Adesão ao Simples Nacional termina nesta quarta-feira (30)

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O prazo para adesão ao Simples Nacional para o ano de 2027 Termina nesta quarta-feira, 30. Excepcionalmente, o período de opção foi antecipado de janeiro para setembro por conta das mudanças provocadas pela reforma tributária, que entram em vigor a partir do início de 2027.

Neste mesmo prazo, as empresas poderão escolher o modelo de recolhimento do IBS e CBS após a definição das respectivas alíquotas. As empresas que desejarem recolher os novos tributos fora da guia única do Simples Nacional, o DAS, deverão optar pelo chamado Simples Híbrido no Portal do Simples Nacional.

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A possibilidade de revisão permite que as empresas reavaliem sua escolha a partir dos impactos da nova forma de tributação e da definição das alíquotas.

Opção para o Microempreendedor Individual (MEI) permanece em janeiro

O prazo de setembro para o Simples Nacional não se aplica ao Simei. A opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional deverá ser solicitada em janeiro de 2027, desde que sejam atendidos os requisitos para enquadramento.