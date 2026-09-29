Maior empresa logística do Brasil confirma pagamento de R$ 421 milhões

Siga o A TARDE no Google

A JLS, maior empresa de logística rodoviária do Brasil, informou na segunda-feira (28) as datas para o pagamento de R$ 421,06 milhões em dividendos aprovados pelo conselho de administração em dezembro de 2025.

O montante será distribuído em duas parcelas iguais de R$ 210,53 milhões. A primeira parcela do pagamento dos dividendos da JLS será paga em 2 de outubro, enquanto a segunda está prevista para 28 de dezembro.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O aviso aos acionistas diz que terão direito ao pagamento investidores que mantinham ações da JSL na data-base de 26 de dezembro de 2025. O pagamentos dos R$ 421,06 milhões aparece como aprovado em 22 de dezembro de 2025, no valor total de R$ 1,48030000 por ação.

Fundada em 1956 pelo imigrante português Julio Simões e controlada pela holding Simpar, a JSL se destaca como a maior empresa de logística rodoviária do Brasil e tem operação com mais de 34 mil colaboradores e dezenas de milhares de ativos operacionais na América Latina e África.

Entre os principais serviços oferecidos pela JSL estão o transporte de cargas em regiões do Brasil e América do Sul, gestão de armazens e controle de estoque, centros de distribuição urbana e logística de commodities.

Atualmente, o valor de mercado atual da JSL (JSLG3) está estimado em aproximadamente R$ 1,89 bilhão e a empresa teve uma receita líquida nos últimos 12 meses de R$ 9,81 bilhões.