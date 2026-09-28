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ECONOMIA

Mega-Sena de R$ 52 milhões: veja quanto o prêmio pode render por mês

Cálculo tem como base a taxa básica de juros em 13,75%

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O concurso 3064 da Mega-Sena desta terça-feira, 29, vai sortear um prêmio estimado em R$ 52 milhões. Além do prêmio principal, se algum sortudo acertar as seis dezenas sozinho, pode embolsar mensalmente uma grande quantia.

De acordo com levantamento realizado pelo portal A TARDE, considerando o atual patamar da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, que foi reduzida neste mês pelo Banco Central, uma aplicação do valor integral do prêmio rederia, no mínimo, R$ 346.372 mil mensais

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Confira quanto o prêmio pode render por mês, de acordo com tipo de aplicação:

Poupança

Considerando a Selic atual, a poupança segue a regra de rendimento de 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), porque a Selic está acima de 8,5%. O índice calculado pelo BC serve como parâmetro de correção monetária para investimentos e financiamentos no Brasil.

A TR divulgada pelo Banco Central para o período mais recente é de 0,1661%.

  • Rendimento mensal: cerca de R$ 346.372 mil
  • Saldo após 1 mês: aproximadamente R$ 52.346.372
  • Em 12 meses: cerca de R$ 4,17 milhões de rendimento
  • Após 12 meses: aproximadamente R$ 56,17 milhões

CDB

Considerando um CDB que pague 90% do CDI:

  • Rendimento bruto anual: R$ 6,39 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 505 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 5,27 milhões

Considerando um CDB que pague 100% do CDI:

  • Rendimento bruto anual: R$ 7,1 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 557 mil
  • Saldo após um ano: cerca de R$ 59,1 milhões, antes do Imposto de Renda

Considerando um CDB que pague 108% do CDI:

  • Rendimento bruto anual: R$ 7,67 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 599 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 6,32 milhões

LCI/LCA

Considerando um LCI/LCA que pague 90% do CDI:

  • Rendimento bruto anual: R$ 6,39 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 531 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 6,39 milhões

Considerando um LCI/LCA que pague 95% do CDI:

  • Rendimento bruto anual: R$ 6,74 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 531 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 6,74 milhões

Tesouro Selic

  • Rendimento bruto anual: R$ 7,15 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 561 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 5,90 milhões

Fundo DI

  • Rendimento bruto anual: R$ 7,44 milhões
  • Rendimento bruto mensal: R$ 583 mil
  • Ganho líquido em 1 ano: R$ 6,14 milhões
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economia Mega-sena prêmio

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