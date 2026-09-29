Gigante do entretenimento demite centenas em nova onda de cortes

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A Walt Disney demitiu centenas de funcionários de áreas estratégicas do setor, em uma nova onda maciça de cortes de custos. Foi o que informou uma revista americana nesta terça-feira, 29.

De acordo com a Variety, uma fonte familiarizada com o assunto, teria apontado que a maior parte das demissões aconteceram nos departamentos de recursos humanos e tecnologia da informação (TI), tanto na estrutura corporativa quanto em diferentes divisões.

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Esta é a terceira rodada de demissões da Disney neste ano desde que Josh D'Amaro assumiu o cargo de CEO, em março. As demissões ocorrem após a empresa sinalizar que faria novos cortes de custos.

Cortes na Disney desde 2023

Em abril, a Disney cortou cerca de 1.000 postos de trabalho em diferentes áreas, incluindo marketing, estúdios, televisão, ESPN, produtos e tecnologia e funções corporativas. Em julho, houve uma nova rodada de cortes, com centenas de demissões em áreas corporativas e divisões como Pixar, ESPN e Disney Entertainment Television.

Segundo a Variety, a maior parte dos cortes nos estúdios ocorreu na Pixar, enquanto a National Geographic concentrou a maior parte das demissões na área de televisão.

Em agosto, a empresa também ofereceu pacotes de aposentadoria antecipada a executivos com muitos anos de casa.

A Disney empregava cerca de 231 mil pessoas no fim do ano fiscal de 2025, sendo aproximadamente 172 mil nos Estados Unidos e 59 mil fora do país, segundo dados da companhia citados pela Reuters.

Além deste ano, a companhia também passou por uma grande rodada de demissões em 2023, quando anunciou o corte de cerca de 7.000 empregos como parte de um plano para reduzir US$ 5,5 bilhões em custos durante a gestão do então CEO Bob Iger.

O que explica tantas demissões na Disney?

Na divulgação dos resultados do trimestre encerrado em junho, D'Amaro e o diretor financeiro Hugh Johnston afirmaram que a companhia avaliava medidas para reduzir despesas, incluindo o quadro de funcionários e gastos administrativos.

Em carta aos acionistas, divulgada em 5 de agosto, os executivos disseram que a redução de custos tinha como objetivo liberar recursos para investimentos em áreas de crescimento. A Disney não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

As demissões desta terça-feira, 29, foram divulgadas inicialmente pelo site especializado Deadline e posteriormente confirmadas pela Variety.