas falsas e PF prende dois suspeitos na Bahia imagem

POLÍTICA

"Vou provar minha inocência", afirma Jaques Wagner sobre caso Master
"Vou provar minha inocência", afirma Jaques Wagner sobre caso Master imagem

ELEIÇÕES 2026

Jaques Wagner liga alerta sobre avanço da extrema-direita no mundo
Jaques Wagner liga alerta sobre avanço da extrema-direita no mundo imagem
  • Aumentar a ingestão de líquidos;
  • Evitar exposição ao sol;
  • Evitar fazer atividades físicas nos horários mais quentes;
  • Usar hidratante;
  • Manter os ambientes úmidos sempre que possível.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) continua acompanhando as condições meteorológicas e atualizando as previsões conforme a evolução dos sistemas atmosféricos. Em situações de emergência ou ocorrências relacionadas ao clima, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo 199, o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

calor El Niño previsão

Relacionadas

Mais lidas