Grande rede de supermercados fecha 27 lojas após 101 anos de história

Uma rede gigante de supermercados com 101 anos de história está fechando 27 lojas nos Estados Unidos em meio a uma reestruturação que altera sua presença no sul do país.

A Winn-Dixie encerrou ou está encerrando unidades na Flórida, no Alabama, na Louisiana e na Geórgia, enquanto concentra seus investimentos em mercados considerados estratégicos.

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A mudança faz parte de um plano para reduzir a presença da companhia em determinados estados e fortalecer as operações na Flórida e no sul da Geórgia. Segundo levantamento publicado pela revista Inc., 27 unidades da rede foram fechadas ou estão em processo de encerramento em 2026.

A reestruturação acontece em um cenário de concorrência crescente no varejo alimentar americano, com a expansão de grandes redes, supermercados especializados e lojas de preços baixos.

Para consumidores de cidades menores, o fechamento de uma unidade pode significar a perda de um estabelecimento tradicional, especialmente quando não há outro supermercado com serviços semelhantes nas proximidades.



Quais lojas da Winn-Dixie estão fechando nos Estados Unidos?

A lista de encerramentos reúne 14 endereços na Flórida, nove no Alabama, três na Louisiana e um na Geórgia. As unidades estão distribuídas por cidades como Miami, Jacksonville, Nova Orleans, Montgomery e Birmingham.

Confira os endereços divulgados:

Flórida

8837 N. 56th Street, Temple Terrace, FL 33617

6770 Bird Road, Miami, FL 33155

5410 Murrell Road, Suite 135, Rockledge, FL 32955

7131 N. U.S. Highway 441, Ocala, FL 34475

49 S. Arlington Road, Jacksonville, FL 32216

201 W. 48th Street, Jacksonville, FL 32208

8924 N. Military Trail, Palm Beach Gardens, FL 33410

100 Canaveral Plaza Boulevard, Cocoa Beach, FL 32931

28047 U.S.-27, Dundee, FL 33838

6600 N. Socrum Loop Road, Lakeland, FL 33809

1550 S. Highway 29, Cantonment, FL 32533

3319 Gulf Breeze Parkway, Gulf Breeze, FL 32563

4751 Bayou Boulevard, Pensacola, FL 32503

281 SW Port St. Lucie Boulevard, Port St. Lucie, FL 34952

Louisiana

401 N. Carrollton Avenue, Nova Orleans, LA 70119

5400 Tchoupitoulas Street, Nova Orleans, LA 70115

211 Veterans Memorial Boulevard, Metairie, LA 70005

Alabama

640 Ollie Avenue, Clanton, AL 35045

187 Baldwin Square, Fairhope, AL 36532

4724 Mobile Highway, Montgomery, AL 36108

740 N. Schillinger Road, Mobile, AL 36608

3625 Highway 14, Millbrook, AL 36054

1441 Foxrun Parkway, Opelika, AL 36801

4205 University Boulevard East, Tuscaloosa, AL 35404

500 Inverness Corners, Birmingham, AL 35242

4476 Montevallo Road, Birmingham, AL 35213

Geórgia

3606 S. Second Street, Folkston, GA 31537

A relação inclui estabelecimentos que já fecharam e outros cujo encerramento está previsto no processo de reestruturação da empresa.

Por que a rede de supermercados está fechando lojas?

Fundada em Miami, em 1925, a Winn-Dixie começou sua história quando William Davis comprou a Rockmoor Grocery, empresa que posteriormente passou a operar como Table Supply Stores. Ao longo das décadas, a rede se tornou parte da rotina de famílias do sul dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, porém, a companhia passou por mudanças de controle e estratégia. Em 2024, a rede alemã Aldi concluiu a aquisição da Southeastern Grocers, então controladora da Winn-Dixie e da Harveys Supermarkets. A operação envolveu cerca de 400 lojas das duas bandeiras.

