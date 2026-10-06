MIX BAHIA
Supermercado tradiconal de Salvador fecha após 28 anos
Direção fixou um comunicado na entrada do estabelecimento para informar sobre o encerramento
O estabelecimento comercial, Mix Bahia, do setor varejista localizado na avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador, encerrou as operações no início de outubro de 2026.
A unidade funcionou no mesmo endereço durante 28 anos de atendimento contínuo aos moradores da região.
Contexto do mercado varejista na capital baiana
O fechamento de unidades tradicionais de bairro reflete transformações estruturais no consumo urbano.
A concorrência com grandes redes de atacarejo, o modelo de proximidade e a alta nos custos fixos impactam a margem de lucro de estabelecimentos de médio porte nas áreas residenciais e comerciais de Salvador.
Fatores determinantes para o encerramento
- A administração apontou três fatores principais para o fim das atividades no local:
- Custo elevado de manutenção do imóvel alugado;
- Concorrência acirrada na área comercial da Pituba;
- Desgaste operacional acumulado ao longo de quase três décadas.
Repercussão local e impacto para os moradores
O ponto comercial funcionava como referência para o abastecimento diário e compras de conveniência da vizinhança.
A direção fixou um comunicado oficial na entrada do estabelecimento para informar os clientes sobre o encerramento das operações e registrar agradecimento pela fidelidade ao longo do período de funcionamento.