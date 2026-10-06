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MIX BAHIA

Supermercado tradiconal de Salvador fecha após 28 anos

Direção fixou um comunicado na entrada do estabelecimento para informar sobre o encerramento

Jair Mendonça Jr
Por
Estabelecimento encerrou as operações no início de outubro de 2026
Estabelecimento encerrou as operações no início de outubro de 2026 - Foto: Reprodução internet

O estabelecimento comercial, Mix Bahia, do setor varejista localizado na avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, encerrou as operações no início de outubro de 2026.

A unidade funcionou no mesmo endereço durante 28 anos de atendimento contínuo aos moradores da região.

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Mix Bahia
Mix Bahia - Foto: Reprodução internet

Contexto do mercado varejista na capital baiana

O fechamento de unidades tradicionais de bairro reflete transformações estruturais no consumo urbano.

A concorrência com grandes redes de atacarejo, o modelo de proximidade e a alta nos custos fixos impactam a margem de lucro de estabelecimentos de médio porte nas áreas residenciais e comerciais de Salvador.

Fatores determinantes para o encerramento

  • A administração apontou três fatores principais para o fim das atividades no local:
  • Custo elevado de manutenção do imóvel alugado;
  • Concorrência acirrada na área comercial da Pituba;
  • Desgaste operacional acumulado ao longo de quase três décadas.

Repercussão local e impacto para os moradores

O ponto comercial funcionava como referência para o abastecimento diário e compras de conveniência da vizinhança.

A direção fixou um comunicado oficial na entrada do estabelecimento para informar os clientes sobre o encerramento das operações e registrar agradecimento pela fidelidade ao longo do período de funcionamento.

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