Em fevereiro de 2025, um consórcio liderado pelo então presidente-executivo Anthony Hucker e pela distribuidora C&S Wholesale Grocers comprou de volta parte do negócio, incluindo aproximadamente 170 unidades Winn-Dixie e Harveys.

Rede de supermercados está fechando 27 lojas nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Já em outubro de 2025, a empresa anunciou um plano para reduzir sua presença no Alabama e concentrar as operações na Flórida e no sul da Geórgia. A estratégia incluiu a venda ou o fechamento de lojas em Alabama, Geórgia, Louisiana e Mississippi.



A companhia também anunciou a adoção do nome The Winn-Dixie Company em 2026, como parte da reorganização da marca e de suas operações.

Aldi vai assumir parte das lojas fechadas

A reestruturação também envolve a conversão de aproximadamente 220 antigas unidades Winn-Dixie e Harveys para o formato da Aldi. O processo tem conclusão prevista para 2027.

A mudança ocorre em um mercado no qual supermercados regionais enfrentam a concorrência de redes de preços baixos, como Aldi e Walmart, e de estabelecimentos especializados, como Trader Joe's e Whole Foods.

Para Joel Goldstein, presidente da Mr. Checkout Distributors, as redes regionais precisam apostar em características que as diferenciem das grandes empresas nacionais.

“Redes regionais não conseguem competir com as grandes empresas nacionais em preço ou escala. Por isso, aquelas que sobrevivem se destacam por sua atuação local: setores de produtos frescos, marcas regionais e um gerente de loja que conhece a vizinhança”, afirmou Joel Goldstein, presidente da Mr. Checkout Distributors, à revista Inc.

Fechamentos podem dificultar o acesso a alimentos

A saída de supermercados tradicionais também levanta preocupações sobre o acesso a alimentos frescos. Em cidades onde uma unidade fecha sem ser substituída por outro estabelecimento com oferta semelhante, moradores podem precisar percorrer distâncias maiores para fazer compras.

Um relatório da organização americana Food & Water Watch, publicado em novembro de 2021, apontou que o número de supermercados nos Estados Unidos caiu quase 30% entre 1994 e 2019, enquanto grandes redes nacionais e supercentros ampliaram sua presença.

O documento também alertou para os possíveis efeitos da concentração do mercado. Segundo a organização, a saída de concorrentes locais pode reduzir as alternativas disponíveis aos consumidores e abrir espaço para aumentos de preços quando uma empresa passa a dominar determinada região.

“Primeiro, uma grande rede varejista pode levar pequenos supermercados e outros comerciantes locais à falência. E quanto àqueles preços tão baixos? Eles não necessariamente permanecem assim. Há registros de que o Walmart aumenta os preços dos alimentos depois de se tornar o principal varejista do setor em uma cidade”, escreveu a Food & Water Watch.

Os efeitos variam conforme a cidade. Algumas lojas vendidas podem reabrir sob outras bandeiras, enquanto outras comunidades podem enfrentar períodos sem um supermercado equivalente nas proximidades.

Winn-Dixie mantém investimentos na Flórida

Apesar dos fechamentos, a estratégia da companhia não prevê o encerramento de todas as operações. A empresa afirma que pretende investir na modernização das unidades e na abertura de novas lojas, priorizando a Flórida e o sul da Geórgia.

Segundo informações divulgadas pela Inc., a Winn-Dixie realizou reformas em nove lojas em 2026 e abriu unidades em Keystone Heights e Alachua, na Flórida. Também planeja inaugurações em Zephyrhills e Eustis em 2027.

A classificação de popularidade da YouGov, atualizada em 29 de setembro de 2026, colocou a Winn-Dixie na 13ª posição entre redes de supermercados e varejistas de conveniência dos Estados Unidos. A lista inclui marcas como Aldi, Trader Joe's, Kroger, Publix, Safeway e Albertsons.