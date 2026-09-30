Nestlé anuncia investimento R$ 7 bilhões no Brasil e 2 mil empregos

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A Nestlé prepara uma nova fase de expansão no Brasil, com R$ 7 bilhões em investimentos previstos entre 2025 e 2028. O pacote inclui a construção de uma fábrica, ampliação de unidades já existentes, novas linhas de produção e iniciativas voltadas a tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Nos projetos em que a companhia já divulgou estimativas de contratação, são cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos, além de postos ligados às obras. Os investimentos estão espalhados por diferentes operações da empresa e contemplam áreas como cafés, chocolates, nutrição e saúde.

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Nova fábrica terá investimento de R$ 600 milhões

Um dos principais projetos está previsto para Ituiutaba, em Minas Gerais, onde a Nestlé vai construir uma nova fábrica ao lado do complexo industrial que já mantém no município.

A unidade receberá R$ 600 milhões e será voltada à produção de fórmulas infantis e outros itens de nutrição. As obras estão previstas para começar em 2027 e devem gerar aproximadamente 700 empregos durante a construção.

Quando a fábrica começar a funcionar, a previsão é de mais 100 empregos diretos permanentes. A produção deve ter início em 2028.

Inicialmente, a unidade será responsável por produtos das linhas Nestogeno, Nestonutri, Ninho 1+ e Ninho 3+. Segundo a Nestlé, a estrutura terá alto nível de automação e deverá contribuir para ampliar o abastecimento do mercado brasileiro, que atualmente depende parcialmente de produtos importados.

A empresa também considera utilizar a nova fábrica para exportações no futuro.

Área de Nutrição e Saúde terá R$ 2 bilhões



A nova unidade de Ituiutaba está inserida em um investimento maior anunciado pela Nestlé para a área de Nutrição e Saúde.

Em setembro de 2026, a companhia informou que pretende destinar R$ 2 bilhões ao segmento no Brasil até 2028. O valor corresponde a aproximadamente 30% do pacote total de R$ 7 bilhões anunciado para o país.

Dentro dessa frente está a fábrica de Araçatuba, em São Paulo, que receberá R$ 540 milhões até 2028. Os recursos serão utilizados na modernização da unidade, implantação de novas tecnologias, aumento da eficiência e expansão da capacidade produtiva.

A fábrica paulista produz fórmulas infantis e produtos destinados à nutrição médica.

Os R$ 2 bilhões para Nutrição e Saúde, porém, já estão incluídos nos R$ 7 bilhões anunciados pela Nestlé. Portanto, os valores não devem ser contabilizados novamente.

Fábrica de cafés terá R$ 1 bilhão

O setor de cafés também está entre os que receberão uma parcela significativa dos recursos.

Em Araras, no interior de São Paulo, a Nestlé prevê aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos entre 2025 e 2028 para modernizar e ampliar a fábrica de cafés solúveis.

O projeto inclui uma nova linha de extração de café solúvel, atualização tecnológica e aumento de aproximadamente 10% da capacidade produtiva.

A unidade também possui atuação voltada às exportações e envia produtos para dezenas de países.

Esse investimento, assim como os demais já anunciados, também integra o pacote nacional de R$ 7 bilhões.

Expansão em Minas Gerais deve gerar cerca de 1.000 empregos

Outra frente está localizada em Montes Claros, Minas Gerais. No município, a Nestlé anunciou aproximadamente R$ 450 milhões para ampliar em 40% a capacidade produtiva da fábrica de Nescafé Dolce Gusto.

A expansão vai acrescentar cerca de 7 mil metros quadrados à unidade. O projeto prevê ainda a instalação de duas novas linhas voltadas à produção de cápsulas de café e multibebidas, além da modernização dos equipamentos e da criação de uma área para envase de sachês de café solúvel.

Somente a primeira etapa deve movimentar aproximadamente 1.000 empregos diretos e indiretos.

A Nestlé também informou que a expansão continuará até o primeiro trimestre de 2028 e poderá gerar novas oportunidades de trabalho. A empresa, porém, não informou quantos postos serão criados nessa etapa.

Investimentos também chegam a outras fábricas

O plano da Nestlé inclui ainda outras operações espalhadas pelo país.

Em Vila Velha, no Espírito Santo, por exemplo, a companhia pretende instalar novas linhas de produção para ampliar a fabricação de chocolates, bombons e produtos que combinam chocolate e biscoito.

Com isso, o pacote anunciado para o Brasil chega aos R$ 7 bilhões até 2028. Dentro desse valor estão os investimentos de R$ 2 bilhões em Nutrição e Saúde, R$ 1 bilhão em Araras, R$ 600 milhões na nova fábrica de Ituiutaba, R$ 540 milhões em Araçatuba e R$ 450 milhões em Montes Claros.

Por isso, os valores dos projetos individuais não devem ser somados novamente ao montante de R$ 7 bilhões.

Nestlé já emprega mais de 30 mil pessoas no país

Considerando os projetos que já possuem estimativas específicas de contratação, a companhia prevê aproximadamente 2 mil empregos.

Em Montes Claros, são cerca de 1.000 vagas diretas e indiretas na primeira etapa da expansão. Em Ituiutaba, outras 700 oportunidades devem ser movimentadas durante a construção da nova fábrica, além de aproximadamente 100 postos diretos permanentes após o início da operação.

Atualmente, a Nestlé afirma empregar mais de 30 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil e manter 18 unidades industriais distribuídas pelo país.