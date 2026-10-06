SALVADOR
Lançamento do Prêmio ACB reúne convidados em restaurante de Salvador
Evento reconhecerá empresas, empresários e empreendedores
O ‘Prêmio ACB Melhores do Ano’ será lançado pela Associação Comercial da Bahia (ACB) e o BP Money nesta quinta-feira, 8, às 8h30, durante café da manhã para convidados, no restaurante The Latvian Business & Lounge, na Bahia Marina, em Salvador.
Durante o lançamento, também haverá a abertura da votação da primeira edição da premiação. O evento reconhecerá empresas, empresários e empreendedores que contribuem para a economia baiana. As instituições podem se inscrever para participar do prêmio no site www.acbmelhoresdoano.com.br.
Entre as categorias contempladas pela premiação estão os setores do Agronegócio, Indústria, Varejo, Serviços & Financeiro, Turismo & Gastronomia, Tecnologia & Inovação, Saúde e Negócio de Bairro, além de prêmios para o Empresário do Ano, Empresária do Ano, Jovem Destaque e Troféu Farol.
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O processo de seleção segue até 23 de novembro, quando serão definidos os 70 finalistas, cinco em cada categoria. Os ganhadores serão anunciados em 10 de dezembro, em Salvador.
A votação será realizada por um colégio eleitoral formado por representantes do setor produtivo, associados da ACB, entidades empresariais, jornalistas e lideranças convidadas. Todos os participantes terão o mesmo peso na apuração.
SERVIÇO
Prêmio ACB Melhores do Ano – Lançamento
- Data: 8 de outubro
- Local: The Latvian Business & Lounge, na Bahia Marina - Salvador
- Horário: 8h30
- Para saber mais sobre o prêmio, acesse: www.acbmelhoresdoano.com.br